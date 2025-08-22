A pura actuación, y en medio de un penal de mujeres, María Becerra lanzó “7 vidas”: la cortina musical de En El Barro

María Becerra lanzó "7 vidas", la canción que sirve como cortina musical de En El Barro

Luego de anunciar su regreso al estadio Monumental con dos shows 360°, y con su salud ya recuperada, María Becerra celebra su actuación en la nueva serie En el Barro. En ese marco, este jueves, la cantante lanzó “7 vidas”, el tema que funciona como cortina musical de la obra. Con un videclip de alto nivel, la artista se puso en la piel de Cleo, una joven de barrio.

"Qué felicidad que por fin puedan escuchar este pedazo de cumbión que hicimos con mi hermanito Xross para En el Barro. Denle que se activó la Gladys nomás“, escribió Becerra en un posteo luego del lanzamiento de la canción.

María Becerra, una de las figuras más destacadas de la música latinoamericana, dio un giro en su carrera al ingresar al universo de la actuación con su participación en el spin-off En el Barro, producción original de Netflix y Underground. El lanzamiento de la serie rápidamente la ubicó entre las más vistas de la plataforma, alcanzando el Top 3 global tras su estreno.

En este proyecto, la artista no solo aporta su talento interpretativo, sino también musical. “7 vidas” acompaña la presentación de la nueva serie derivada de “El Marginal”, una de las ficciones argentinas contemporáneas de mayor proyección internacional. Con esta doble faceta, Becerra combina su consolidación en la escena musical con una incursión en la pantalla, ampliando su alcance artístico y sumando una nueva dimensión a su perfil profesional.

María Becerra disfruta de su debut actoral en la serie En el Barro

Producida por Xross, el tema está alineado con la historia de Cleo y resulta fundamental para intensificar los momentos de tensión, dolor y traición que atraviesa el personaje interpretado por Becerra. La letra y la melodía reflejan el trasfondo emocional que sostiene la trama, funcionando como un canal adicional para transmitir los conflictos internos y las luchas personales de Cleo.

Allí, se profundiza en la experiencia de la maternidad forzada a distancias, el dolor por la pérdida del contacto con el hijo y la constante tensión provocada por la detención y la extorsión. La estructura visual del videoclip combina tomas de la protagonista enfrentando a la policía y escenas cargadas de simbolismo, que evidencian la presión psicológica y el sufrimiento que atraviesa Gladys.

La interpretación de María Becerra aporta matices de sensibilidad y fuerza a un personaje que encarna la lucha cotidiana en contextos de vulnerabilidad. Cleo se convierte en un reflejo de la maternidad en condiciones límite, una experiencia atravesada por la angustia, la determinación y el instinto de protección hacia el hijo.

María Becerra y Valentina Zenere reacionaron a su escena hot en En el barro portada

Este sencillo no solo está vinculado a la narrativa audiovisual, sino que además será uno de los componentes del próximo álbum de María Becerra, previsto para su lanzamiento a finales de año. En ese trabajo discográfico, la artista propone una exploración de distintos alter egos, y el tema “7 vidas” representa a Gladys, personaje que simboliza la traición y el sufrimiento que la protagonista padece en la historia. De este modo, la canción adquiere una doble función: servir a la estética sonora de la serie y anticipar la nueva dirección conceptual que marcará el repertorio de la intérprete en su siguiente material discográfico.

Días atrás, la joven oriunda de Quilmes reaccionó, junto a Valentina Zenere, a una de las escenas más comentadas por sus fans, su beso. El rol de María es el de una de las reas que hace pornografía desde la cárcel y decide incluir a Marina, el personaje de Zenere, en este proyecto. Es por esta razón que ambas tiene una escena de alto voltaje en la cual se tienen que besar.

“Amor, esta es la escena del chape”, es lo primero que dice María mientras en la tablet que tenía en la mano comienza a reproducirse el momento en cuestión. En este clip, la cantante de “Corazón vacío” tiene un top de red verde flúor y una mini pollera de color plateado, por su parte, Valentina tiene tan solo un corpiño de color rosa con plumas. “No, no, no, verme así vestida. Dios mío, no”, reaccionó con felicidad la artista.

La primera reacción de Valentina fue un poco tímida: “Tomá para vos, televidente. Es un besito igual, está bien“. Por su parte, la pareja de J Rei fue un poco más elocuente: ”¿Hasta ahí? Me dejaste con ganas. Es fuertísimo, cuando estás ahí interpretándolo es normal, que sé yo, me la estoy comiendo, pero verla, ay Dios“.

Tras el primer impacto de ver la escena editada y en la plataforma de streaming, la joven que hizo de Nahir Galarza, contó lo que sintió al verla y reveló un poco del detrás: “Me encanta el resultado final de la escena y de toda la serie, la verdad. Me parece que se ve hermoso. Con María, la verdad que superbién. Obviamente que siempre está la coach de intimidad que nos ayuda con absolutamente todo. Teníamos muy claro por dónde ir“. Y siguió: “Siempre está bueno charlar, pero después llega un momento que una vez que tenés más o menos todo pactado, dejás que fluya para no estar como muy robotizado durante la toma”.