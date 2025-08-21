Nicki Nicole y Lamine Yamal ya no se ocultan: la foto con la que evidenciaron su vínculo

Nicki Nicole y Lamine Yamal ya no se ocultan en redes

Después de los rumores, viajes y llamativas coincidencias, Nicki Nicole y Lamine Yamal hicieron evidente su vínculo. A lo largo de las últimas semanas, las versiones de romance entorno a la cantante y el futbolista comenzaron a crecer, sin embargo, la tensión alcanzó su punto más alto cuando se los vio compartiendo el mismo hotel. Así las cosas, este jueves, la figura del Barcelona compartió en sus redes una contundente imagen.

Este martes, en una nueva coincidencia entre la figura del club culé y la intérprete de “Ojos verdes”, el jugador había publicado en sus stories de Instagram una foto de un televisor en el que se lo veía jugando al popular juego de Mario Kart. En la imagen se veía la pantalla partida, es decir para dos jugadores, la cual mostraba los resultados de una carrera. “Roy siempre gana”, escribió junto al emoji de una cara que muestra su lengua. En la foto podía verse como ese personaje lideraba la tabla con 54 puntos. Además, en el posteo se veía un joystick de PlayStation 5 junto a un tenedor, lo que marcaba el relax y el nivel de intimidad de la tarde del jugador.

La foto que compartió Lamine Yamal mencionando a Nicki Nicole (Instagram)

Tres minutos después de que Yamal compartiera esto, la intérprete de “Wapo traketero” publicó la misma foto del televisor. Con la idea de agregar algo de misterio, la joven tachó el nombre del personaje que ocupaba el primer puesto y resaltó con una línea blanca su usuario llamado “Peach de oro rosa”, el cual se ubicaba en el sexto lugar de la tabla. Más allá de esto, la artista dejó una frase junto a una serie de emojis con ojos de enamorada: “Soy la mejor”.

Así las cosas, este jueves Yamal volvió a publicar una foto de su noche de juegos. Sin embargo, lejos del misterio de otras publicaciones, esta vez el joven arrobó a la cantante. “Nicki Nicole, ¿cuándo ganarás?”, escribió el futbolista junto a un emoji de una medalla. En el televisor se notaba que, nuevamente, el jugador “Roy”, lideró la tabla con 49 puntos, mientras que el personaje de la joven, “Peach de oro rosa”, quedó en tercer puesto con 43 puntos.

La respuesta de Nicki no se hizo esperar. La joven reposteó la captura del televisor y agregó, con un emoji de una carita triste con una lágrima cayendo de su ojo: “Primera vez que pierdo”. En los últimos días, la presencia de Nicki Nicole y Lamine Yamal en el lujoso hotel The Maybourne Riviera de Mónaco avivó la especulación sobre una posible relación entre la cantante y el futbolista catalán.

La cantante Nicki Nicole junto a la estrella del Barcelona, Lamine Yamal (Photo © 2025 Emilio Utrabo/The Grosby Group)

Uno de los indicios más destacados fue revelado por Javi Hoyos, presentador y periodista que ha seguido de cerca la historia. En sus publicaciones mencionó una fotografía en la que se observa una mesa en una zona exclusiva del hotel The Maybourne Riviera junto al Mediterráneo. Para Hoyos, este gesto constituía una suerte de guiño público de uno de los protagonistas a su presunta acompañante.

Además de esa imagen, surgieron más pistas en las redes sociales sobre la posible convivencia o encuentro de Nicki Nicole y Lamine Yamal en un mismo espacio hotelero. En ciertos videos compartidos recientemente por la cantante argentina, pueden verse tanto un cuadro como el cabecero marrón de una cama idénticos a los que aparecieron también en publicaciones anteriores del futbolista. Javi Hoyos no dudó en exponer esta coincidencia visual y explicó que, a su criterio, se trataba no solo del mismo hotel, sino precisamente de la misma habitación. Tales elementos refuerzan las dudas sobre un simple cruce circunstancial.

Otro detalle comentado en comunidades de seguidores recayó en un accesorio: un collar que Nicki Nicole lució en algunas fotografías y vídeos. Los fanáticos rápidamente relacionaron dicho objeto con el mismo accesorio empleado en el pasado por Lamine Yamal. Según esta interpretación, el gesto evidencia un vínculo personal entre ambos que va más allá de la amistad. Las coincidencias materiales y contextuales han sido suficientes para alimentar toda clase de hipótesis y amplificar la discusión pública sobre la verdadera naturaleza de la relación entre la artista y el futbolista.