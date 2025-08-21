Juariu celebró su maternidad después del cáncer de mama que superó hace más de siete años: “Nunca tuve tanto miedo”

Juariu se sinceró y habló sobre sus miedos durante la maternidad luego de superar el cáncer de mama (Instagram)

En un tiempo en el que cada maternidad cobra un significado único y personal, Juariu se destaca por visibilizar sus decisiones sin temor al qué dirán. Esa valentía la acompañó a lo largo de su vida, y, desde diciembre pasado, también la abraza en su nueva faceta como mamá. Junto a su marido, le dieron la bienvenida a Manuel, su primer hijo, quien se ha convertido en protagonista de sus publicaciones diarias en redes sociales. Menos de un año después de comenzar esta etapa, se tomó un momento para reflexionar públicamente, un gesto atravesado por su propio proceso: el cáncer de mama que logró superar años atrás.

Detrás del apodo que la identifica se encuentra Vicky Braier, quien abrió su corazón en sus perfiles sociales para compartir con sus seguidores una experiencia tan íntima como genuina. “Ayer me hice la eco mamaria de control. La anual. Desde hace siete años y medio que le tengo terror a esas ecos, pero nunca tuve tanto miedo como ayer. Por el factor madre”. Así, comenzó el relato en el que describió la angustia y el pánico que la acompañan cada vez que debe realizarse un nuevo estudio de control.

“Cuando me detectaron el cáncer hace mucho tiempo atrás no estaba en mis planes aún ser mamá, mucho menos pensar en amamantar. Pasó el terremoto y me llevó mucho tiempo volver a armarme. No sabía si iba a poder ser mamá, y rápidamente llegó Manuel. Tampoco sabía si iba a poder dar la teta, y aquí estamos hace ocho meses alimentando a este changuito con una sola”, contó al pie de dos fotos donde se la puede ver dándole de mamar a su hijo y, a la vez, dejando a la vista la cicatriz de la operación en su pecho.

Juariu, emocionada, celebró su maternidad luego de afrontar un cáncer de mama años atrás (Instagram)

Juariu no dudó en explicar el trasfondo de por qué decidió compartir este momento. “Lo cuento porque hay muchas chicas que me escriben y si este mensaje puede servir de inspiración y fuerza para la que lo está atravesando, los que tienen un familiar en esa, la que tiene que hacerse un chequeo y tiene miedo. El 90% de las que lo detectan a tiempo se curan. Esta es mi breve historia. Hace siete años y medio me detectaron cáncer de mama. Hoy estoy aquí con un bebé amamantando, saliendo de un control que dio todo normal y para mí es un día feliz”, confesó, dejando en claro que su testimonio es una luz para quienes atraviesan la enfermedad o temen enfrentarse a ese diagnóstico.

La publicación tuvo un eco enorme entre sus seguidores, que inundaron la sección de comentarios con mensajes de cariño y fuerza. “Te merecés todo y festejá la vida”, “Tuve cáncer y tu historia me da esperanzas de ser mamá”, “Sos una luchadora, Juariu”, “Te admiro lo fuerte que sos”, “Es hermoso que la vida te haya recompensado con ese bebé”, fueron solo algunas de las reacciones a flor de piel que generó su emotiva reflexión.

Junto a su hijo Manuel, la influencer reflexionó sobre su propia experiencia (Instagram)

No es la primera vez que Juariu elige abrir su historia y derribar tabúes desde su vulnerabilidad. En julio pasado, cuando le contó a sus compañeros de Cortá por Lozano (Telefe) que iba a ser mamá, compartió sus dudas, miedos y el largo camino que transitó. “Yo estaba haciendo un tratamiento. No conté por qué lo había dejado y porque no se sabía si era posible o no. Si mi cuerpo iba a poder y si estaban bien las mamas. Dijimos ‘vamos a intentar’. Yo tengo óvulos congelados y dijimos de ver qué iba pasando. La primera vez que dijimos ese ‘vamos a intentar’, quedé”.

El relato de ese instante fue tan sorprendente como inesperado: “Fue una sorpresa y un shock. No podemos creer que haya sido tan rápido. Es una bendición porque se hizo esperar muy rápido, con todos los procesos que vivimos y que viví. Estoy muy contenta”, aseguró la panelista, aprovechando para remarcar que, por su historia clínica, pensó que el proceso le sería más difícil. “Fue raro. Pensé que iba a ser algo que iba a costar más, que no era tan fácil. Pensaba que me iba a costar un montón. Teníamos que evaluar si estaba ovulando, porque también dejé la medicación y después la tengo que retomar”, apuntó sobre la ansiedad habitual que sentía cada día.

Emocionada, Juariu dio a conocer que está embarazada de su primer hijo (Cortá por Lozano - Telefe)

Rememoró, incluso, cómo llegó a descubrir su embarazo. “Tuve mucho atraso y dije ‘mejor me hago un test’. Fue Gustavo a comprarlo”, recordó entre risas y emociones. Mientras en el estudio, sus compañeros y compañeras como Costa, Sol Pérez y Vicky Xipolitakis no pudieron evitar las lágrimas al escuchar la novedad y la batalla detrás de ella.

Hoy, con su hijo en brazos y la mirada puesta hacia adelante, Juariu apuesta a la transparencia y a naturalizar el miedo, la incertidumbre y la felicidad. Encontró en la maternidad y en la lucha una nueva forma de celebrar la vida y tender una mano a quienes la leen desde la otra pantalla.