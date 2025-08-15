Soledad compartió emotivos recuerdos por el cumpleaños de su hermana Natalia Pastorutti: “Siempre juntas”

En el día que Natalia Pastorutti cumplió 43 años, su hermana Soledad le dedicó un sentido mensaje en sus redes celebrando su vida. La cantante compartió en Instagram recuerdos de su infancia, su adolescencia y el amor por la música que las une.

“¡Hoy es el cumple de la Pastorutti menor, la que Reina! ¡Felicidades hermana y que la vida y la música siempre nos encuentren juntas, llenas de amor y pasión! ¡Lo mejor para vos! Te amo", escribió la coach de La Voz Argentina junto a postales de algunos momentos que compartieron.

La Sole abrió el álbum de los recuerdos y mostró una foto cuando eran muy chicas, posando frente a un cartel de “Arequito, centro sojero del país. Club Atlético 9 de Julio” en su ciudad natal; u otra en la que aparecen las dos siendo adolescentes, luego de su irrupción en el mundo del folclore a mediados de los años 90.

Natalia y Soledad Pastorutti en una tierna foto de su infancia (Instagram)

Soledad y Natalia, adolescentes tras hacerse famosas como la renovación del folclore en los años 90

Mientras que en otras fotos actuales, aparecen las hermanas Pastorutti sobre el escenario cantando juntas y en otra, muy especial, de ambas abrazadas durante la fiesta por los 15 años de Antonia, la hija de Soledad, que tuvo una enorme celebración.

También La Sole compartió un divertido video con su hermana. “A mí las malas palabras me ponen muy nerviosa”, afirma La Nati, en lo que parece una transmisión en vivo en sus redes. A su lado, la intérprete de “Tren del cielo” y “El bahiano” la provoca. “La put... madre que lo pario”, lanza, entre carcajadas.

Una postal de Natalia y Soledad Pastorutti en el cumpleaños de 15 de Antonia, la hija mayor de la coach de La Voz Argentina

Natalia y Soledad, tomadas de la mano, en escenario

Además de su faceta como cantante, Natalia Pastorutti es abogada, escribana y actualmente cursa estudios de Sociología. También ha encontrado tiempo para aprender inglés e italiano, lo que revela su interés permanente por desarrollarse tanto profesional como personalmente.

La unión familiar caracteriza el día a día de la familia Pastorutti, ya que todos comparten un gran predio en Arequito donde conviven con independencia, pero mantienen una cercanía constante. “¡Somos un gran clan! Es un predio al que ingresamos todos por el mismo lugar, pero cada uno tiene su propia casa. Compartimos muchos almuerzos juntos y, en pandemia, éramos como una gran burbuja, donde estábamos siempre juntos”, contó Natalia Pastorutti al describir la dinámica que sostiene el vínculo entre pequeños y adultos.

Sus hijos, Pascual, de 7 años, y Salvador, de 3, disfrutan diariamente tanto de la naturaleza como de la compañía de sus primas, Antonia y Regina –hijas de Soledad Pastorutti y Jeremías Agoglio– con quienes mantienen una relación cercana y comparten juegos y momentos de calidad. “Nuestros hijos lo disfrutan mucho”, aseguró Natalia.

Radicada en Arequito, provincia de Santa Fe, Natalia vive junto a su esposo Andrés Manini, con quien contrajo matrimonio en 2013. Su elección por una vida tranquila, rodeada de comunidad y lejos de los focos, contrasta con el perfil más expuesto de su hermana mayor. “Mi base sigue siendo Arequito. Yo vivo en Arequito con mi familia desde que me casé y la idea es salir, tocar y volver a casa. Si bien cuando son giras más largas me los llevo conmigo a mis dos hijos, Pascual y Salvador, la idea siempre es hacer base en Arequito”, expresó la artista.

A pesar de optar por un bajo perfil mediático, Natalia Pastorruti mantiene vínculos cercanos y un apoyo mutuo con Soledad, a quien acompañó en sus primeras presentaciones en el folclore antes de que esta consolidara una carrera en solitario. Aunque eligió un camino menos visible, Natalia ha sostenido su compromiso con la música y la familia, educando a sus hijos lejos del ruido mediático y dentro de un entorno de fuerte unión afectiva.