Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

Este fin de semana La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana reunirán a destacadas figuras del espectáculo, el periodismo y la actualidad en la tradicional pantalla de El Trece. El sábado a las 21.30, Mirtha Legrand abrirá su emblemática mesa, que mantiene su vigencia a lo largo de los años, convocando a invitados que aportarán variedad de miradas y experiencias. Por su parte, el domingo al mediodía, será el turno de Juana Viale, quien seguirá la costumbre familiar al frente del clásico ciclo de entrevistas y encuentro.

La reunión del sábado contará con presencias de peso y diferentes trayectorias. Raúl Lavié, cantante emblemático de la escena nacional y uno de los artistas con mayor reconocimiento en el tango, compartirá mesa con Silvia Fernández Barrio, periodista de extensa carrera y actualmente panelista en el programa de María Belén Ludueña. Entre quienes aportarán actualidad televisiva y renovación figura Jey Mammón, que retorna a la televisión tras un tiempo alejado de la pantalla, generando expectativa por sus próximos proyectos.

A este grupo se sumará el actor Juan Gil Navarro, recordado por numerosos papeles en televisión y teatro, y Rocío Marengo, quien atraviesa una etapa especial en su vida personal: espera a su primer hijo junto a Eduardo Fort y confesó que se enteró de la noticia en el programa de Juana. La elección de los invitados combina figuras de reconocida trayectoria artística y personalidades que actualmente se encuentran en el centro de atención mediática.

Rocío Marego estará en el programa de Mirtha el sábado por la noche (Foto: Candela Teicheira)

El domingo, Juana Viale se pondrá al frente de una nueva emisión de Almorzando con Juana en el clásico espacio del mediodía. En esta ocasión, recibirá a Mariano Martínez, actor con una sólida carrera en televisión y teatro, y a Marita Ballesteros, actriz distinguida por su versatilidad en diversos géneros dramáticos y comedias. Mica Riera, joven actriz que suma protagonismo gracias a sus trabajos recientes, también formará parte de la mesa, junto a Fernando Flaco Pailos, actor y músico de prominente actividad, especialmente en la provincia de Córdoba.

El panel del domingo incluirá además al Dr. Javier Baños, abogado reconocido por su labor dentro del equipo legal de Fernando Burlando y quien representó a Julieta Prandi en el juicio contra Claudio Contardi. Su presencia aportará una visión desde el ámbito jurídico y las cuestiones de actualidad que involucran al mundo del derecho y el espectáculo.

El doctor Baños estuvo a cargo de la defensa de Prandi (Fotografía: RS Fotos)

Durante el programa del sábado pasado, Lucía Galán estuvo como invitada y le dio a Mirtha detalles de su salud, luego de ser operada por un quiste premaligno en el páncreas. Durante la noche, Mirtha se mostró interesada en conocer el estado actual de integrante del dúo Pimpinela. Ante la pregunta de la anfitriona en el ciclo La noche de Mirtha, la cantante se sinceró: confirmó que ese episodio quedó atrás y que pudo retomar sin contratiempos tanto su vida personal como su carrera artística. “Hacía mucho que no hacía una fiesta pero después del año pasado, que fue bastante complicado para mi salud, me pareció que hay que celebrar la vida”, remarcó Lucía ante la atenta escucha de todos.

La respuesta conmovió especialmente a Chiquita, quien además aprovechó la oportunidad para contar que ambas comparten el mismo kinesiólogo. “Te repusiste muy bien”, la halagó la diva. Galán contó, a modo de balance, que “hace un año y dos meses que me operé en el Mater Dei. Entonces dije: ‘bueno, voy a celebrar’”.

Por esa razón, decidió festejar su cumpleaños número 64 de una manera especial. “Más que nada por eso, porque uno pasa por situaciones extremas y cree que siempre va a estar todo bien, y en un segundo la vida te cambia con una noticia”, compartió la artista.