Mariano Martínez contó el difícil problema de aprendizaje que tuvo en su infancia: “La pasé muy mal”

Mariano Martínez contó el trastorno de aprendizaje que tuvo en su infancia: "La pasé muy mal de chico" (Video: El Trece)

Durante una entrevista con Mario Pergolini, Mariano Martínez contó parte de su intimidad cuando habló de un problema que tuvo en su infancia. En el estudio de Otro día perdido (El Trece), el actor abrió su corazón al referirse a la dificultad de aprendizaje que lo acompaña desde la niñez: la dislexia. “A mí a veces la dislexia me jugaba en contra”, comenzó contando y ante la sorpresa de Pergolini, reafirmó que convive con ese diagnóstico.

“Sí, de hecho... tengo dos de mis hijos también y es un tema bastante duro... Está bueno que se hable de la dislexia”, sostuvo con seriedad. En el estudio, el clima se tornó de confidencia y Mariano rememoró sus vivencias de pequeño: “Yo no me dí cuenta en sí, de chico la pasé muy mal. La dislexia es muy amplia y genera en los chicos, sobre todo, una frustración muy grande”. La charla avanzó sobre el modo en que este desafío se instaló, no solo en su vida, sino en la de su familia. Contó que el diagnóstico para uno de sus hijos fue el motor para abordar la cuestión en profundidad: “En realidad fue que en un momento nos dimos cuenta que mi hijo tenía como indicios. Y le hicimos el test y, bueno, le dio que sí. Arrancamos todo un tratamiento que hay que hacer dos años...”.

El actor, visiblemente involucrado en el tema y sensibilizado por la experiencia compartida con sus hijos, destacó el rol fundamental de la Fundación Difam y de los especialistas que presiden la entidad. “La fundación le hace esos tests a los chicos que son muy caros, porque lo tiene que hacer una psicopedagoga en dos o tres encuentros para detectar y a ver si tiene o no dislexia”. Los exámenes, según explicó, acercan respuestas en casos donde el niño ya debería leer con cierta fluidez y, en cambio, muestra dificultades: “Si tenés la duda con tu hijo, el tema de la lectura, que lee en un punto que ya debería leer más de corrido, lee más lento, hay que consultar”, aconsejó. Martínez sostuvo la importancia de generar conciencia y el acceso a la detección temprana: “Me parece muy importante para los chicos de todo el país”.

Mariano Martínez tiene dislexia desde su infancia: "Todavía tengo errores de ortografía"

El relato de Mariano Martínez permitió entender la complejidad de la dislexia en la infancia, donde muchas veces el entorno desconoce la causa real de las dificultades escolares. “De chico la pasé muy mal”, insistió durante la conversación, y remarcó lo fundamental que resultó el test realizado a su hijo. El proceso, explicó, requiere la intervención de profesionales y un tratamiento sostenido, con el objetivo de acompañar el aprendizaje según las necesidades concretas de cada caso.

En el repaso de los recursos disponibles para abordar el diagnóstico y el tratamiento, el actor se refirió a la legislación vigente en el país. “Hay una ley desde 2016, que los colegios se tienen que aggiornar en la forma que hay que enseñarle, porque los disléxicos aprendemos de otra manera”. Esta normativa obliga a las instituciones educativas a modificar sus métodos y adaptar las formas de enseñanza para incluir a los niños con dislexia, permitiendo que avancen en su escolaridad sin quedar aislados por las dificultades particulares que presenta el problema.

Durante la pandemia, Martínez solía hacer vivos a través de su cuenta de Instagram para interactuar con sus seguidores. En uno de ellos, reveló que padecía dislexia. “Me gusta mucho leer y lo tengo como hábito. En la cuarentena fue un gran aliado que hoy mantengo”, contó el actor en un video que realizó en su cuenta de Instagram. Luego, explicó por qué a pesar de eso, puede ser que a veces escriba mal: “Hago un paréntesis para contarles que sí, me gusta leer, me gusta mucho y así y todo tengo errores de ortografía porque tengo dislexia declarada. No es un tema, pero sí una dificultad para ciertas cosas. Tengo unos errores tremendos todavía”.