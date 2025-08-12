La felicidad de Marta Fort por cumplir un sueño que esperó muchos años: “Se viene una nueva etapa”

Marta Fort mostró su nuevo departamento (Instagram)

A sus 21 años, Marta Fort acaba de cumplir el sueño de la casa propia. O del departamento para ser más exactos. La hija del recordado Ricardo, y hermana melliza de Felipe, lo dio a conocer con una serie de videos en las redes sociales donde compartió su felicidad con sus seguidores.

Recién llegada de Europa, donde entre otros sitios recorrió desde las playas de Grecia a los emblemáticos destinos turísticos de París, la influencer se mostró sonriente y con un ramo de flores en su nueva propiedad. Si bien no mostró demasiado, se advierte un ambiente amplio y luminoso con un ventanal que deja ver la ciudad.

“Acabo de firmar el contrato de mi primer departamento para mudarme sola”, anunció Marta con una gran sonrisa mientras hacía un breve paneo por la habitación. “Algo que quiero hace muchos años y por fin lo pude hacer. No saben lo que significa para mí, estoy muy feliz”, expresó la joven y se comprometió a ir mostrando los avances en las refacciones.

“Muchas gracias por los mensajes, los que me conocen saben la importancia y el significado que yo le doy al tema de la mudanza”, agregó en un siguiente video, en el que solo se aprecia el piso a cuadros negros y blancos del palier. Un momento de cambios en el que se imponen las reflexiones por lo vivido y por lo que puede deparar el futuro. “No pude evitar emocionarme entre la combinación de emociones por la alegría y la tristeza que me genera dejar ciertos temas atrás, pero que valen la pena. Se viene una nueva etapa”, cerró entusiasmada.

Previo a viajar a París, Marta Fort disfrutó del verano europeo en Ibiza (Instagram)

La novedad llega luego de un periplo europeo en el que Marta pasó del sol de las playas mediterráneas al hormigueo urbano de París. En su paso por la capital francesa combinó recorridos urbanos, gastronomía y moda. Visitó barrios históricos y avenidas centrales, adaptándose al ritmo cotidiano de la ciudad y mostrando una perspectiva marcada por la autenticidad y la conexión con una nueva generación.

En cuanto al vestuario, utilizó conjuntos que privilegiaron la comodidad y las tendencias actuales: jeans de tiro bajo, tops ajustados y accesorios sutiles, siempre con su característico cabello rubio suelto.

La gastronomía ocupó un lugar destacado. Probó pastelería y desayunos tradicionales en cafés emblemáticos, degustó brunchs con la Torre Eiffel como fondo y almorzó en terrazas reconocidas de la ciudad, donde predominaban las vistas y los toldos a rayas. La elección de sus looks acompañó cada momento: un top negro y una falda plisada blanca para el brunch, junto a accesorios en tonos aqua. En cafés y confiterías, se integró al ambiente animado de la vida parisina, entre mesas al aire libre y mozos uniformados.

Los looks de Marta Fort en París

Durante la noche, eligió vestimenta de satén y encaje para asistir a restaurantes con vistas a la Torre Eiffel iluminada y ambientes con música en vivo y DJs. Su transición entre el día y la noche se reflejó también en los detalles de maquillaje y peinado: tonos naturales para la tarde, labios rojos para la noche, collares discretos y prendas de influencia francesa.

Las visitas a monumentos como el Arco de Triunfo también formaron parte de su itinerario. Allí posó con un vestido en tonos neutros, remarcando su interés por adaptar códigos de la moda parisina. Cada locación se incorporó a su narrativa visual, donde arquitectura, moda y tradiciones dialogaron. La experiencia de Marta Fort en París integró gastronomía, moda y vida urbana, potenciando tanto su estilo individual como el espíritu cosmopolita de la ciudad.