Fernando Burlando habló sobre el estado emocional de Julieta Prandi: “Está convencida de que él le puede hacer algo”

Fernando Burlando se refirió a lo que se vivió en la última audiencia judicial y qué miedos tiene Julieta Prandi (Desayuno Americano – América)

Luego de una semana tensa y cargada de nerviosismo, Julieta Prandi transita horas definitorias en el proceso judicial que cambiará su vida. El caso de abuso sexual agravado que impulsó contra su expareja y padre de sus hijos, Claudio Contardi, entró en su etapa final. A solo dos días de conocerse el veredicto, la actriz y conductora aguarda la resolución mientras cuenta con la contención de su entorno y el decidido respaldo de su abogado, Fernando Burlando.

Tras una serie de audiencias cargadas de tensión, Burlando fue claro al ser consultado por los periodistas: “Es factible el pedido de prisión preventiva”, comentó, dejando en claro que el tribunal maneja pruebas cruciales que podrían inclinar la balanza al dictaminar la sentencia final. El letrado añadió detalles sobre el estado actual del expediente judicial: “Pasó mucho en el juicio y se habló de Contardi, que de alguna manera, pueden ser pruebas tenidas en cuenta por el tribunal para que, una vez condenado, puedan dictaminar una prisión preventiva”.

Burlando se refirió, además, a los tiempos judiciales y a la ansiedad inevitable que atraviesa quien espera justicia. “Nosotros vamos a tratar de acelerar esto al máximo, pero pueden pasar de meses a años”, sostuvo. En un plano más personal, el abogado reconoció su preocupación por el estado de Julieta y relató un episodio reciente que lo llevó a solicitar ayuda oficial: “Cuando estábamos en tribunales y tuvo esa reacción de no querer salir del edificio, en función de las horas que había estado trabajando el tribunal oral, no quise molestar y me comuniqué con el ministro de Seguridad, que él y el área de Género de la provincia estaban al tanto de lo que le ocurría a Julieta y pusieron todo a disposición, desde custodia a botón antipánico”, explicó. Burlando remarcó la importancia de que el caso goce de visibilidad pública, ya que considera que “cuando no lo es, las mujeres tienen que luchar más”.

La modelo teme por su integridad y la de sus hijos por parte de su exmarido (RS Fotos)

El abogado expuso con crudeza la situación psicológica por la que atraviesa Prandi, quien según sus palabras experimenta autoflagelación, terror y miedo. “Es estar en su casa como lo estaba en la anterior, donde tenía el terror de que venía alguien que la podía atacar”. Consultado por las declaraciones de la actriz acerca del temor a su expareja, Burlando fue contundente: “Es lo que dice Julieta, es una persona que no tiene nada que perder, va a hacer algo. Está convencida que le va a hacer algo a través de terceras personas. No hay margen de duda”.

La crudeza del relato tomó otra dimensión con el testimonio de Sebastián Waizer, uno de los amigos más cercanos de Prandi y pieza fundamental para que la actriz pudiera romper el círculo de violencia y pedir ayuda. En su diálogo con el panel, el coreógrado repasó cómo, poco a poco, percibió que la situación de Julieta se tornaba insostenible. “Ella me contó lo que estaba pasando y yo me vi en la obligación, me adjudiqué esa responsabilidad. Era el único que sabía”, confió conmovido.

El amigo relató detalles de los años más oscuros de la actriz, especialmente durante los workshops y viajes que realizaban juntos por el país. “Me pareció raro porque, con esa trayectoria que tenía, estar del lado de la docencia… Después aprendí que eso era un oxígeno para ella de dos o tres días. Viajábamos por todo el país, incluso a Uruguay, y ella en las clases estaba obsesionada con el celular. Yo veía y pensaba que era por los nenes que los dejó con la niñera, no tenía mucho acceso a ella. En el tercer viaje pegamos onda, yo veía que estaba súper tensa, somatizaba, mareada, siempre descompuesta, tomaba agua todo el tiempo, e incluso se ahogaba al dictar la clase. Entonces, yo le hablé a Paul, que era el representante, y le dije que no estaba bien”, recordó con detalle.

"No estaba bien de salud", aseguró el amigo de Prandi sobre el estado de la modelo años atrás (RS Fotos)

El dolor del testimonio fue en aumento: “Después, me di cuenta de que no estaba bien de salud. Estaba raquítica y, encima, íbamos a provincias que la agasajaban, la invitaban a restaurantes, que luego se cancelaban por el miedo de salir a la habitación o por si llamaba a la habitación y ella no estaba. Él sabía todo”.

Finalmente, Waizer narró el momento en que la realidad se hizo irrefutable. “Cuando me lo cuenta fue terrible todo porque se dio en 25 minutos. Fue como una película, lo miraba Paul, no podía hablar nada, y me acuerdo que cuando se abría la puerta del avión, él (Claudio Contardi) estaba ahí con su mirada fulminante, su energía, y ella se ponía pálida. De ser la más cariñosa se transformaba”. El relato concluyó con el recuerdo del operativo de rescate improvisado que permitió sacar a Julieta de esa situación de asfixia y control.