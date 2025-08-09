El video de Cris Morena y el mensaje de Lali Espósito por el cumpleaños de Cande Vetrano: “Te abrazo siempre”

El mensaje que Cris Morena le dedicó a Cande Vetrano por su cumpleaños (Video: Instagram)

Para festejar la llegada de sus 34 años, Cande Vetrano viajó junto a Andrés Gil y Pino, su hijo, a Nueva York. Mientras la actriz comparte postales de sus días en la Gran Manzana, los saludos de sus seres queridos no faltaron, como los de Cris Morena y Lali Espósito.

La cantante, quien acaba de compartir detalles de su encuentro con Kylie Minogue en el recital que la australiana dio en nuestro país, le dedicó palabras de amor a su amiga y unas fotos muy especiales de cuando estaba embarazada.

“¡Pino en la panza de Candela y su mamá que hoy cumple 34 años! Hace 24 años que es la mejor amiga que uno puede pedirle a la vida. Te amo, Cande. Sos lo más grande que hay", le dedicó la coach de La Voz Argentina. “Ella es LA mujer. Feliz todo”, escribió, junto a unas publicaciones en las que aparecen abrazadas y haciendo morisquetas.

Por su parte, Cris Morena también le dedicó un video especial a Cande. Mientras transita el duelo por la trágica muerte de su nieta, la productora compartió una publicación en sus redes sociales en donde recordó algunas divertidas escenas de la actriz en Casi Ángeles.

“Feliz cumple, queridísima Cande Vetrano. Te abrazo siempre”, escribió la creadora de Floricienta y Margarita junto a imágenes de la actriz de su recordado personaje de Estefanía Elordi en la tira juvenil.

El viaje de Cande a Nueva York tuvo como motor principal el festejo de cumpleaños de la figura de la serie de Menem, quien compartió la frase “cerrando los 33″ desde el mirador del Empire State Building. En la imagen, la artista sonríe y transmite su emoción en un gesto de alegría, mientras el horizonte de Manhattan se despliega bajo sus pies. Esta actividad fue uno de los tantos recorridos turísticos realizados por la familia, que transitó tanto los sitios emblemáticos de la Gran Manzana como aquellos rincones que invitan a descubrir la vida cotidiana neoyorquina.

Pino, hijo de Cande y Andrés, tuvo un rol central en cada jornada. Se lo ve observando el paisaje desde una de las alturas de la ciudad, concentrado y curioso, con la silueta de Manhattan recortada contra el cielo. La espontaneidad de la infancia quedó registrada en más de una postal, aportando ternura y autenticidad al viaje que la familia compartió.

Durante los días de estadía, no faltaron recorridas por zonas de gran atractivo visual, como Hudson Yards, donde los rascacielos y la organización urbana llaman la atención en cada rincón. En una de las fotografías, Andrés Gil posa junto a una imponente escultura de una paloma y el cochecito de su hijo, quien descansa protegido del sol, mientras detrás se extienden los parques y los edificios modernos. Estas escenas construyen una narrativa donde la vida familiar y la admiración por la metrópoli discurren en armonía.

La presencia de la actriz completó el círculo familiar. Ella aparece sonriente junto a un patrullero de la policía local, sumando alegría y complicidad a la aventura neoyorquina. Con las etiquetas y menciones que identifican a cada protagonista, las stories de Instagram ofrecieron a quienes siguen a la familia un relato directo, sin artificios, de los lugares visitados y los instantes vividos.

La planificación del viaje permitió que cada integrante pudiera disfrutar de las múltiples facetas de Nueva York, desde la sofisticación de los rascacielos hasta la efervescencia de las calles y el bullicio característico. La convivencia y el disfrute en familia aparecen como eje del recorrido, tanto en los paseos urbanos como en las actividades recreativas. Las celebraciones incluyeron momentos de distensión y alegría en algunos de los íconos de la ciudad, como el Empire State Building, donde Cande escribió su despedida del año número 33 rodeada de quienes la acompañan en su día a día.