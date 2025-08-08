Ana Paula Dutil, la ex de Emanuel Ortega, respaldó a Julieta Prandi en medio del juicio: “Somos familia”

Ana Paula Dutil, la expareja de Emanuel Ortega, habló del juicio de Julieta Prandi

Julieta Prandi se encuentra en uno de los momentos más duros de su vida: el juicio contra su exmarido Claudio Contardi por violación. Mientras atraviesa este torbellino de emociones y exposición, Ana Paula Dutil, la expareja de Emanuel Ortega, actual novio y sostén emocional de Prandi, salió en defensa de la actriz en Desayuno Americano (América TV).

Dutil y Ortega compartieron más de veinte años de vida en común y tuvieron dos hijos, India y Bautista. Separados en 2018, lograron mantener una relación basada en el respeto y el bienestar de sus hijos, a quienes ambos describen como el verdadero eje de sus familias. La aparición de Prandi en la vida de Ortega marcó el inicio de una familia ensamblada que, de acuerdo con las palabras de Dutil, se ha construido sobre una base de entendimiento y generosidad mutua.

“Soy la madre de los hijos de la actual pareja de Julieta, la conozco a través de mis hijos, todo lo que tengo para decir es por lo que mis hijos transmiten, que es una excelente persona, que se desvive por ellos”, aseguró Ana Paula en una comunicación telefónica con el programa de Pamela David.

El caso judicial puso a prueba la fortaleza emocional de Prandi, quien debió atravesar una situación compleja bajo el escrutinio mediático y judicial. Consultada sobre su conocimiento de la causa, Dutil fue tajante: “Conozco lo que conocemos todos por los medios”. Acerca del vínculo que mantiene con la modelo y conductora, resaltó la importancia del trabajo conjunto y del esfuerzo realizado entre todos los adultos para asegurar un clima positivo, tanto para los hijos de Dutil como para los de Prandi.

“Lo logramos entre todos, entre ella, Emanuel, sus hijos y mis hijos. Entendimos todos en los últimos años que vamos a ser familia para toda la vida y, desde el lugar de mujer y madre, deseo que esto se termine para ella”, contó la modelo.

En la conversación, Dutil expuso las emociones compartidas ante contextos de tanta dificultad, reconoció las huellas que episodios de este tipo dejan en quienes los atraviesan y señaló: “Entiendo que va a haber una herida que va a existir toda la vida, pero quisiera que la Justicia haga Justicia realmente y que a partir de ahora ella pueda empezar a escribir su nueva historia. Se lo deseo de verdad”.

Julieta durante la tercera audiencia por el juicio contra su expareja(Foto: RS Fotos)

La modelo también dedicó un espacio a destacar el compromiso de Julieta con sus propios hijos, revelando detalles de situaciones cotidianas que refuerzan la percepción positiva que tiene sobre ella. “El fin de semana pasado mi hija cumplió años y ella me abrió las puertas de su casa para 60 invitados con DJ. La verdad que la admiro profundamente y deseo que se haga Justicia porque así como ella hay tantas mujeres que están pasando o pasaron por lo mismo”.

La experiencia de compartir escenarios familiares le permitió a Dutil conocer a Prandi más allá de la imagen pública: “Somos una familia ensamblada y estamos compartiendo bastante y es muy generosa con mis hijos, le pone el alma y el cuerpo a todo absolutamente y eso lo veo”. Remarcó que la relación no es de amistad directa, pero sí de respeto, empatía y afecto construido a través de los hijos. “No soy su amiga, soy la madre de los hijos de su actual pareja, pero la verdad a través de mis hijos la quiero, es así”, agregó, blanqueando la naturaleza de un vínculo que, aunque no parte de la amistad, sí se fundamenta en la convivencia y el bienestar de los niños y adolescentes de ambas familias.

Si bien el vínculo es a través de los hijos, se solidarizó con la situación que está viviendo y le envió un el mensaje justo cuando comenzó el juicio contra Contardi: “Le mandé un mensaje ayer a Julieta y le dije: la Justicia va a hacer Justicia y así será”.