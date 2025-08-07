Marcela Tauro se emocionó en vivo en el segundo aniversario de la muerte de su madre: “Pasa rápido”

Ante las cámaras, Marcela Tauro rompió en llanto al recordar el aniversario de la muerte de su madre (Intrusos - América)

Marcela Tauro, una de las figuras más entrañables de Intrusos (América), quebró en llanto durante la emisión del ciclo al recordar el segundo aniversario de la muerte de su madre, Carmen. Conocida por su fuerte carácter y su agudeza en los comentarios sobre el espectáculo, la periodista permitió que la emoción la atravesara por completo, generando un momento de profunda sensibilidad en el estudio.

La secuencia se produjo minutos después de la despedida de María Rosa Fugazot. El testimonio de la actriz acerca del fallecimiento de su hijo, René Bertrand, había conmovido a todo el panel, pero para Marcela el dolor cobró una dimensión aun más íntima. Con lágrimas en los ojos y el pañuelo en la mano, se excusó con la audiencia. “Perdón, para mí es un día especial porque es el aniversario de la muerte de mi mamá. Pero todo bien”, alcanzó a decir.

La noticia impactó a sus compañeros, que se acercaron para contenerla. Al ser consultada por el tiempo transcurrido desde la partida de Carmen, la panelista respondió: “Son dos años. Pasa rápido, pero bueno”. El estudio se llenó de un silencioso respeto y empatía ante la fragilidad expuesta en vivo.

En ocasiones pasadas, la panelista rompió en llanto al referirse a su madre fallecida (Captura de Intrusos - América)

No es la primera vez que Tauro decide compartir su dolor con la audiencia. En 2023, apenas siete días después del fallecimiento de su madre, la periodista decidió regresar a su lugar en el panel y relató ante las cámaras y sus colegas cómo atravesaba ese doloroso proceso. “Estoy en paz, estoy entera, como sostenida. Estoy en paz porque mi mamá murió como quería, sin darse cuenta, así que está en paz. Le quiero agradecer a todos porque estuve muy contenida por ustedes y por la gente del medio”, expresó emocionada, recibiendo el saludo afectuoso de Flor de la V en su bienvenida.

Con honestidad, la panelista contó que había cuidado de su madre, a quien había llevado a vivir con ella varios años antes. Los últimos tiempos fueron complejos por cuestiones de salud, y reconstruyó ese momento con crudeza y ternura: “Yo la llevé hace bastante a vivir conmigo a mi mamá, hace dos años estuvo complicada e internada”. El golpe lo recibió en plena jornada laboral: “Me llamó la mujer que trabaja en casa, que es como mi hermana. Mi madre estaba hablando en la casa con ella, se estaba riendo, y ahí se quedó. Fue duro porque me agarró con mi hijo de viaje escolar en Europa, y había estado con mi hermana que vive en Suecia dos días antes. Justo ese lunes mi hijo se fue a otro lugar y mi hermana, que se fue de vacaciones a España, y se lo avisé online”, relató.

Aquel episodio, marcado por la distancia física de su familia, profundizó el impacto del duelo. Marcela también recordó a su madre públicamente en otras fechas significativas, como el día de su cumpleaños, recibiendo muestras de cariño del entorno y de colegas. Entre ellos, Marcelo Polino se destacó en una ocasión reciente con un mensaje especial y sentido. A través de una comunicación telefónica, el periodista expresó: “En esta oportunidad me quiero poner en amigo, en entrevistador y decirte que te quiero mucho”.

El mensaje enfatizó el difícil proceso que transita la panelista y celebró su capacidad de resiliencia. “Sé que es un cumpleaños especial para vos, así que me gustaría estar ahí dándote un abrazo y compartiendo, pero bueno, a la distancia sabés que está mi amor y que sos una de las personas más importantes de mi vida, de mi carrera, como acabo de decir”, manifestó Polino, generando nuevamente lágrimas en los ojos de Marcela.

En el día de su cumpleaños, Marcela Tauro expresó su emoción al recordar a su mamá (Intrusos - América)

De frente a la cámara y visiblemente movilizada, la integrante del panel solo pudo agradecer: “Gracias, Marcelo”, dijo mientras tapaba su rostro y todo el panel se sumaba en solidaridad. Karina Iavícoli fue de las primeras en intervenir: “Sé que no es un día fácil, es lindo emocionarse también”, la reconfortó en pleno aire. Entre sollozos y respirando profundo, Tauro admitió: “Ya había llorado a la mañana”.