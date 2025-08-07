Teleshow

Furia Scaglione rompió en llanto mientras cantaba un hit de Airbag: el compañero de Gran Hermano al que recordó

La doble de riesgo compartió un video en redes evocando su intensa relación con uno de los exparticipantes del reality

Furia Scaglione rompió en llanto al recordar su vínculo con Martín Ku tras escuchar una canción de Airbag (Video: Instagram)

Juliana “Furia” Scaglione reapareció en redes sociales con una secuencia inesperada para sus miles de seguidores: rompió en llanto en una historia de Instagram luego de interpretar un tema de Airbag. No fue una elección musical al azar; la letra evocó para ella uno de los vínculos más intensos que experimentó dentro de la casa de Gran Hermano 2023-24: su relación con Martín Ku, conocido popularmente como “El Chino”. En un extenso mensaje, la exparticipante habló de los cambios que vivió tras su paso por el reality y profundizó en los matices de su vínculo con el joven, marcado por el amor-odio y las contradicciones.

Scaglione comenzó su descargo explicando que, desde hace días, algunos temas musicales la movilizan particularmente. La letra de “Por mil noches” la llevó a detenerse en recuerdos y sensaciones del ciclo que cambió su vida. Sin filtro, reconoció: “Ya me pasó ayer con uno y ahora me está pegando el otro, de verdad que lo canté y en una parte me re largué a llorar”. Remarcó que es ahora, casi un año después de su estadía en Gran Hermano, cuando realmente logra “entender todo lo que se vivió y lo que fue una gran historia”. Por este motivo, afirmó que recién ahora puede comprender la intensidad con la que los seguidores y ella misma vivieron el programa.

La letra de la canción funcionó como detonante emocional. La doble de riesgo destacó especialmente un fragmento: “No me pidas que me enoje si enojarse es tu destreza”. Asoció de inmediato esa línea con su conducta dominante frente a Martín Ku durante el reality: “Pasa que yo la siento como si enojarme es mi destreza. Dentro del reality yo me enojé tanto con esta persona. Tuve como transiciones entre que me enojé. Después fuimos amigos y después a lo último cuando me voy. O sea, fue como una explosión”, relató.

La ex Gran Hermano reflexionó
La ex Gran Hermano reflexionó sobre su paso por el reality y la intensidad de su relación con 'El Chino'

La exparticipante de GH describió la dificultad de distinguir entre lo verdadero y lo construido para la competencia. Marcó la diferencia entre su identidad y el personaje “Furia”, reconocida por su temperamento y capacidad de rivalizar con todos los jugadores, en particular con Martín Ku. La influencer, admitió: “Creo que dentro del personaje a veces uno o queda pegado o enganchado... es difícil poder sacarlo. Entonces yo hoy sé que Furia está en mí, pero no está al 100%”. De ese modo, reconoció que la experiencia de habitar un personaje la sigue afectando aún fuera del encierro.

En su mensaje, revivió escenas con Martín y el permanente vaivén entre disputa y cercanía. La relación entre ambos osciló entre la competencia feroz y momentos de genuina amistad, hasta alcanzar una ruptura explosiva poco antes de su salida del certamen.

La influencer destacó el dilema
La influencer destacó el dilema entre el afecto real y la exigencia de la competencia en Gran Hermano

Expresó que ganar exigía convertirse –al menos en parte– en el personaje que el público esperaba. “Yo siempre hice reír a las personas o motivarlas y dentro del juego me tengo que convertir en una persona mala para poder ganar”, reflexionó. El dilema se agudizaba, según su propio relato, en la relación con Ku: “No tenía ganas de tratar de alguna manera despectiva a alguna de mis compañeros, pero realmente yo tenía que competir”. En ese punto, resaltó el contraste entre el cariño real y la exigencia del enfrentamiento constante, donde el afecto debía disimularse para evitar vulnerabilidades en el juego.

La ex participante sostuvo que lo actuado en el reality fue, en algún sentido, una armadura que le permitió sobrevivir en un clima de presión insoportable. Sin embargo, relató que esa coraza dejó marcas: “A veces el personaje se mete dentro de uno y es difícil poder sacarlo”.

Al recordar los fragmentos más emotivos de la canción, Scaglione se quebró y siguió analizando el tema y relatando su experiencia en la casa más famosa. El lazo con Ku, lejos de diluirse, adquirió nuevos significados fuera de la competencia. La ex GH subrayó que, al alejarse de la exigencia del juego, puede observar esas vivencias desde otra óptica: “Furia era dura y no iba a dejar que eso la gane”, reconoció.

