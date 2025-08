Pampita habló de sus vacaciones de soltera en Ibiza y de los rumores que la vinculan con Joaquín Furriel

Ante las versiones que surgieron por los dichos de Marcela Tauro, Pampita se sinceró y los desmintió en vivo (Puro Show - El Trece)

Luego de unas vacaciones de invierno que comenzaron en la nieve de Villa La Angostura y continuaron bajo el sol radiante de Ibiza, Pampita Ardohain ya está de regreso en Buenos Aires para encarar un desafío soñado: esta tarde debutará como conductora de Los 8 Escalones, el exitoso programa que durante años la tuvo como jurado y que ahora la recibirá en el rol principal, ocupando el lugar de Guido Kaczka. Antes del esperado estreno, la modelo habló en exclusiva con el equipo de Puro Show (El Trece) y se refirió tanto a este nuevo paso profesional como a su presente sentimental, en medio de rumores y versiones que la vincularon en las últimas semanas con Joaquín Furriel.

El regreso de Pampita generó revuelo en el ambiente mediático, sobre todo después de su estadía en Europa. Consultada por el ciclo sobre si había conocido a alguien durante sus días en Ibiza, fue honesta: “Intimamente, no. Yo no estaba abierta a eso. Me hablan, charlan, todo bien, pero creo que no era el momento”.

Rápidamente, la entrevista viró hacia el tema del supuesto romance con Furriel, rumor que cobró fuerza días atrás cuando Marcela Tauro lo lanzó al aire en Infama (América). Sin vueltas, Pampita decidió despejar cualquier tipo de malentendido: “Sinceramente, no sé si está de novio, si vive en Argentina, o si se quiere matar por lo que se inventó. Lo dijo Tauro, y cuando lo hizo fui al Instagram, busqué el mensaje y no me había escrito nada. No sé cuál es su situación, no lo veo hace un montón, la última vez fue en Pampita Online y ni sé de dónde salió eso. No lo tengo en el radar”, dijo, descartando así de plano cualquier vinculación que se generó días atrás.

La modelo junto su hijo mayor, Bautista, en el estudio del ciclo (Instagram)

El panel tampoco dejó pasar la oportunidad de consultarla sobre la posibilidad de un nuevo amor, especialmente si se tratara de alguien radicado fuera del país, como su último ex, Martín Pepa. “Sí, si sucede y te pega fuerte… Uno no sabe lo que puede deparar el destino”, respondió sin cerrar ninguna puerta, pero también sin dejar de mostrarse cauta y centrada en otras prioridades.

Antes de la ronda de preguntas sobre su vida amorosa, Pampita compartió una reflexión personal sobre todos los cambios que vinieron a su vida este año, especialmente en la previa al debut como conductora. Conmovida, afirmó: “Me gusta todo lo que viví este año, de reconstruirse, disfrutar del día a día, abrir los ojos y estar agradecida de todo lo que me pasa y el amor que tengo en mi vida. En los últimos meses, fui más consciente de todo lo que tengo a mi alrededor”.

Remarcó la importancia de valorar lo cotidiano y redescubrirse a sí misma: “Tenía esa sensación de abrir los ojos, no esperar nada, de valorar desde lo más chiquito, todo. Fue un año que me cambió profundamente en todo sentido, cambié las prioridades, los sueños que tenía, enfocarme en el amor que recibo de todos, mi familia, mis hijos, amigos, y desde ese amor reconstruirme y darme cuenta de que tengo todo en la vida y eso me hizo estar distinta". Y continuó: “Por eso las oportunidades que me salieron este año creo que tienen que ver con lo que sale del interior. Cuando empezás a trabajar tu parte de adentro mágicamente ocurren cosas, por eso este programa es una sensación de cosas que fueron pasando en mí, en lo personal”.

De cara a su debut como conductora en Los 8 Escalones, Pampita se refirió a los cambios que atravesó en su vida privada (Puro Show – El Trece)

Con esa misma apertura habló de su presente familiar y de su manera de afrontar la vida: “Uno se va reinventando. Mis propias versiones van cambiando año a año, dependiendo de lo que le sucede a uno”. Y reafirmó su amor por su casa y sus hijos: “Siempre tuve mi sueño de la familia. Pensaba que siempre era con un compañero al lado y ahora me di cuenta que mi familia son mis hijos, los que tenemos que ser. No nos falta nada, estamos llenos de amor y alegría en mi casa, los chicos están bien y también nos acomodamos a esta nueva familia que tenemos hoy, nos damos cuenta que no nos falta nada, la pasamos bárbaro, tenemos nuestra propia dinámica, tengo mi tiempo y energía para cada uno de ellos… Darse cuenta que no esperar nada está bueno”.

Finalmente, compartió que su aprendizaje reciente pasa por el disfrute de la soledad, lejos de presiones externas o necesidades impuestas: “No es por la presión porque soy una romántica y me encanta el amor, sino estar bien sola, viendo una película a la noche, teniendo mis tiempos, poniendo mi energía en otras cosas que quería hacer y no podía. Estar bien con uno mismo y no necesitar más”.

Así, la modelo y conductora encara una nueva etapa de su carrera, lista para volver a sorprender desde el centro de la escena, renovada, agradecida y convencida de que todo lo que la vida le presenta hoy parte desde lo más profundo de su ser.