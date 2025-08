La madre de un participante de La Voz Argentina insultó a los coaches: el momento

La madre de un participante de La Voz Argentina insultó a los coaches: su reacción (Video: Telefe)

Las batallas en La Voz Argentina tuvieron este lunes el duelo entre Nicolás Castellanos y Poppo Rígoli. Los concursantes del equipo de Luck Ra se presentaron en el escenario con “Para siempre”, el clásico de los Ratones Paranoicos. Justo después de cantar, en el momento de la deliberación del cuartetero, la madre de Castellanos se robó el protagonismo por sus insultos a los coaches.

Todo sucedió cuando el más joven contó que le escondió a su mamá su participación en el programa y filmó su reacción al verlo actuar por primera vez en las audiciones a ciegas. “Se llama Silvina, la loca”, la presentó, divertido, el concursante. En ese momento, Nicolás Occhiato se ofreció a mostrarle a Lali Espósito, Miranda!, Luck Ra y Soledad el video que se viralizó de la mujer.

En una cena familiar de madre e hijo se ve cómo Silvina pasa del asombro, a los gritos y la euforia por la presentación de su hijo. Ahí se le terminaron escapando algunas malas palabras para los reconocidos artistas. “¿¡Estás en La Voz, Juan Pablo!? ¿¡Cuándo pasó esto!?, lanzó, primero mirando la pantalla. Y fue tomando temperatura. “Puta madre... Yo ya los estaba reputeando. Si uno de estos putos no se daba vuelta yo no veía más este programa”, comentó, al ver que su hijo era elegido por Luck Ra como por Soledad.

Nicolás Castellanos con Silvina, su madre, en La Voz Argentina (Telefe)

¿Qué dijeron los coaches al ver las palabras subidas de tono de la mujer? Las tomaron con gracia. “Está muy bien, yo haría lo mismo”, comentó Lali, risueña, momento en el que buscó en la tribuna a Silvina. “Acá están todos esos putos para recibirte”, exclamó, mientras la madre de Nicolás subía al escenario. “También podría haber dicho ‘culeados’”, sumó ella.

“Me van a echar sin haber definido”, comentó el concursante, que todavía no tenía una respuesta de si seguía o no en el talent show. Mientras tanto, La Sole comentaba que “no hay malas palabras” y Lali aseguraba que todo era un “clima familiar”. “A mí me gusta más ‘mujer trolo’”, se despachó Juliana Gattas. “El único que no la ligué con Silvina fui yo”, se sumó Nicolás Occhiato. “Para mí porque creyó que eras Marley”, remató el concursante, socarrón.

Luego, llegó el momento de la verdad. El intérprete de “La morocha” y “Hola perdida” anunció quién era el vencedor de la batalla. “Vamos a continuar con Poppo”, terminó dando su veredicto que dio como ganador al concursante de 53 años oriundo de José Mármol, localidad perteneciente a Amirante Brown, provincia de Buenos Aires.

“Los dos son icónicos. Y vos sos un capo, guacho. Te quiero. Sos un genio y alto compañero”, le dedicó Luck Ra a Nicolás, mientras lo abrazaba. “Doy un voto de confianza porque siento que podemos exprimir más jugo a todo. Un aplauso muy fuerte para los dos”, resaltó, sobre el ganador del duelo.

En sus palabras finales, Castellanos resaltó el camino que emprendió. “Primero, yo estoy más que feliz. Yo llegué acá como una revancha para mi vida que fue venir después de no haber quedado. Ya con el llegar hasta acá estoy hiper agradecido”, expresó.

El jurado de La Voz Argentina tomó con humor los insultos de la madre del concursante

A diferencia del concursante del equipo del cordobés, quien vivió un sacudón de emociones fue Martín Guerrero. El participante quedó eliminado en una batalla del equipo de Soledad, pero cuando se estaba marchando recibió un doble intento de “robo”. No uno, sino dos teams quisieron sumarlo a sus filas.

La Sole eligió a Leandro Romano, el otro contrincante que se enfrentó a Guerrero, para seguir en competencia y fueron los Miranda! quienes presionaron rápidamente el botón de “robo”, seguido en segundos por Luck Ra, lo que sometió al participante a una decisión inmediata y una ovación del público. Al final, la banda de Ale Sergi y Juliana Gattas terminó saliendo victoriosa.