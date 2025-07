Pablo Alarcón habló luego del episodio de salud que superó y la colocación de un marcapasos: “Tengo ganas de irme”

La palabra de Pablo Alarcón luego de colocarse un marcapasos (Video: Mitre Live)

Pablo Alarcón, actor reconocido de la escena argentina, vivió un episodio crítico de salud hace una semana mientras conducía por el barrio porteño de Palermo. El accidente ocurrió cuando, al mando de su vehículo, sufrió una descompensación que lo llevó a perder el conocimiento, esto provocó que sea internado en Instituto Médico de Alta Complejidad (IMAC), donde recibió atención inmediata y seguimiento constante.

El desvanecimiento se debió a una arritmia por lo que los médicos tomaron la decisión de colocarle un marcapasos y Alarcón conversó telefónicamente con el ciclo Mitre Live, conducido por Juan Etchegoyen. Allí relató detalles sobre el episodio y destacó la rápida respuesta recibida: “Estoy bien. Por suerte, muy bien”.

El actor contó que en el momento del accidente sintió el malestar: “Sentí que algo no estaba bien, intenté estacionar, pero no llegué a frenar del todo. Afortunadamente no choqué”. Al parecer, momentos antes de desmayarse, comenzó a percibir sensaciones extrañas: “Sentí que la cabeza se me iba, que se me cerraban los ojos. Por suerte, no venía ningún coche que me impida el paso”. El SAME llegó con rapidez tras el accidente, según sus palabras, y la obra social de actores lo asistió eficazmente.

Pablo permaneció internado desde ese momento debido a las consecuencias del ataque vagal súbito que provocó la pérdida de consciencia al volante. “Me desmayé, algo que jamás me había pasado. Sentí que algo no estaba bien, intenté estacionar, pero no llegué a frenar del todo”, relató acerca del accidente.

Alarcón habló sobre su salud y se mostró impaciente por volver a trabajar

Afirmó que nunca antes había experimentado un desmayo. “Nunca me había pasado, yo no sabía lo que era un desmayo. Pero bueno, me pasó a mí como le pasa a mucha gente. Por suerte me di cuenta que venía algo raro y me acerqué al cordón con el coche para estacionar. Llegué a estacionar pero no pude frenar y toqué el coche de adelante”.

Después del accidente y una vez estabilizado en el centro médico, los especialistas indicaron la colocación de un marcapasos. El actor brindó detalles de la intervención: “Me colocaron un marcapasos después del episodio que sufrí“. El actor de Es complicado explicó que se trató de una operación breve, realizada con anestesia local combinada con una general inducida: “Duró entre una hora y media y dos horas. Salí de quirófano totalmente despierto. Lo que me pusieron es un dispositivo chiquito, de unos dos centímetros, que actúa cuando el corazón no responde. Le indica que tiene que reaccionar”.

“No siento ninguna diferencia. Este aparato actúa cuando el corazón baja la frecuencia. Es como tener un bolsillo en el pecho que emite pulsos”, contó acerca de como se siente tras la intervención la que se sometió y decidió llevar tranquilidad a las personas que se preocuparon por él.

En otra parte de la charla reforzó: “Estoy tranquilo y no tengo ninguna diferencia de vida ahora que tengo este marcapasos. Estaba tranquilo cuando entré acá porque había sido un desmayo y nada más. Después, cuando me desperté, por el ruido del choque y el golpe en la cabeza, me di cuenta lo que había pasado, que estaba en medio de un accidente”.

Pablo habló de su salud luego de la intervención: "Estoy tranquilo" (Foto: Franco Fafasuli)

Durante el tiempo de internación en el IMAC, Alarcón se mostró lúcido y de buen ánimo en su intercambio con la prensa. Sostuvo que se encontraba en buen estado general y animado para regresar a su rutina. “Estoy bien, leyendo, hablando por teléfono y estoy comiendo, tengo hambre y tengo ganas de irme de la internación”, compartió. Expresó su deseo de dejar atrás la situación para retomar sus actividades laborales lo antes posible.

La intención de reintegrarse a la actividad teatral ocupó un lugar importante en sus declaraciones: “Estoy con muchas ganas de volver a la gira con Claribel Medina. Vamos a viajar a La Pampa”. Enfatizó además que el episodio no alteró su perspectiva diaria ni su deseo de continuar activo. Reiteró sus ganas de “irme ya de la internación” y regresar pronto a los escenarios y al encuentro con el público.

La experiencia de Pablo Alarcón expone la importancia de actuar rápidamente ante síntomas extraños, la eficacia en la respuesta médica y el papel de la tecnología en la recuperación tras momentos críticos de salud. A pocos días del accidente, la expectativa del actor está puesta en lo que vendrá: la gira teatral, el reencuentro con colegas y el público, y el deseo de retomar la vida habitual tras superar una experiencia que puso a prueba su cuerpo y, también, su optimismo.