Las revelaciones de Eva Bargiela en su séptimo mes de embarazo: “Mi bebé va a tener un gran papá”

La modelo no duda en lucir su pancita de embarazada (Instagram)

Eva Bargiela está a punto de atravesar el séptimo mes de embarazo envuelta en el afecto de más de 460.000 seguidores que acompañan a diario su historia en Instagram. Desde la emoción por un futuro lleno de cambios hasta la intimidad de su vida cotidiana, la modelo elige abrir las ventanas de su experiencia, al compartir dudas, emociones y proyectos con todos los que la leen. ¿Es posible contener en cada respuesta la turbulencia propia de la espera? Eva lo intenta, con una foto y una frase a la vez.

En estos días, el universo digital de la modelo se llena de preguntas, y ella no rehúye responderlas. La curiosidad por los cambios físicos predomina, pero su tono se mantiene firme. No se obsesiona con los números. “No quise saber, mientras mis análisis den bien y me sienta bien, ese dato no me parece relevante saber”, admitió sobre cuánto peso aumentó desde que inició el embarazo. Su bienestar pesa más que cualquier estadística. No se trata de una consigna simple, sino de una manera de encarar la maternidad, alejada del mandato de la balanza.

Eva Bargiela contestó preguntas de sus seguidores en Instagram

Su relación con la comida apenas se modificó, salvo en el apetito. “Siempre me gustó comer saludable. No es algo que haga diferente ahora. Lo que sí, tengo más hambre, todo el tiempo”, reconoció la modelo, mientras ilustró sus palabras con imágenes luminosas de desayunos, almuerzos y meriendas. A veces las redes se preguntan: ¿es posible mantener el equilibrio cuando todo en el cuerpo cambia? Bargiela respondió con su rutina, transformando cada plato en un acto de cuidado propio.

El afecto de su audiencia trasciende el plano personal. Preguntaron por la salud de Frida, la perra que la acompaña. La preocupación por los animales dice mucho de ese vínculo digital, pero también de la preocupación de Eva. “Tiene una enfermedad oncológica controlada hace unos años, pero ahora anda medio medio. Tratando de saber qué tiene y dándole mucho amor”, escribió al dejar asomar la vulnerabilidad que la maternidad no borra, sino que potencia.

La salud de su perro también fue una de las consultas recibidas

Hay espacio, incluso, para las preguntas superficiales, esas que observan el exterior en medio de una etapa tan profunda. Una de ellas apuntó al cabello. ¿Prefiere lucirlo corto o largo? “Extraño mi pelo largo”, se sinceró, dejando ver que la nostalgia y el deseo de permanencia pueden convivir con los procesos de cambio.

La incertidumbre sobre la llegada del bebé también toma forma de consulta. ¿Cuándo nacerá su hijo con Gianluca Simeone? “Octubre. Parece que es de libra”, respondió la modelo, con una instantánea suya en la playa, el vientre prominente y el escenario natural acompañando la espera. Octubre se vislumbra como un mes de nuevas certezas y, mientras tanto, cada respuesta acerca a su comunidad un poco más a ese instante.

Eva Bargiela destacó la presencia de Gianluca Simeone

Hay un dato que sobrevuela las emociones de Eva en este tiempo: la presencia activa de Gianluca en la gestación. “Darme cuenta de que mi bebé va a tener un gran papá. Que ya le habla, le lee cuentos y le pone música desde la panza”, confía la modelo a quienes la siguen, al retratar la ternura y el compromiso con el que enfrentan la llegada de su primer hijo.

La pregunta inevitable aparece: ¿habrá baby shower? Eva no lo decide sola. “No sé qué hacer”, aseguró y, fiel a la dinámica que construyó, invitó a la comunidad a votar. ¿Realizar el festejo o dejarlo pasar? La respuesta quedará en manos de quienes la acompañan desde la otra punta de la pantalla, construyendo así un diálogo inédito entre la vida privada y la esfera pública.

Eva Bargiela ingresa en el séptimo mes de embarazo

En cada una de sus publicaciones, Eva Bargiela convierte la exposición digital en un puente de emociones genuinas. Maternidad, vínculos, amor por los animales y dudas organizativas se entrelazan en la galería de sus días, mientras el contador avanza hacia un octubre incierto, pero rodeado de afecto. ¿Se puede contar la espera sin abrir el corazón? Ella lo prueba. Y su comunidad sigue, pregunta, escucha y celebra cada paso.