Así se palpita Lollapalooza Chicago 2025: ¿qué artistas podrían llegar a la edición Argentina?

Así se palpita Lollapalooza Chicago 2025: ¿qué artistas podrían llegar a la Argentina?

(Enviado especial a Chicago) Después de mucha expectativa, la cuenta regresiva llegó a su fin y Lollapalooza Chicago se prepara para dar rienda suelta a una nueva edición del festival que cambió la industria de la música. A lo largo de cuatro días, más de 100 bandas convocarán a miles de fans en uno de los eventos más grandes a nivel mundial. Entre los headliners destacan figuras internacionales, quienes podrían llegar a Argentina en la próxima edición del evento en el Hipódromo de San Isidro.

El festival, que se llevará a cabo del 31 de julio al 3 de agosto en Grant Park, ubicado en la ciudad de Chicago, reúne a una selección variada de músicos y bandas que lideran las listas internacionales, reafirmando el perfil del evento como uno de los encuentros musicales más relevantes en Estados Unidos. Entre los artistas principales se destacan figuras como Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, RÜFÜS DU SOL, Luke Combs, TWICE, A$AP Rocky, Korn, Gracie Abrams y Doechii.

Doechii se perfila como una de las posibles artistas que integren el line up de Lollapalooza Argentina REUTERS/Jaimi Joy

A esta lista se suman las presentaciones de Ca7riel y Paco Amoroso, Martin Garrix, Cage The Elephant, T-Pain, Foster The People, Finneas, Remi Wolf, Latin Mafia y Djo. La riqueza musical del evento permite que convivan géneros y estilos diversos, lo que se refleja en la cantidad y calidad de los artistas participantes.

Según las últimas versiones, algunos de estos nombres se perfilan con fuerza para ocupar un lugar en el line up de la edición argentina. Una de las que pisa con fuerza es Sabrina Carpenter, quien visitó el país y abrió los shows de Taylor Swift en el estadio Monumental. Carismática, glamorosa y dueña de una mirada teatral única, la joven de 25 años causó furor con su álbum Short n’ Sweet. El mismo le valió el premio a la Mejor Interpretación Pop Solista y al Mejor Álbum Vocal Pop en los Grammys.

Otra de las artista que resuena es Doechii. Este año, la cantante ganó un Grammy a Mejor álbum rap por Alligator Bites Never Heal. Tal como muchos otros, la rapera estadounidense cambió su vida cuando compartió un video desde su habitación en su cuenta de YouTube, en el que presentó una canción de su autoría que arrancaba con un sample, es decir un tramo de otra producción ya existente, de “Somebody that I used to know”, el icónico hit de Gotye y Kimbra lanzado en el 2012.

Los rumores destacan a Sabrina Carpenter como una de las posibles headliners de Lollapalooza Argentina (REUTERS/Isabel Infantes TPX IMAGES OF THE DAY)

La joven de 26 años decidió regrabarla en un estudio y publicarla de manera oficial, además de sumarla a su último álbum “Alligator Bites Never Heal”. Inmediatamente, la canción alcanzó números extraordinarios, teniendo actualmente más de 238 millones de reproducciones en Spotify y habiendo llegado al puesto 1 en los rankings más importantes de Estados Unidos.

Quienes también podrían sumarse al line up argentino son Gracie Abrams y A$ap Rocky. Amiga íntima de Taylor Swift y también hija del director de cine J. J. Abrams y criada entre bastidores de Hollywood, Abrams es el nuevo nombre que despunta en el pop. Abrams se ha erigido como uno de los fenómenos del 2024 gracias al lanzamiento de The Secret Of Us.

ASAP Rocky, la pareja de Rihanna, es uno de los raperos más influyentes de la escena actual (REUTERS/Hannah McKay NO COMMERCIAL OR BOOK SALES)

Por su parte, Rocky es uno de los raperos más influyentes de la escena hip hop actual. La pareja de Rihanna, cuenta con más de 10 años de carrera, marcando un estilo musical caracterizado por su experimentalismo y su habilidad para mezclar géneros.

El encuentro tiene como sede a Grant Park, un espacio emblemático de Chicago que se convirtió en el escenario de las más recientes ediciones del festival. A lo largo de sus más de 20 ediciones, Lollapalooza reunió en este lugar a miles de fans de todo el país y el extranjero, lo que posiciona al evento como referente internacional y contribuye al atractivo turístico y cultural de la ciudad. Cada edición reafirma el impacto del festival en la escena musical estadounidense y su capacidad de convocar a artistas y públicos de perfiles diversos.

Gracie Abrams surge como una de las nuevas estrellas del pop

El anuncio de la participación de TWICE marca un hito para Lollapalooza en 2025, ya que el grupo se convierte en la primera banda femenina de K-pop en liderar el festival. Otro de los momentos destacados en el line up de este año es la inclusión de Luke Combs como cierre del festival. Por primera vez, un cantante del género country encabezará la etapa final, lo que evidencia una ampliación en la variedad de estilos representados sobre el escenario principal.

Más allá de la música, el paisaje alrededor del festival crea una atmósfera única. Entre rascacielos, ríos y árboles, Grant Park, sede de Lollapalooza desde 2005, combina la naturaleza del parque con la modernidad urbana de Chicago. El festival se extiende a lo largo de 129 hectáreas, lo que proporciona un espacio amplio para la instalación de ocho escenarios. La dimensión del predio se convierte en un factor clave para la experiencia de los fans, quienes pueden necesitar más de 30 minutos para ir de un extremo del festival al otro. Justamente, el área es 85 hectáreas mayor que la superficie de la Ciudad del Vaticano.

Lollapalooza Chicago, el festival donde nació el evento que cambió la industria de la música

Los dos escenarios principales, el T-Mobile y el Bud Light, se emplazan en los extremos de Grant Park, mientras que el resto del espacio se encuentra rodeado de los emblemáticos rascacielos del centro de Chicago. Esta mezcla de áreas verdes, vista al lago y arquitectura urbana da lugar a una experiencia visual y sonora particular. La organización también cuida detalles relativos a la seguridad y el bienestar de los asistentes. Un ejemplo de ello se evidenció en la edición de 2023, cuando uno de los edificios cercanos iluminó sus ventanas con la frase “Stay safe Lolla”, como recordatorio para el público durante los días de festival.

La ubicación estratégica, a pocos metros del lago Michigan y en el corazón de la ciudad, enriquece el ambiente con un contraste entre lo natural y lo metropolitano. Grant Park se convierte así en un espacio de encuentro para miles de personas que, durante cuatro días y distribuidos en más de 100 presentaciones en vivo, participan de una celebración musical que trasciende fronteras y géneros.

Lollapalooza Chicago reúne miles de fans en Grant Park, corazón de la ciudad (crédito C3 y DF)

Lollapalooza, nacido en 1991, tuvo su origen como una gira de despedida creada por Perry Farrell para su banda Jane’s Addiction. La primera edición recorrió varias ciudades de Estados Unidos, comenzando en Phoenix, Arizona y finalizando en Seattle. El festival surgió como un evento itinerante, convocando a diferentes públicos en cada parada. Sin embargo, hacia 2003 el formato dejó de ser viable principalmente por los altos costos logísticos y la variabilidad en la respuesta del público. Esta coyuntura motivó a Farrell y al equipo organizador a buscar una sede fija.

La búsqueda llevó a considerar distintas ubicaciones, entre ellas Auburn Hills en Michigan, pero fue Chicago, en el año 2005, la ciudad que finalmente consolidó el vínculo con el festival. La primera edición celebrada en Grant Park contó con figuras como Kasabian, Arcade Fire, The Killers, Liz Phair, Cake, Primus, Kaiser Chiefs y Weezer. Desde ese momento, la capital de Illinois se reconoce como la “ciudad madre” del festival, dejando atrás los años de itinerancia y abriendo una nueva etapa de crecimiento y consolidación internacional.

A través de más de tres décadas, Lollapalooza evolucionó hasta convertirse en un fenómeno cultural que supera la mera estadística. La edición original encendió el entusiasmo de la generación que hoy se identifica como centennial, y ese espíritu se renueva año tras año durante cuatro días de música y convivencia. Chicago, gracias al festival, se reafirma como escenario central del circuito musical mundial y mantiene vigente el lazo entre tradición e innovación que distingue al evento desde sus inicios.