El conmovedor mensaje de Nicolás Vázquez a la familia Yankelevich por la muerte de Mila: “Pido a Dios que los abrace”

Nicolás Vázquez,que fue parte de programas de Cris Morena como Casi Ángeles y Alma Pirata, y cuyo actual éxito, Rocky, tiene producción general de Gustavo Yankelevich, fue uno de los famosos que expresó todo su dolor por la terrible tragedia que golpeó a la familia Yankelevich, con quienes tiene un lazo de amistad muy cercano, y se llevó a la pequeña Mila, de apenas siete años.

Al principio, el actor, visiblemente conmovido, posteó una historia con apenas un corazón roto, suficiente para hacer llegar su solidaridad ante el triste momento. Pero un poco

Pero un rato más tarde, el actor de Rockyabrió su corazón de par en par para expresarse con un largo texto que emociona al leerlo. Estas son sus palabras: “Hay momentos que ningún corazón está preparado para atravesar. Situaciones que nos sacuden de raíz, que no tienen explicación, ni lógica, ni consuelo posible. La partida de Mila es una de esas tragedias que duelen hasta el alma. Y más aún cuando la vida golpea por segunda vez a una misma familia. No hay por qué, no hay para qué. Sólo el dolor y el amor latiendo al mismo tiempo. Hoy no hay respuestas, pero sí hay abrazos, oraciones, manos que se tienden y corazones que se unen. Porque aunque no seamos familia de sangre, lo que sentimos nos hermana. Que todo el amor del mundo los rodee, que la fuerza de quienes los aman los sostenga, y que el tiempo, ese aliado silencioso, les ayude a respirar de nuevo. Pido a Dios que los abrace, que les dé la templanza y el consuelo que necesitan para seguir unidos, para seguir caminando. Creo y se profundamente, que quiernes partieron siguen estando. De otra forma, en otra luz. Acompañando desde ese otro plano que no entendemos, pero sentimos. Que cada pensamiento, cada rezo, cada energía de amor que llegue hasta ustedes, les recuerde que no están solos. Que hay una red invisible empujándolos con ternura y esperanza. Porque sí, el amor de este lado o del otro nunca deja de estar. Tomás, Sofía, Gus, Cris y familia. Los quiero mucho!”. Y cerró con un corazón roto.

Nicolás Vázquez transcurre un año con una sensibilidad a flor de piel. Además de su reciente separación de Gimena Accardi, él conoce de cerca ese dolor que no se puede expresar. La vida lo golpeó muy fuerte el 16 de diciembre de 2016, cuando su hermano Santiago, de apenas 27 años, falleció de muerte súbita mientras disfrutaba de unas vacaciones con un grupo de amigos en Punta Cana, República Dominicana.

A nueve años del triste episodio, el 31 de marzo de 202, el día que su hermano hubiera cumplido 36 años, le escribió: “Feliz cumple, San. Seguimos juntos y así será. Siempre juntos, espalda con espalda, corazón con corazón. Gracias por guiarme, cuidarme y estar con nosotros en cada momento. ¡Te amo!”. El emotivo posteo fue acompañado por una serie de imágenes que reflejan la esencia de su hermano menor: sonrisas cómplices, abrazos sinceros y una conexión inquebrantable.

Mila Yankelevich murió de forma absurda, mientras navegaba junto a jóvenes de la Fundación de Vela Juvenil de Miami, según difundió en un comunicado el Miami Yatch Club. De acuerdo a la información preliminar que difundió la Comisión de Conservación de la Pesca y la Fauna de Florida (FWC), la tragedia ocurrió este domingo alrededor de las 11:30 -hora local-, cuando la barcaza golpeó al velero, provocando que la embarcación se hundiera con sus seis ocupantes a bordo.

El grupo de navegantes que viajaba a bordo del velero estaba conformado por cinco niños, con edades comprendidas entre los 7 y 13 años, entre ellos la pequeña Mila, y una mujer identificada como consejera del campamento. Dos niñas murieron y otras dos menores se encuentran en grave estado