El romántico fin de semana de Griselda Siciliani y Luciano Castro en una chacra al lado del mar: risas, cumbia y amor

Luciano Castro y Griselda Siciliani en una chacra marítima en la costa (Video: Instagram)

El sudeste bonaerense ofrece ese aire imposible de encontrar en la ciudad. Entre dunas, mar y la brisa salina que todo lo envuelve, Griselda Siciliani y Luciano Castro eligieron una idílica chacra marítima para refugiarse y disfrutar de unos días de total intimidad y conexión. El bullicio quedó atrás; las cámaras y los flashes, también. Sólo el rumor mecánico de las olas quedaba como testigo de un romance que, lejos de desgastarse, crece.

Elegir el partido de Mar Chiquita fue, para los actores, una consigna de felicidad. La naturaleza hizo de anfitriona y la casa –a medio camino entre cabaña y refugio moderno– se transformó en escenario perfecto para recargar energías y celebrar el amor. ¿No es acaso esa banda sonora del mar el telón de fondo que cualquiera desearía para una escapada así?

La consigna fue clara desde el primer minuto: desconectar, entregarse al bienestar, vivir cada instante como si fuera irrepetible. Este domingo, los dos compartieron retazos del viaje en redes sociales. Los perfiles oficiales se tiñeron con imágenes cálidas. El testimonio visual convertía a esa chacra casi en personaje secundario, testigo de la intimidad.

Luciano Castro subió un video: el plano recorre el living y alcanza a su novia, Griselda Siciliani. Ella, enfundada en un buzo gris de corderito, suma un gorro de lana y abre las puertas con gesto exultante. La amplitud de las dunas, el rumor cercano de la arena, el mar tendido al fondo, la naturaleza como único testigo. Y no sólo eso: esa postal transmite algo más, ¿no es evidente que desconectarse implica también cierto ritual de alegría contagiosa?

Luciano Castro y Griselda Siciliani

El juego de complicidades se movió luego a la cuenta de Griselda. Allí, el foco cambió. El ambiente era cálido, doméstico; la risa parecía colarse en la madera y en los ventanales de la cabaña, mientras él, recostado sobre el sillón, cantaba un tema de Ulises Bueno.

El día avanzó. La cita de rigor tenía nombre propio: el asado. Clásico argentino que nunca falla en las escapadas. Luciano asumió el rol de maestro de ceremonias. ¿Era sólo el fuego el que crepitaba, o el despliegue de gestos cómplices marcaba el pulso de la noche? Las risas, las miradas, ese lenguaje secreto que ocurre entre dos.

La noche cerró con un ritual: la carne humeante sobre la tabla de madera, morcillas y algunos cortes de carne. “PLANAZO”, subtituló el actor en sus stories, etiquetando nuevamente a Griselda Siciliani y a la cuenta de la chacra. Era el broche de oro para un fin de semana que retumbaba en imágenes de serenidad y disfrute.

Griselda Siciliani y Luciano Castro hablaron de los rumores de casamiento

Cabe recordar que en los últimos días, Siciliani no esquivó el tema cuando la abordó la prensa. “Estamos genial, reenamorados”, respondió con una sonrisa cuando la consultó el equipo de Desayuno Americano de América TV. Agregó un matiz: “Todas las relaciones tienen que ser en libertad…”. El mensaje era claro: se trata de un amor maduro, sin ataduras ni repeticiones.

Por su parte, el actor se permitió un atisbo de vulnerabilidad: “A esta altura debería ser más canchero a la hora de dar notas y hablar de mi vida privada, pero a veces me pongo nervioso, tosco y no sé ni qué decir. Es esta incomodidad que a veces me supera”. La revelación, tan sincera como desarmada, completa el cuadro.

Griselda Siciliani y Luciano Castro encontraron en esa chacra marítima al lado del océano un remanso propio, allí donde el amor crece lejos de los flashes y la exposición, y donde las pequeñas cosas –un asado, una risa, el mar de fondo– son todo lo que importa.