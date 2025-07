La respuesta de Santiago del Azar luego de que Melody Luz afirmara sentir vergüenza por su antigua relación

A lo largo de casi tres meses, Melody Luz y Santiago del Azar vivieron un intenso romance. Sin embargo, su relación terminó de forma abrupta luego de que el cocinero irrumpiera en su departamento mientras ella dialogaba con Alex Caniggia, el padre de su hija. Así las cosas, luego de que ella retomara su vínculo con el mediático, la bailarina expuso los peores momentos de su relación, lo trató de violento y hasta afirmó que sentía vergüenza de su noviazgo.

Recientemente, la influencer dejó en claro su deseo de desvincularse de la etiqueta de “ex” respecto al cocinero. Melody expresó en LAM (América) que prefería que no asociasen su identidad a la relación pasajera que mantuvo, manifestando sentirse avergonzada por cómo terminaron las cosas entre ambos.

Tras las declaraciones de Melody Luz en televisión, Santiago del Azar no tardó en responder públicamente mediante sus redes sociales. El cocinero subió un video en el que aparece bailando solo por una calle vacía. Sobre la imagen, dejó en claro su posición utilizando las propias palabras que Melody pronunció en LAM: “Yo después de escuchar a Melody en LAM decir ‘No le pongan el mote de ex porque me da vergüenza’ (por mí). Jaja tiró mote jaja, ¿vergüenza le doy yo?“.

Melody Luz y Santiago del Azar vivieron un intenso pero breve romance

Además del tono irónico de su video, Santiago profundizó en su vínculo con la bailarina y agradeció estar fuera de esa relación: “Gracias Diosito de la que me salvaste”. Además, el joven remarcó que la duración del noviazgo, de apenas tres meses, no representó una experiencia trascendente para él. De forma enfática, comentó también: “Yo tampoco te considero una ex. ¿Vergüenza ser tu ex?“.

El chef fue más allá en su publicación, lanzando una crítica directa hacia Melody. En la misma historia, señaló: “Vergüenza es usar a la gente ya sea uno, dos, tres meses ponele. Y vos tenés vergüenza, bye”. Con esas palabras, Santiago dejó entrever un malestar más profundo, sugiriendo que se sintió usado durante la relación y transformando la reacción inicial de defensa en un embate hacia su expareja.

Más allá del polémico episodio en el departamento de Luz, la bailarina apuntó contra el cocinero luego de que él filtrara chats íntimos. En las imágenes difundidas por del Azar podía leerse una conversación que ambos tuvieron cerca de las 2 de la mañana. “Te comportaste como un g...porque jamás me habían hecho el amor así. Ni nada de todo lo lindo”, decía el chat de Melody. Acto seguido del Azar le respondía: “Y no, porque yo te hacía el amor enserio, con amor”.

En ese marco, la bailarina comentó: “Y no te quería perder”. A lo que Santiago respondió de forma tajante, dando por terminado el tema: “Basta Mel, no duermo hace cuatro días”. Al enterarse de esto, Luz expresó su furia. “Poco hombre igual, yo nunca mostré ninguna conversación. La verdad que teníamos buenas relaciones. Corté con mi pareja, fui a buscar se...lo encontré, pero después me dejó deseando”, dijo la joven en LAM (América).

Días después, el cocinero intentó explicar esta situación. Al comenzar su defensa, Santiago habló de los dichos de la bailarina, en los cuales lo trataba de violento. “Como me describe soy un psicópata”, aseguró Santiago, en diálogo con Puro Show (eltrece) y luego acusó a la joven de iniciar el escándalo: “Todo este show lo armó ella”. En ese marco, el chef también se refirió al episodio que provocó el final de su vínculo con Luz: “Claramente yo no fui violento. Yo lo único que dije es: decile a Alex que se vaya, te vi acostada en la cama con él, no quiero que esté en la cama con vos. Eso fue lo único”.

El chef subrayó que esa fue la extensión de su accionar y que nada de lo sucedido justifica las calificativos negativos que, según él, Melody ha difundido en entrevistas y redes sociales. Su declaración apunta a mitigar la escalada mediática, reafirmando que su reacción estuvo, en todo momento, dentro de límites razonables, y centrando el abordaje del conflicto en la exposición pública que, según su mirada, ha alimentado la controversia.