Música, baile, juegos y una ausencia notoria: así fue el cumpleaños de Rufina con Nico Cabré

Rufina Cabré celebró su cumpleaños con una fiesta llena de música, juegos y la compañía de Nicolás Cabré (Video: TikTok)

En un entorno colmado de color, risas y dinamismo, Rufina Cabré celebró su cumpleaños rodeada de amigos, familiares y actividades especialmente pensadas para una jornada inolvidable. El evento tuvo lugar en un espacio cerrado ambientado con tonos rosa pastel, plateados y destellos neón. Su padre, Nicolás Cabré, acompañó cada momento, participando activamente de las dinámicas del festejo.

El espacio fue especialmente acondicionado con múltiples sectores que invitaban al juego y a la interacción. El salón contó con una pared artística con un cartel de neón que decía “Rufina”, acompañada por un dibujo de una carita feliz en amarillo, realizado en un panel con textura brillante. Este fondo se convirtió en el punto ideal para las fotos familiares y grupales, enmarcando los momentos más lindos del encuentro. Las luces tenues, los globos metalizados y los arreglos florales artificiales aportaron calidez al ambiente.

El evento destacó por su ambientación en tonos rosa pastel, neón y una cabina de viento inflable para los invitados

Rufina compartió coreografías con amigas, mientras Nicolás Cabré participó activamente en todas las actividades

Uno de los elementos más sorprendentes del evento fue la cabina de viento inflable, una estructura de vinilo transparente con marcos color rosa que simulaba una tormenta de papelitos en el interior. Allí, los invitados ingresaban de a dos o tres personas para intentar atrapar confetis multicolores que flotaban con fuerza. Rocío Pardo, vestida de negro, fue vista junto a Nicolás dentro de esa actividad.

El festejo contó con la presencia de un DJ en vivo, que musicalizó cada instancia del cumpleaños. La pista central de baile, iluminada con luces programadas, fue el lugar más concurrido durante gran parte de la celebración. Allí se mezclaron canciones del momento con hits infantiles y algunos clásicos del pop. En varios pasajes, se vio a Rufina acompañada por sus amigas coreografiando temas conocidos, mientras otros chicos saltaban, bailaban o se sumaban al ritmo general. Cabré, fiel a su estilo reservado pero siempre presente, no dudó en acompañar desde cerca. Aplaudió, alentó y compartió cada una de las actividades, manteniéndose junto a su hija con gestos de afecto y complicidad.

El salón estaba diseñado para favorecer el tránsito libre entre las estaciones. En un extremo se encontraba el fondo de fotos con el cartel de Rufina, en el opuesto la cabina inflable, mientras que en el centro se distribuyeron las mesas rectangulares para los niños, decoradas en línea con los colores predominantes del festejo. Las sillas y mesas estaban dispuestas en bloques ordenados, dejando corredores despejados para circular o jugar.

La pista de baile central y el DJ en vivo animaron la celebración con hits infantiles y clásicos del pop

El festejo incluyó juegos coordinados, mesas artísticas y un rincón de pintura

La torta decorada en plateado y rosa, fue uno de los momentos más esperados del cumpleaños

Uno de los momentos más esperados fue el instante en que Rufina sopló las velitas. Frente a ella, sobre una mesa decorada con cupcakes y galletitas temáticas, se ubicó la torta principal: una pieza en tonos rosa y blanco, decorada con crema batida rosada, moños de manga y un diseño de bordes festoneados. En el centro de la parte superior, una vela rosa alta fue encendida mientras los invitados cantaban el feliz cumpleaños. La escena transcurrió frente al fondo de neón, enmarcando la secuencia de forma visualmente armónica. Rufina se inclinó con entusiasmo para apagar la vela, mientras su padre la observaba a su lado, aplaudiendo y sonriendo.

Entre los detalles destacados del festejo se encontraba un sector de dulces y souvenirs personalizados, con frascos de golosinas, pequeños juguetes y objetos decorativos que los invitados podían llevarse como recuerdo. La mesa estaba organizada en niveles, con platos de cerámica y bandejas transparentes que exhibían cada pieza como parte de una instalación artística. Las tonalidades elegidas, en sintonía con la decoración general, incluían rosa, celeste, blanco y toques dorados.

La ausencia de la China Suárez, madre de Rufina, fue notoria en una jornada enfocada en la alegría de la cumpleañera

Los souvenirs personalizados y la mesa de dulces destacaron por su presentación artística y colores temáticos

La jornada se desarrolló en un clima distendido y familiar. Si bien hubo muchos invitados del entorno cercano a Rufina, como sus amigos del colegio, una ausencia fue notoria: la de la China Suárez, madre de la cumpleañera, que no asistió al evento organizado por Nicolás Cabré. La actriz no estuvo presente en la celebración, lo que llamó la atención de algunos, aunque no se aclaró si estuvo invitada, ya que ella festejó el cumpleaños de su hija mayor de manera íntima varios días atrás. Todo el foco estuvo puesto en Rufina, en su alegría y en compartir el momento con quienes la acompañaron durante la jornada.