La China Suárez se volvió viral por su caminata en Turquía y se sumó a la tendencia: el video que grabó parodiándose

La China Suárez recreó el video viral de su caminata junto a su hija y generó nuevas reacciones en redes sociales (Video: TikTok/sangrejaponesita)

El fenómeno viral que surgió a partir de una caminata de Eugenia “la China” Suárez volvió a tomar impulso este fin de semana luego de que la actriz decidiera sumarse a la tendencia de TikTok que nació como una parodia de su andar durante una aparición pública en Turquía. Esta vez, lo hizo en compañía de su hija mayor, Rufina Cabré, con quien grabó un video que replicó el gesto que tanto revuelo causó en redes sociales.

La publicación de la ex Casi Ángeles acumuló miles de interacciones en pocas horas y provocó una oleada de comentarios divididos, entre elogios, ironías y cuestionamientos sobre su exposición mediática.

La secuencia original tuvo lugar a principios de junio, cuando la exprotagonista de Argentina, tierra de amor y venganza asistió al estadio del Galatasaray, en Estambul, para acompañar a Mauro Icardi durante los festejos del campeonato de su equipo. En el campo de juego, la actriz ingresó de la mano del delantero mientras saludaban al público. Lo que en principio fue una escena habitual, se convirtió rápidamente en un objeto de burla: el paso de la actriz —con el cuerpo levemente inclinado hacia atrás, mirada elevada y movimientos acompasados— fue criticado y después, parodiado.

La actriz se sumó al trend de TikTok que parodia su andar en Turquía, esta vez acompañada por Rufina Cabré

El recorte de video circuló en TikTok y comenzó a viralizarse con una nueva musicalización: “Berretines de Verduga”, de la banda de cumbia Los Gedes. El contraste entre el ritmo y la pose de la actriz generó el efecto buscado. De inmediato surgieron imitaciones bajo títulos como “acá practicando la caminata después de ver a la China Suárez”, “flasheando la caminata de la China”, “caminando en el pueblo después de ver a la China”, o “practicando para cuando tenga que acompañar a mi novio a alguna ocasión importante”.

Algunas personas celebraron el ingenio de quienes replicaban la secuencia. Otras, en cambio, comenzaron a cuestionar el tono de las parodias. Ante ese escenario, la actriz decidió grabar su propia versión, en la que aparece su hija mayor y una amiga, tomando con humor la viralización. El video, publicado en su cuenta verificada de TikTok, mantiene los elementos del trend: la misma música y el mismo estilo de caminata.

La caminata viral de la China Suárez en Turquía (Instagram)

La actriz no incluyó comentarios en el posteo, pero sumó un emoji de carcajada, dando a entender que eligió no tomarse el asunto con gravedad. Aun así, las reacciones no tardaron en llegar. En los comentarios, una parte del público destacó su gesto de desdramatizar el episodio, mientras otra la cuestionó por haber retomado una burla que ya comenzaba a agotarse.

Una usuaria escribió en los comentarios del video compartido en el perfil de la China: “Cuando el meme hace el meme, el meme muere”. Por otro lado, entre los usuarios que apoyaron a la actriz, varios destacaron que su gesto fue una forma de apropiarse del relato. “Te amo China, que las envidiosas soporten”, escribió una seguidora. “Todas reardidas y ella se les caga de risa”, expresó otra cuenta.

Otro mensaje remarcó: “En cada cosa que sube demuestra que la bala re entró”, sugiriendo que la actriz busca revertir la narrativa desde un lugar irónico. En esa misma línea, una seguidora escribió: “Se carga a ella misma porque no le queda otra”, mientras que otra resumió la situación con humor: “Ya fue, ahora estamos en la etapa de ‘cuando tu novio te manifiesta a los 18’”, en referencia a un posteo anterior de la China.