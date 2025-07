Moria Casán contra Susana Giménez y en defensa de Graciela Alfano: “Está en un retiro espiritual impositivo y tomando vino”

Moria Casán arremetió contra Susana Giménez y defendió a Graciela Alfano (Video: Infama, América)

Luego de que Susana Giménez sorprendió con sus tremendas frases contra Graciela Alfano, ahora se sumó Moria Casán. La One, quien está enfrentada con la diva de los teléfonos los últimos años, volvió a la carga y salió en defensa de Grace.

Alfano estuvo como invitada en Infama (América) y compartió el mensaje que le envió Moria por el Día del Amigo. Allí, se refirió a la mediática pelea que surgió el último viernes y que destapó una enemistad con raíces de décadas. “Hola, Alfa, beta, gama, theta, delta, épsilon. ¿Cómo estás, reina? ¿Cómo te trata la vida con este sacudón de publicidad y de momento cúlmine, maravilloso como hace tiempo que no tenías?”, comenzó diciendo la “lengua karateca” a través de un mensaje de voz.

“Festejá tu momento, mi amor. Se te envidia muchísimo. ¿Cómo no se te va a envidiar, Alfano? ¡Pero, por favor! Sos una mujer bella, estás en tu mejor momento, hacés cosas... Cachetazo a todo, a la genética. La otra está ahí con retiro espiritual impositivo, chupando vino, pero uno solo porque si no le duele la cabeza y agarrándose de los pocos pelos que tiene porque ya no le quedó ni una extensión albina de Miguel Romano. Nosotros ni registramos a ese ser”, despotricó.

El durísimo mensaje de Moria Casán contra Graciela Alfano

“Somos mucho más. Bueno, ‘amora’, ya me metía yo también. Feliz día para vos, mi amor. Vos que superaste muchas cosas y fuera de toda joda, estas son menudencias de tránsito pelotudas”, continuó, para volver a la carga contra Susana y seguir ponderando a Alfano, que escuchaba sus palabras desde el piso de Infama (América).

“Qué estés divina siempre. A pelearla y a batallarla con la gracia que tenemos nosotras para batallar estas pelotudeces de gente que osa enfrentarnos. Además, que cache que es la Susanita, porque ya no es ni Su, ni Giménez ni Aubert. Esa pertenencia a la clase alta que siempre anheló y nunca pudo tener porque se nota que es una cache. ¿Cómo te va a decir ‘piojosa’? Es un término que lo usaban en el colegio en el año 40. Muy atrás", lanzó la diva, para terminar con un “te quiero, besote”.

Graciela Alfano apuntó contra Susana Giménez por sus acusaciones de hacerle brujerías: “Tuvo un ataque de envidia”

Graciela Alfano contra Susana Giménez: "Es un típico ataque de envidia"

El furioso descargo de Susana Giménez en el aire de LAM (América) contra Graciela Alfano abrió la puerta de un enfrentamiento de larga data. La disputa por la propiedad del tapado que usó María Julia Alsogaray fue el puntapié inicial para que salgan a relucir rencores acumulados a lo largo de los años.

Luego de salir al cruce, primero en el mismo ciclo de Ángel de Brito y después en Pasó en América, Grace se refirió en Argentina en vivo (C5N) a una de las acusaciones más fuertes que realizó la diva. “Siempre me envidió. Me trató de matar, de hacer brujerías. No lo logró ni lo va a lograr porque no tiene talento (...) Ya me cansé de esta mina porque ya me hizo tantas cosas. Tantas. Inclusive, brujerías. Inmundicias, como las que hace siempre”, había dicho.

“Ella dijo algo peor. ‘Me quiso matar con una brujería’. La respuesta es muy simple. Cualquier persona inteligente dice si tiene pruebas de lo que está diciendo. ¿Quién se lo comentó? ¿Lo vio? No. Es una versión de su cabeza. Seamos serios. Tratemos de usar un poquito el pensamiento crítico sobre lo que estamos escuchando", aseveró la actriz, molesta.

La inesperada pelea de Susana Giménez contra Graciela Alfano

Luego, se refirió a que Susana la acuse de “colgarse” de ella para salir en los medios. “No tengo nada que decir. A mí la prensa me llama. Yo no necesito colgarme de nada. Primero, no sé a quién me estoy cargando porque estoy hablando de un tapado mío y de una nota. Es mi vida y soy yo. Explícame dónde me cuelgo porque no estoy entendiendo tampoco el concepto”, se despachó.

“Es un ninguneo grande. Es un ninguneo grande porque viene con unos insultos, diciendo que no soy nadie, que no existo. Ella no sé quién es. Está ahí arriba, en la estratosfera y yo no existo ni hice nada. Yo pregunto, a esta altura de mi carrera, 55 años trabajando, siendo quien soy, ¿tengo que explicar quién soy?“, afirmó Alfano.

Graciela Alfano y Susana Giménez

“En un momento dice algo de ‘loca patológica’. Así me llamó. Ella tuvo una conversación incoherente, que la estamos observando, y es una incoherencia que no sé ni cómo contestarla. Es más. Ella me dice que soy una ‘loca patológica’ y hay que explicarle a la señora Giménez que cambiaron las épocas. ¿Ella es una experta en salud mental que tiene que ponerme un diagnóstico?“, continuó.

“Ella niega una conversación que tuvo conmigo. Dice ‘yo nunca la llamé jamás’ y de pronto dice ‘porque yo le dije...’. Entonces, ¿hubo una conversación o hablamos por telepatía?”, lanzó. “¿Estuvo la conversación o no estuvo? ¿Cuál es Susanita? A ver, explícame porque yo no estoy entendiendo ahora", señaló la exjurado del Bailando, siempre picante.