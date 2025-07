Laurita Fernández contó el motivo de su separación de Claudio Brusca y cómo es su relación actual con Fede Bal

Laurita Fernández habló de su separación con Claudio "El Peluca" Brusca y su relación actual con Fede Bal

Luego de que Claudio “El peluca” Brusca saliera a hablar sobre su separación de Laurita Fernández en el programa de streaming “Ya fue todo”, la conductora y bailarina hizo lo propio. Mientras su ex dio a entender que el vínculo finalizó porque él quería tener hijos y ella no, en su declaración a Puro Show (Eltrece) fue políticamente correcta al señalar que “nada de lo que él diga te lo voy a negar o refutar, porque confío en él, en que todo lo que ella lo va a decir con cierto criterio y hablando por supuesto de una realidad nuestra. Sí teníamos planes, o plazos de planes distintos”.

Pero si bien Laurita no negó la versión de Brusca, fue directa: “A ver, yo tampoco quería hacerle perder tiempo a él y siempre fue una relación de mucha sinceridad y mucho amor y mucho respeto”.

Así, ambos dejaron en claro que fue una diferencia al pensar en el futuro lo que pesó en la decisión. Laurita nunca descartó la maternidad, pero sus tiempos personales y profesionales, según admitió, no coincidían con los de Brusca.

La pareja comenzó su relación a mediados de 2022 y la oficializó en octubre de ese año. Desde entonces, y hasta su ruptura en mayo de este año, compartieron no solo la vida cotidiana sino también un proyecto laboral conjunto: Bienvenidos a ganar, el ciclo vespertino de Canal 9 producido por Kuarzo.

Laurita, en su declaración, diferenció esta ruptura de otras que pudo haber atravesado anteriormente por la ausencia de terceros en discordia, y al igual que Brusca, sintió que nadie les creyó en este punto: “Me encontré esta vez, a diferencia de otras veces, otros años, diciendo che, no, nada que ver. Y él diciendo no, nada que ver. Y no importaba la palabra de uno”. De esta manera, describió que, pese a los rumores o las interpretaciones externas, la realidad era mucho más simple: el desencuentro pasó por los tiempos y planes, no por conflictos ni terceros.

Ante la pregunta sobre si la maternidad jugaría en contra de su desarrollo profesional, Laurita fue tajante: “No lo vivo así. Me encantaría serlo algún día. Pero en contra de mi profesión, no”. Así dejó en claro que, en su visión, la posibilidad de tener hijos no está reñida con su trabajo.

A lo largo de la charla, Laurita compartió cómo imagina su futuro si toma la decisión de ser madre. Confesó que siempre se visualizó en ese rol “más grande y con disponibilidad del cuerpo, si así quieren llamarlo”. En su reflexión surgió el ejemplo de su propia mamá, a quien vio siempre muy presente durante su crianza. “Me gustaría el día de mañana tener toda la dedicación que mi mamá tuvo conmigo”, mencionó, dando a entender que para ella la maternidad es algo que quiere disfrutar a pleno, sin distracciones del ritmo actual que lleva en su carrera.

Por eso, concluyó que hoy no se siente en condiciones de tomar ese paso. Fernández subrayó que le gustaría darse el tiempo de concretar primero algunos sueños profesionales antes de ser madre, no porque piense que la maternidad limita su vida laboral, sino porque desea poder “dedicarme, estar y disfrutarlo”.

Al final de la entrevista, Laurita Fernández fue consultada por un comentario de Claudio “Peluca” Brusca durante su paso por “Ya fue todo”, donde dejó entrever la posibilidad de que Laurita termine teniendo hijos con Fede Bal.

Las fotos con Laurita Fernández que publicó Fede Bal y generaron especulaciones

El motivo del comentario fue que a principios de julio, poco después de la separación de Laurita con Brusca, Fede Bal subió fotos con ella, rememorando los diez años del triunfo de la pareja en el Bailando por un sueño. Sin embargo, teniendo en cuenta la oportunidad, comenzaron las especulaciones sobre una vuelta entre ambos. Pero al respecto, Laurita se tomó la situación con tranquilidad y apeló al contexto en el que se dio la frase de Brusca: “Lo dijo en un contexto de humor. Le habrán preguntado por las fotos que subió Fede Bal. Todo sacado de contexto. Él se toma todo con humor y sabe perfectamente qué cosas son reales y qué cosas nada que ver. Y en este caso nada que ver”.

Laurita negó cualquier tipo de chances sobre esa posibilidad y fue enfática en explicar que en materia del corazón, Fede Bal ya quedó atrás: “Es una etapa del pasado, cerrada”. Sin embargo, explicó que “le tengo mucho cariño. Hemos vivido cosas maravillosas a nivel profesional y personal también. Nos hemos divertido mucho, pero lo que subió en ese momento lo dije, lo tomo con buena onda, como con un buen recuerdo y ya. No, no, no, es que eso fue motivo de de ningún tipo de diálogo. Yo sí tengo mucho diálogo con Carmen (Barbieri, la madre de Fede) acá en el canal. Ojalá la vida nos vuelva a cruzar laboralmente, porque siempre trabajamos muy bien juntos, pero no a nivel personal”.