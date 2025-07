La primera salida de Sofía Gonet luego de su separación de Homero Pettinato: fiesta, alcohol y baile

Después de siete meses de relación, Sofía Gonet y Homero Pettinato pusieron punto final a su relación. Luego de algunas idas y vueltas, las jóvenes decidieron distanciarse, sin embargo, cada uno asimiló el duelo de una forma diferente. Tal como en otras ocasiones, la modelo optó por alejarse de la ciudad y despejar la mente y las emociones en Estados Unidos. Con ese plan, este miércoles, la influencer sorprendió al mostrar cómo fue su primera salida como soltera.

La modelo compartió el detrás de escena de su viaje junto con sus más de 720 mil seguidores en Instagram. “Un martes en Miami”, escribió la joven mientras se mostraba brindando con sus amigos en una fiesta. Acto seguido, la influencer tomó todo su trago y continuó disfrutando con alegría. En otra publicación, Sofía se mostró bailando sensualmente, luciendo un vestido negro.

Sofía Gonet mostró cómo intenta superar su separación de Homero Pettinato

Rodeada por un ambiente distendido y de fiesta, todos a su alrededor celebraban una divertida noche. En ese marco, el baile y los tragos no paraban. “Basta, por favor”, escribió Gonet al compartir otra ronda de tragos. Por último, la influencer compartió la foto de una frase que destacaba sobre la pared del lugar: “No es amor, yo solo estoy borracho”.

Horas después de su salida, la joven decidió afrontar la mañana con calma. Por esa razón, Sofía tomó una ducha y se relajó en la comodidad de su hotel. En ese contexto, la joven optó por escuchar análisis de astrología, principalmente de su signo zodiacal. Sin embargo, una de las frases le llamó la atención por la coincidencia con su situación actual.

“La sombra de piscis, la tendencia al escapismo, al no querer enfrentar la realidad propia cuando duele. Cuando la realidad es dolorosa, lo que hacen es evadir, y muchas veces pueden evadir dando afuera o frente a alguna situación que les permita desconectarse. Algún exceso, quizás de comida, de dormir, de alguna droga, alcohol”, decía el audio. En ese marco, Gonet agregó unas palabras a dicha story en Instagram: “Yo escuchando estos audios con la mayor resaca desde otro país después de una noche con todos los excesos”.

Previo a su viaje, La Reini, contó que luego de su separación había decidido abstraerse de la realidad, aunque sea un rato. Por medio de su cuenta de Tik Tok la influencer dio a conocer el destino que eligió para superar la separación. “Evadiendo la realidad, cueste lo que cueste“, escribió en el pie del video, dejando en claro que se trató de una decisión improvisada. El corto comienza con un video de ella llorando desconsoladamente frente a la cámara luego de haber roto su vínculo con el hijo de Roberto Pettinato: ”Esta era yo el sábado a la noche, llorando desconsolada porque acababa de separarme, toda migajera, arrastrada y débil“.

Sofía Gonet contó como eligió lidiar con su separación de Homero Pettinato

Ya lejos de los ojos rojos, los mocos y las lágrimas se mostró en el aeropuerto Internacional de Ezeiza para partir rumbo a la ciudad de Miami. “¿Ustedes se pensaron que iba a hacer un duelo básico? Hola reinis, acompáñenme una vez más a fingir demencia, en medio de mi ataque de llanto y desesperación me saqué un pasaje inmediato“, relató mientras mostraba como ingresaba a una de las salas VIP que tiene el aeropuerto.

“Si voy a sufrir del corazón roto, prefiero sufrir en el Four Seasons de Miami. Así me embarco en esta aventura que de verdad no tengo ni la mínima idea de lo que puede llegar a pasar”, le confesó a sus seguidores en el TikTok que subió en su cuenta. Y siguió: “Dicen que el tiempo lo cura todo, pero yo tengo ansiedad y necesito las medidas más extremas para agilizar el proceso”.