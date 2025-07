La furia de Mercedes Ninci por el robo que sufrió en medio de un móvil en vivo: “Se llevaron mi cartera con todo”

Mientras realizaba un móvil para Radio Mitre, Mercedes Ninci y su equipo fueron robados (Video: Instagram)

En medio de su jornada laboral, Mercedes Ninci volvió a ser víctima de la inseguridad. Este jueves, mientras realizaba un móvil en vivo en las inmediaciones del Hospital Garrahan, en el barrio porteño de Parque Patricios, la periodista denunció que delincuentes forzaron el auto de prensa con el que se trasladaba y le robaron sus pertenencias. El hecho fue relatado por la propia cronista a través de sus redes sociales, donde mostró imágenes del vehículo violentado y compartió su indignación por lo sucedido.

“Mientras hacía la nota en el Hospital Garrahan, me robaron todo en el móvil de la radio. Me sacaron tarjetas, DNI, en fin, todo lo que teníamos en el baúl del coche. Nos rompieron la cerradura. Combate de los Pozos, esquina 15 de Noviembre. ¡Harta! ¡Hasta la SUBE me robaron, recién cargada!”, escribió Ninci en su cuenta de Instagram junto a un video del lugar del hecho.

En la grabación, se observa el vehículo de la emisora estacionado a metros a la entrada del hospital, con el baúl abierto. Desde el lugar, la periodista brindó más detalles de lo sucedido: “Estaba cubriendo la nota del Garrahan. Ahí está el hospital. Y acá en la esquina dejamos el móvil. Me robaron todo. Todo, todo. Nos abrieron el móvil, no sabemos cómo, y nos robaron todo. A mí la cartera con todo, todas las tarjetas, todo. Tengo que arrancar...”.

La periodista contó el angustiante momento que vivió luego del robo al vehículo de la emisora (Captura de video)

Ante el hurto de sus objetos personales, Ninci comentó que la situación irrumpió con sus futuros planes. “Nos íbamos este fin de semana. Es la última semana de vacaciones de julio y nos han robado. No tengo DNI, no tengo tarjeta, no tengo absolutamente nada. No puedo manejar. Increíble. No hay seguridad de nada en esta ciudad. Nada. Donde vas, te roban”, agregó, angustiada, ante la situación que había atravesado junto a sus colegas.

El testimonio generó múltiples reacciones en sus redes, donde varios usuarios expresaron su solidaridad ante la situación. “¡Ay Mercedes! ¡Qué impotencia!”, escribió una seguidora. Otros comentarios señalaron: “Lamentable todo”; “Ay Mecha, lo lamento mucho”; “No pueden ni hacer su trabajo, ¿cuándo terminará esto?”.

El hecho ocurre apenas cuatro meses después de otro episodio de inseguridad que afectó a Ninci y a su familia. En marzo pasado, delincuentes armados ingresaron a su casa en el barrio de Almagro mientras dormía con sus hijos y un sobrino. En aquella oportunidad, al menos cuatro personas irrumpieron durante la madrugada, los amenazaron, los encerraron en una habitación y escaparon con dinero y objetos de valor.

Mercedes Ninci y su familia vivieron un violento asalto en su casa (Video: Instagram)

“Estamos vivos de milagro”, declaró entonces en diálogo con Infobae. Según relató, los asaltantes actuaron con violencia, con el rostro descubierto y con aparente conocimiento previo del entorno. “Nos redujeron, nos amordazaron, nos empezaron a empujar, nos tiraron al piso del cuarto de mi hija. Éramos seis y nos tuvieron un montón de tiempo. Revisaron toda la casa y la dieron vuelta completamente”, explicó la periodista.

La cronista también recordó que, días antes del asalto, ya habían intentado ingresar a su vivienda: “Ya nos habían querido robar antes, nos forzaron la cerradura la semana pasada, lo conté en la radio. La seguridad en el barrio antes era mejor, ahora está terrible”, denunció.

En ese contexto, Ninci también cuestionó el estado actual de la seguridad porteña: “Cuando la seguridad de la Capital Federal estaba a cargo del exministro Marcelo D’Alessandro, no se veían robos en el barrio”, dijo en su momento.

La repetición de este tipo de episodios genera preocupación no solo en el ámbito personal de la periodista, sino también entre sus colegas y seguidores, que reconocen en Mercedes a una trabajadora incansable del medio, muchas veces expuesta en la vía pública durante coberturas en vivo.