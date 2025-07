El gesto de Maxi López para Wanda Nara durante las vacaciones familiares en Villa La Angostura

Mauro Icardi y Wanda Nara tuvieron un acercamiento en redes sociales (Foto: Instagram)

Wanda Nara armó las valijas y junto a sus cinco hijos al sur, a Villa La Angostura, para disfrutar de las vacaciones de invierno en la nieve y alejarse un poco del escándalo que los rodea hace meses. En medio de esta escapada, Maxi López, el papá de sus tres hijos varones, tuvo un gesto de buena onda con su expareja que no pasó desapercibido.

Las redes de Wanda se convirtieron en un minuto a minuto de esta nueva aventura familiar. A pesar de que por un motivo judicial no puede mostrar el rostro de sus dos hijas en sus posteos, los tres niños no tienen esta misma prohibición, y la mediática subió una tierna postal de los varones.

“Los amores de mi vida”, escribió la conductora de MasterChef en la foto que compartió de sus tres hijos. En esta se los puede ver sentados, con la ropa de abrigo todavía puesta, con cara de seriedad y listos para volver a practicar esquí.

Esta misma foto la subió Maxi en sus redes sociales junto a tres corazones, dos de color verde y uno de color blanco. Esto demuestra que hay una buena comunicación entre los dos padres, compartiendo los momentos que viven los jóvenes que tiene en común.

El guiño de Maxi López con Wanda Nara en medio de las vacaciones familiares (Foto: Instagram)

Mucho se habló de la relación entre López y Nara luego de que la presentadora no lo felicitara de manera pública por el embarazo de su pareja, Daniela Christiansson. Este guiño completa la publicación reciente de la empresaria, que le puso fin a estas especulaciones en un texto en sus historias.

La pregunta fue sencilla: si estaba peleada o no con su expareja. Y ella fue clara: “No. Él estuvo en mi peor momento cuando me enfermé, llegó primero que nadie al país para acompañarme y se quedó un mes. Eso lo valoré mucho. Tenemos chats con cada uno de los nenes y hablamos todos los días por los chicos. A pesar de la distancia, yo lo hago participar en todo. Muchos años hablé a escondidas, hoy hacemos videollamada cuando cenamos para que los chicos lo sientan en casa”.

Estas vacaciones familiares comenzaron luego de partir en un exclusivo jet privado hacia la ciudad neuquina en la mañana del domingo. En las primeras imágenes del viaje, se la ve sonriente en la pista de despegue, vestida con un abrigo blanco y una cartera de diseñador, mientras saluda antes de abordar la aeronave. “Buen día. Vacaciones de invierno”, escribió en una de sus publicaciones, decorada con emojis invernales.

Los cinco hijos de Wanda listos para esquiar en el Cerro Bayo (Foto: Instagram)

Ya en pleno vuelo, compartió la experiencia a bordo del avión: bandejas de frutas frescas, snacks dulces, bebidas frías y una atmósfera de confort acompañaron a Wanda y a sus hijos durante el trayecto. Una vez en el aire, publicó una postal donde se la ve tomando mate y revisando su celular, con la cordillera de fondo a través de la ventanilla.

La llegada a Villa La Angostura fue documentada con la misma intensidad. La conductora se mostró bajando del avión en compañía de sus hijos, todos con ropa abrigada y listos para el clima de la montaña. Más tarde, ya instalados, Wanda retrató un momento íntimo con sus hijas en la cabina: una de ellas dormida en su regazo y la otra con el celular en mano, relajadas mientras el avión descendía.

Una vez alojados, la rutina cambió al ritmo de la nieve. Wanda mostró cómo sus hijos se preparaban para esquiar: trajes térmicos, botas, bastones, cascos y antiparras formaban parte del equipo. “Listos”, escribió en una historia, en la que sus cinco hijos posan formados con sus esquíes, antes de lanzarse a las pistas del Cerro Bayo. En otra imagen, se la ve a su hija menor deslizándose por la nieve con seguridad. “Petunia esquiadora”, escribió junto a un corazón rojo.