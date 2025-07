Kevin Johansen y Ricardo Liniers celebran 15 años sobre el escenario: del inicio de su amistad a la influencia de Les Luthiers

Según Johansen, el disco transmite la esencia de lo que cada uno hace en su profesión (Crédito: Sony Music)

Entre chistes, anécdotas y mate de por medio, ellos desandan décadas de amistad. Recuerdan cómo nació su vínculo, el cual siempre los unió a pesar de los miles de kilómetros que separan sus hogares. Así, Kevin Johansen y Ricardo Liniers reciben a Teleshow en la intimidad de la casa del músico. Se ven genuinos, relajados, reflejando la misma sinergia que se ve sobre el escenario, pero que ahora destaca lejos de los aplausos y la mirada de la gente

El disco de Kevin Johansen y Ricardo Liniers fue grabado en España, al término de su gira por diferentes países (Crédito: Sony Music)

Celebran más de 20 años de amistad y los 15 años de su show juntos. En síntesis, eso es lo que transmite su último trabajo: Desde que te Madrid. Un disco que no solo se reúne sus talentos musicales y artísticos, sino que también su humor, su vínculo y hasta su admiración por algunos de sus ídolos como Les Luthiers. “No es nada casual que tenemos un prólogo hermoso escrito por el gran Carlos López Puccio. Somos muy fans de Charly García, Spinetta y Les Luthiers, porque cuando llegué a la Argentina con 12 años, mi vieja me llevó a escucharlos. Ese combo para mí fue súper natural y esas influencias siguen estando y dando vueltas”, cuenta Johansen, quien nació en Fairbanks, Alaska, mientras se acomoda en el sillón.

En total, el álbum cuenta con 23 canciones, de las cuales nueve consisten en interacciones espontáneas y naturales entre Kevin y Ricardo. Una estructura que distingue al trabajo de los discos previos de la dupla, como Vivo en Buenos Aires y (Bi)vo en México. Mientras aquellos álbumes contaban con la participación de The Nada, la banda que tradicionalmente acompaña a Johansen, en este nuevo trabajo la presencia se reduce a dos figuras en escena: el propio Johansen y Liniers.

Kevin Johansen y Ricardo Liniers repasan su historia y el inicio de su amistad (Crédito: Sony Music)

“Este disco es como el acusticazo de Kevin, el Kevin unnplagged. Cada vez que traté de tocar una canción suya no pude, no entiendo, porque va buscando caminos que no son los transitados. Cuando la escuchás con la guitarra acústica es como redescubrir la canción que conocés”, agrega el dibujante. Justamente, el show en vivo es realmente una experiencia única. Desde que te Madrid no se limita a una lista de canciones. Mientras, Kevin canta, Ricardo improvisa y crea ilustraciones sobre la marcha, utilizando sus pinceles para plasmar imágenes que se proyectan en tiempo real sobre una pantalla en el fondo del escenario.

Podría decirse, un “concierto ilustrado” o incluso, según plantean ellos, una especie de “libro en vivo”. Del show también forman parte los divertidos, sarcásticos e ingeniosos comentarios entre Johansen y Liniers.

Desde que te Madrid lo conforman 23 tracks, de los cuales nueve corresponden a esas interacciones naturales, espontáneas, entre Kevin Johansen y Ricardo Liniers (Crédito: Sony Music)

- ¿Cómo surgió la amistad?

Kevin: - Creo que es algo del destino. Nos unió una amistad que fue muy fluida. Pegamos onda y eso derivó en lo típico, un afiche para un show. Después: “Che, Ricardo, ¿por qué no hacés un mural mientras tocamos?”. La cosa típica con un amigo artista. Y ahí quedó, como un formato que nos empezó a gustar, que es el actual. Las cosas que él va haciendo proyectadas detrás nuestro ao vivo.

Ricardo: - Yo también fui perdiendo la vergüenza. Ahora ya literalmente soy un sin vergüenza. Porque al principio, cuando pintaba esos murales, estaba de espaldas al público, y al final él me hacía algún comentario. Pero cuando me senté de repente mirando al público y más que nada con Kevin, lo que surgió fue la manera en que nos hacíamos chistes abajo del escenario.

Kevin: - Nunca fue guionado o ensayado, fuimos fijando cosas. No tenía una timidez fuerte, yo conozco músicos que son medio fóbicos o tienen ataques de pánico con el escenario, no la pasan bien. Y él no tenía esa cuota de fobia. Timidez pero sin sufrimiento.

El disco cuenta con las ilustraciones de Ricardo Liniers, quien creó una tira cómica para cada una de las canciones (Crédito: Sony Music)

- ¿Cuál fue el momento a partir del cual se consideraron amigos?

Ricardo: - Cuando me hice amigo de Kevin, él leía mis historietas en un diario de esa época, él es muy anfitrión y me invitó a un asado en su casa. Y yo le decía a mi mujer: “Nos invitó un asado, capaz que ligamos un par de canciones gratarola” (risas). Después nos morimos de risa, nos quedamos todos tomando vino. Y si vos tomás vino, comés asado con una persona, ya está. Ya es el capítulo uno de la amistad. Y después nos seguíamos cruzando en lugares. A mí me gustó mucho ese primer disco, llevaba amigos.

Kevin: - La primera vez que tocamos, que fue en Venezuela, hace casi 20 años. Uno cuando está por tocar un tema a veces dice algo para romper el hielo, para descomprimir un poquito o hasta para relajarse. Y de repente él estaba acotando cosas y empecé a escuchar risas, olas de risa. Una risa más poderosa que cuando yo hacía un chascarrillo. Y es que él es además naturalmente gracioso. Las cosas que hacía hacían reír mucho a la gente. Y cuando terminó el recital él pensó que lo iba a pu.... Y yo le dije tengo que considerar la risa como una forma de aplauso. Y fue un aprendizaje para mí a partir de ese momento y de abrazar esa parte del humor.

El material, elegante por donde se lo mire, está dedicado a Les Luthiers y cuenta con un prólogo de Carlos López Puccio (Crédito: Sony Music)

- ¿Celebran 15 años de amistad?

Kevin: - Arriba del escenario, también es un poco mentiroso porque hemos estado arriba del escenario desde el 2002.

Ricardo: - El primer show que fui de Kevin, sin que lo conociera, la invité a mi mujer y dije: “Este parece que es bueno. Compré el disco”. Y fuimos a Notorious, que no era muy grande, y había reservado una mesa, y cuando llegamos estaban todas ocupadas. A él le daba no se qué, porque habíamos reservado, y me puso una mesa en el escenario.

- ¿Cómo surgió el arte del disco? Es una obra pura de Ricardo.

Kevin: - Él es un workaholic tremendo. Hizo hasta un libro encima. También es nuestra forma de comunicarnos. Porque el formato vinilo tiene como unas tiras, cada canción tiene una historieta. Y él me decía: “Estas canciones ya las conozco de pe a pa”. Tan simple que medio que no tenía que fijarse mucho en las letras porque ya se las recordaba casi todas enteras.

Ricardo: - Es que cuando me dice el año pasado ‘vamos a sacar el disco, vamos a hacerlo en vivo, le gustó a la discográfica’, yo dije buenísimo, poné mi nombre en un costadito. Y me dice: ‘No, es el nuestro, tiene que ser Kevin y Liniers’. Le digo: ‘Si hacemos eso, entonces yo tengo que sentarme a dibujar’. Lo lindo es que cuando empecé a entregar las historietas, ahí la discográfica se entusiasmó.

En su show en vivo, Kevin ofrece un recorrido por las canciones más reconocidas de su discografía, mientras, Liniers, con sus pinceles, improvisa, ilustra y recrea, en tiempo real, la historia de las canciones (Crédito: Sony Music)

- Su show es muy hipnótico. Uno no sabe a dónde mirar.

Kevin: - Ahí es donde yo relajé un montón. Por ahí hay otros músicos que necesitan ser el objeto de deseo, de la atención constante, yo no tengo esa necesidad. Yo hago algo que no se ve, la música es invisible, y él hace algo que no se escucha. Entonces es el complemento ideal.

Ricardo: - Es verdad, es muy hipnótico. La gente está viendo a dónde va el dibujo. Yo me di cuenta eso la primera vez que hicimos un intercambio con Kevin, que yo tocaba la guitarra y él dibujaba. Y miro para arriba y veo a toda la gente mirando para el costado. Y digo: “Ah, esto es lo que ve Kevin todo el tiempo”.

Kevin: - No quería eclipsarte, pero la gente se sorprende tanto con lo bien que dibujo...(risas)

- También es un show innovador desde lo visual, hoy en día, todo pasa por las imágenes, por visualizers...

Kevin: - A mí me llena mucho el hecho de trabajar con alguien de otra disciplina. Siempre han habido amistades de gente de diferentes disciplinas. Hay músicos que son grandes contadores de cuentos, de chistes y después en el escenario y esa parte de humor que tienen no se la permiten. Y yo encontré en Ricardo una forma de expresar esa cosa de teatro griego donde está la sonrisa y el llanto.

- ¿Por qué en el disco aclaran “hecho con Inteligencia Emocional”?

Ricardo: - Creo que hay algo que a la gente disfruta mucho y todos estamos con esta cosa de la inteligencia artificial en la cabeza y nuestra manera de hacer música y dibujo es muy humana. Es muy directa. Por eso el disco dice hecho con inteligencia emocional, con IE. Pero creo que cada vez más nosotros como consumidores vamos a buscar eso, no consumimos arte para ver algo perfecto, consumimos arte para ver algo que una persona como vos hizo, que vos no podrías hacer, pero que habla de la experiencia humana de esa persona.

Kevin: - Es como cuando hay una moda en la música, Entonces todos empiezan a hacer trap, Reggaeton o lo que fuere. Y de repente la gente se cansa. Seguramente, con la inteligencia artificial va a pasar. La gente va a querer cosas más orgánicas.