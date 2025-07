Luck Ra mostró a La Joaqui mirando La Voz Argentina y bromeó porque nadie lo eligió como coach: “Vigila”

El cantante cordobés sacó su lado positivo mientras veía la última emisión del certamen con su pareja (Instagram)

Desde que confirmaron su romance en julio del año pasado, Luck Ra y La Joaqui se convirtieron en una de las parejas más queridas y espontáneas de la escena urbana. Sin filtros ni poses, muestran en redes sociales una complicidad que atraviesa los escenarios y llega hasta la intimidad de sus hogares. Y ahora, con el cantante cordobés brillando, aunque no siempre siendo elegido como coach en La Voz Argentina (Telefe), el vínculo volvió a ocupar el centro de la escena, aunque esta vez teñido de humor y un poco de resignación.

La noche del domingo, mientras el reality seguía su curso con nuevos participantes sobre el escenario, Luck Ra compartió con sus seguidores un momento doméstico que no tardó en viralizarse. Desde su cuenta de X, el músico publicó una imagen que lo dice todo: La Joaqui, sentada frente al televisor, con un osito de peluche en brazos, observa atenta el programa donde su pareja intenta formar equipo. “Hoy nuevo programa de #LaVozArgentina. Vigila ella. Espero poder dormir en mi cama hoy”, escribió, entre risas y advertencias, en alusión a la mirada crítica de su novia.

Pero el humor no terminó ahí. Al finalizar la emisión del día, el cantante cordobés volvió a usar las redes para compartir su frustración: ni un solo participante lo eligió para su equipo. Sin perder su estilo, subió otra publicación: una imagen de una hormiga triste cargando una bolsa sobre la espalda. El texto que la acompañaba resumía su estado de ánimo: “Gracias por ver el programa de hoy. Avísenme cuando alguien me elija”.

La actitud de La Joaqui durante la emisión del certamen (X)

Como era de esperarse, los comentarios de sus seguidores no tardaron en llegar y lo llenaron de mensajes de aliento. “No te merecen”; “La Joaqui es tu fan número uno”; “Yo te elegiría sin dudarlo”; “No te aprecian lo suficiente”; “Yo participaría para elegirte”, fueron algunos de los más destacados. Entre la ternura y la defensa acérrima, la comunidad virtual de Luck Ra salió a bancarlo como pocas veces se ve en el mundo digital.

Aunque el tono fue relajado y cómico, lo cierto es que el artista no oculta del todo cierta frustración frente a la competencia feroz dentro del programa. Sin embargo, en más de una oportunidad demostró que su paso por el certamen de canto es mucho más que una competencia: es una plataforma donde su carisma descontracturado se impone por sobre los resultados.

La tristeza de Luck Ra al no haber sido elegido (X)

La química de la pareja no pasa desapercibida ni en las redes ni en la televisión. Hace apenas unos días, protagonizaron otro intercambio virtual que dejó en evidencia la solidez y el humor con el que atraviesa su relación. Fue durante otra emisión del reality, cuando el participante mendocino Michael Giménez sorprendió a todos al proponerle matrimonio a su novia en pleno escenario, tras interpretar “Tirá para arriba”, el clásico de Miguel Mateos.

Conmovido por la escena, Luck Ra no tardó en comentar el momento desde su cuenta de X: “Se casó el tipazo #LaVozArgentina. Más team Burro que nunca”, escribió, haciendo referencia al apodo con el que se identifica desde sus inicios. La Joaqui, siempre atenta, recogió el guante con un comentario que despertó especulaciones entre sus fans: “Yo también me quiero casar. No sé, digo”. Aunque fue solo un guiño, el mensaje recorrió las redes y sumó un nuevo capítulo a la historia que ambos vienen escribiendo a la vista de todos.

El divertido cruce entre el cordobés y su pareja (X)

Más allá de los ‘me gusta’ y las bromas, el vínculo que muestran es el de dos artistas que encontraron un equilibrio entre la exposición mediática y la intimidad cotidiana. Ella, vigilante amorosa frente al televisor. Él, divertido pero sincero en su frustración como coach debutante.