El mal momento que atraviesa Brian Buley: “Trato de remarla en dulce de leche”

Brian Buley enfrenta dificultades económicas y se aleja de la actuación

Brian Buley, reconocido por su papel en El Marginal, atraviesa una etapa marcada por la incertidumbre económica y el alejamiento de la actuación. En diálogo con Juan Etchegoyen para el ciclo Mitre Live, el actor habló con franqueza sobre su presente, revelando los desafíos financieros que enfrenta y los proyectos personales que decidió emprender para salir adelante.

Durante la entrevista, explicó que el contexto económico lo afectó de manera directa y que la actividad actoral, que le brindó popularidad en la televisión y el streaming, está atravesando un momento de escasas oportunidades. “Estoy pasando por una etapa de mi vida muy complicada en cuanto a lo que es la economía”, reconoció. Las dificultades laborales y la falta de propuestas concretas lo llevaron a buscar una fuente de ingresos alternativa. Así fue como nació Electro Brai, un emprendimiento enfocado en la venta de electrodomésticos.

El actor contó que destinó un ahorro personal para dar los primeros pasos en esta nueva etapa profesional. La idea surgió tras analizar las posibilidades dentro de su alcance y detectar la necesidad de reinventarse. “Tenía un capital ahorrado y lo invertí en estos productos”, explicó. La propuesta funciona a través de redes sociales y mensajería instantánea, herramientas que le permiten contactarse directamente con sus potenciales clientes.

El actor de El Marginal apuesta a un emprendimiento de electrodomésticos

Desde su perfil de Instagram, Buley publica los productos disponibles, que incluyen pavas eléctricas, parlantes, auriculares bluetooth y otros pequeños artefactos para el hogar. La estrategia apunta a ofrecer precios accesibles y financiación en cuotas, como respuesta a la compleja situación económica que atraviesa el país. “Vas a encontrar mucho más barato de lo que vos pensás”, aseguró, y remarcó que la venta de estos artículos busca ajustarse a las necesidades del consumidor actual.

Además, manifestó su intención de abrir un local físico, aunque reconoció que las condiciones económicas todavía no se lo permiten. Actualmente, cuenta con una pensión que, según relató, no cubre sus gastos mensuales. “La pensión no ayuda mucho que digamos”, sostuvo. Mientras tanto, analiza la posibilidad de participar en ferias barriales o montar un puesto callejero donde ofrecer su mercadería. “Estoy viendo si hago una feria en la calle”, adelantó.

Durante la charla, Buley detalló que su interés por la electrónica no es nuevo. Se trata de un rubro que siempre le atrajo y en el cual buscó formarse, aunque su carrera actoral haya sido la que lo llevó a la popularidad. En este sentido, remarcó que el emprendimiento tiene un sentido personal y que, más allá de la necesidad económica, representa un proyecto que le resulta motivador. “Me gusta, por eso apunté a esto”, afirmó.

Buley utiliza redes sociales para vender productos

A pesar de las dificultades, el actor no descarta regresar a la televisión o a las plataformas de streaming. Consultado sobre su futuro artístico, expresó que aún sueña con participar de proyectos que le permitan contar su historia de vida. En ese contexto, reconoció que le gustaría formar parte de la edición especial de Gran Hermano, denominada “Generación Dorada”, que se está gestando. “Sería algo muy lindo. Obviamente tengo muchísimo para aportar en lo que es la casa”, señaló.

Sobre su paso por El Marginal, Buley aclaró que, si bien su personaje le permitió ganar notoriedad y ser reconocido por el público, su realidad económica es muy diferente a la que muchos imaginan. “A veces el de afuera no piensa y dice: ‘Brian Buley, actor de El Marginal nominado al premio Martín Fierro, tiene toda la plata’, y nada que ver”, explicó, haciendo referencia a los prejuicios que circulan en torno a su figura pública.

El actor también se refirió a En el barro, el spin-off femenino de El Marginal que se estrenará el 14 de agosto en Netflix. Buley dijo haber conversado recientemente con Mariano Ardanaz y Luis Ortega, directores de la serie original, quienes le adelantaron algunos detalles del nuevo proyecto. Según explicó, tiene grandes expectativas respecto al éxito de esta producción, que contará historias de mujeres dentro del universo carcelario planteado por la ficción.

En el barro, el spin-off femenino de El Marginal en Netflix

Más allá de la actuación, Buley tiene otros proyectos vinculados al mundo audiovisual. Está próximo a estrenar Finley, una película que aborda la temática de la trata de personas. Además, participa en un programa de streaming semanal titulado Qué sale hoy, que se transmite en vivo los jueves. Sin embargo, aclaró que estas actividades le generan ingresos reducidos y que no alcanzan para sostener sus gastos cotidianos.