Cacho Deicas publicó un video donde se lo ve cantando por primera vez desde su ACV: ¿Se viene su carrera solista?

Cacho Deicas, luego de irse de Los Palmeras, se grabó cantando una cumbia con su nieto

En un posteo cargado de símbolos, justo el 9 de Julio, Día de la Independencia, Rubén “Cacho” Deicas eligió publicar un video donde se lo ve cantando por primera vez desde que sufrió su ACV a principios de año. Con un look relajado, lejos de grandes escenarios y acompañado por un entorno íntimo, el cantante se mostró en una sala de ensayo compartiendo un momento familiar donde su nieto aportaba ritmo con un cencerro y un hit hat. Esta atmósfera privada sirvió de contexto para que Cacho entonara “Cumbia sobre el mar”, un clásico indiscutido asociado a Los Palmeras, la banda que integró hasta días atrás.

Así, la interpretación elegida para celebrar la fecha patria se transformó también en un mensaje de su propia independencia y un anuncio, quizás, que en breve estará lanzando su carrera solista. Por lo pronto, para el próximo 25 de julio, el grupo uruguayo Los Iracundos lo anunció como invitado en el show que darán en el teatro Luz y Fuerza de la ciudad de Santa Fe.

El registro, grabado sobre una pista y acompañado por la voz de fondo de un allegado alentando con un “eso, eso”, se viralizó y llenó de esperanzas a sus fans de volver a verlo sobre un escenario.

A principios de enero de este 2025, la trayectoria de Deicas —figura emblemática de la cumbia santafesina— atravesó uno de sus momentos más delicados tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV). El episodio interrumpió de inmediato su presencia en los escenarios y encendió las alarmas tanto entre sus seguidores como dentro de la estructura de Los Palmeras, agrupación en la que su voz resultó distintiva durante décadas. En medio de este contexto, se intensificó la tensión interna con el acordeonista y también fundador Marcos Camino, cuyos desencuentros y diferencias con Deicas comenzaron a hacerse cada vez más visibles. La falta de información oficial y el hermetismo inicial en torno al cuadro médico favorecieron la circulación de todo tipo de versiones y especulaciones.

Luego de superar la fase crítica del accidente cerebrovascular, Cacho Deicas manifestó, con respaldo médico, su disposición a reincorporarse a Los Palmeras. Según relató públicamente, esto incluyó presentarse a ensayar con la intención de volver al escenario en un show programado en el Movistar Arena. Deicas remarcó que solo el representante Adrián Forni asistió a esa cita, señalando la distancia del resto de los integrantes.

Fue entonces cuando recibió, según sus propias palabras, una serie de imposiciones. En fragmentos de su comunicado difundido por redes sociales, Cacho Deicas detalló: “...desde la otra parte de la producción me envían una serie de requisitos para que yo pueda volver al grupo, que iban en contra del proceso de recuperación que estoy pasando y de mi libertad para poder utilizar mis redes sociales, entre otras cosas”.

El testimonio de Deicas también incluyó una descripción del proceso vivido y de su postura frente a la situación: “Desde entonces estamos en este proceso, el cual no tiene nada que ver con mi estado de salud, sino con cuestiones ajenas que hacen que no pueda estar con el grupo al cual le dediqué (y siempre fue mi deseo) seguir dedicándole toda mi vida, pero lamentablemente a veces los intereses de unos y de otros no coinciden”. Al cierre del comunicado, dirigió palabras de agradecimiento y optimismo a sus seguidores, reafirmando su vínculo con el público: “Agradezco como siempre su apoyo y nos estaremos encontrando muy pronto”.

Tras el rechazo de las condiciones planteadas para su retorno, Cacho Deicas fue notificado formalmente mediante una carta documento. El instrumento legal llevaba la firma de Marcos Camino, acordeonista y cofundador de Los Palmeras, e informaba el pedido de disolución de la sociedad artística. El texto explicitaba que la disolución se solicitaba bajo el argumento de que Deicas ya no podía cumplir con los shows acordados ni presentarse a trabajar, lo que habilitaba al grupo a continuar sus operaciones y compromisos al margen del vínculo formal con el cantante.

Ahora, con su nuevo posteo, Deicas parece encaminarse a lanzar su carrera solista. Habrá que esperar la respuesta de Marcos Camino y, sobre todo, qué sucederá si el cantante de cumbia quisiera usar el nombre de Los Palmeras para un hipotético regreso.