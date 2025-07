El incómodo momento de Emilia Mernes con Enrique Iglesias que se hizo viral y estalló en las redes

Emilia Mernes y Enrique Iglesias

“Gracias de corazón Enrique por invitarme a compartir este momento tan increíble”, escribió Emilia Mernes en sus historias tras el show en el Granca Live Fest.

La frase, publicada después de la polémica, contrastó con la escena que se viralizó en redes sociales y que involucró a la cantante argentina y a Enrique Iglesias durante su regreso a los escenarios tras seis años de ausencia.

El episodio, que tuvo lugar en el Estadio de Gran Canaria, se convirtió en el centro de atención digital y generó un intenso debate sobre los límites en el trato entre artistas en público.

(Captura de video)

Durante la interpretación de “Héroe”, uno de los temas más reconocidos de Iglesias, el cantante se acercó a Mernes, la tomó de los brazos y luego del rostro, y le dio un beso en la mejilla. La reacción de la artista fue inmediata: su expresión de asombro y evidente incomodidad quedó registrada en video, y se apartó rápidamente con una risa que intentó disimular la sorpresa. El gesto, aunque breve, desencadenó una ola de comentarios en plataformas como X e Instagram, donde miles de usuarios manifestaron su apoyo a la argentina y criticaron la actitud del músico español.

El video del momento se viralizó en cuestión de horas y acumuló miles de comentarios. Entre las opiniones más destacadas se leía:

-«Claramente estaba incómoda y esto no tendría que pasar por la integridad de ella, no por el novio»

-«Ella re incómoda mal»

(Captura de video)

-«Mira que me cae re mal la loca, pero el tipo se pasó tres pueblos»

-«¿Pero qué hace este tío? ¡¡¡¡Duki, tú y yo lo reventamos!!!!!».

Estos comentarios -por citar solo algunos- reflejaron el repudio generalizado hacia la acción de Iglesias, a quien muchos calificaron de haber actuado de forma inapropiada e incluso de acoso.

(Captura de video)

A pesar de la controversia, la presentación continuó con normalidad. Mernes y Iglesias posaron juntos para fotos abrazados tras el show, y la cantante optó por compartir una imagen del evento en sus redes sociales, agradeciendo la invitación. Hasta el momento, ninguno de los dos artistas se pronunció públicamente sobre el incidente, mientras la discusión sigue activa en las plataformas digitales.

Salió “Pasarella”

El “incómodo momento” con Enrique llega poco después de un estreno por parte de Emilia. Luego de impactar a sus fans con un pequeño adelanto en su show en España, y generar expectativa con llamativos videos en su cuenta deTiktok, este jueves Emilia lanzó su esperada canción “Pasarella”. Junto a Six Sex, la oriunda de Entre Ríos rompió esquemas y respondió críticas en una mezcla de ironía, moda y baile.

“Pasarella” va más allá de la apariencia glamorosa con la que se presenta. Emilia utiliza tanto la letra como la puesta en escena para realizar una observación irónica sobre el consumismo contemporáneo y la búsqueda por pertenecer a ciertos círculos sociales. A través de un tono sarcástico, la cantante expone las actitudes que muchas personas asumen en la vida moderna, condicionadas por la necesidad de actualizarse constantemente y mantenerse alineadas con las tendencias impuestas por la moda y el mercado.

El video, que comienza en el patio de comidas de un shopping, muestra una figura que representa a Anna Wintour, exeditora en jefe de la revista Vogue. De repente, Emilia y Six Sex irrumpen la monotonía y comienza a recorrer el pasillo como si fuera una pasarela. “Con mis tacos de museo me paseo por Milán, visto marcas europeas que no sé ni pronunciar”, comienza diciendo la oriunda de Nogoyá.

Con este verso, Emilia responde a un antiguo video viral en una premiación en la cual le preguntaron de qué marca era el vestido que ella estaba utilizando. En ese entonces, la joven se lucía con una prenda Versace, sin embargo, al momento de responder, pronunció mal el nombre y fue criticada en redes sociales.