A pura sensualidad, ironía y glamour, Emilia Mernes lanzó su nuevo hit “Pasarella”: una crítica social al consumismo

Luego de impactar a sus fans con un pequeño adelanto en su show en España, y generar expectativa con llamativos videos en su cuenta de Tiktok, este jueves, Emilia Mernes, lanzó su esperada canción “Pasarella”. Junto a Six Sex, la oriunda de Entre Ríos rompió esquemas y respondió críticas en una mezcla de ironía, moda y baile.

“Pasarella” va más allá de la apariencia glamorosa con la que se presenta. Emilia utiliza tanto la letra como la puesta en escena para realizar una observación irónica sobre el consumismo contemporáneo y la búsqueda por pertenecer a ciertos círculos sociales. A través de un tono sarcástico, la cantante expone las actitudes que muchas personas asumen en la vida moderna, condicionadas por la necesidad de actualizarse constantemente y mantenerse alineadas con las tendencias impuestas por la moda y el mercado.

El video, que comienza en el patio de comidas de un shopping, muestra una figura que representa a Anna Wintour, exeditora en jefe de la revista Vogue. De repente, Emilia y Six Sex irrumpen la monotonía y comienza a recorrer el pasillo como si fuera una pasarela. “Con mis tacos de museo me paseo por Milán, visto marcas europeas que no sé ni pronunciar”, comienza diciendo la oriunda de Nogoyá.

Emilia mernes estrenó su nuevo tema "Pasarella" junto a Six Sex

Con este verso, Emilia responde a un antiguo video viral en una premiación en la cual le preguntaron de qué marca era el vestido qué ella esta utilizando. En ese entonces, la joven se lucía con una prenda Versace, sin embargo, al momento de responder, pronunció mal el nombre y fue criticada en redes sociales.

“Las marcas pelean por mi, todos quieren vestirme a medida, cause i am a sex machine, mi ropero es la quinta avenida, i am a star, viviendo en mi camarín, lugar que piso es mi pasarela, soy Emilia Hadid”, continúa la canción. De esta manera, la artista hace un juego de palabras y hace referencia a dos de las modelos más conocidas internacionalmente, Gigi y Bella Hadid.

Como si fuera poco, antes de este estreno, Emilia compartió en su cuenta de TikTok un video en el que se la veía caminando en tacos sobre una caminadora. Más allá de promocionar su canción, la joven también hizo un guiño a un clip de Gigi en el cual realiza la misma acción.

El sencillo, en lugar de limitarse a celebrar el universo de las marcas y el estilo, juega con la sátira para evidenciar cómo la presión por adquirir productos y mostrar una imagen determinada genera una competencia insostenible y un escenario de apariencias. La letra subraya la exigencia de tener siempre el outfit más cuidado y la referencia adecuada a diseñadores, proponiendo una mirada que deconstruye el brillo superficial y explora las motivaciones y carencias que yacen detrás del deseo de sobresalir.