Wanda Nara se reencontró con sus hijas: su foto juntas y la especial merienda que preparó

Una semana después de todo el escándalo que se vivió en el Chateau Libertador entre Wanda Nara y Mauro Icardi por sus hijas, el jugador pasó una semana sin sobresaltos con las niñas y este viernes recibió la aprobación del juez para que pueda devolverlas a las 19 horas, en vez de la mañana como estaba estipulado. Antes de la vuelta de ellas, la conductora mostró en sus redes cómo las esperaba y su reencuentro.

Con una gran mesa con todo tipo de delicias dulces, incluidas tortas con los nombres de todos sus hijos, la empresaria les enseñó a sus seguidores la merienda especial que les preparó y todos la decoración que tenía, como peluches de Hello, Kitty.

Sobre la mesa rectangular de mármol, rodeada de sillas tapizadas en terciopelo verde oscuro, puso bandejas con pastelería fina y todo tipo de dulces en presentaciones individuales. Cada lugar cuenta con una taza y plato de porcelana decorados con motivos dorados y detalles en rosa.

"Regalitos para mamá", escribió Wanda Nara con una postal junto a las manos de sus hijas (Instagram)

También se destacaron centros de mesa con pequeños floreros y ramos de flores frescas en tonos fucsia y rosa. En las esquinas de la mesa y atados a las sillas hay globos de color rosa claro.

Unos minutos después, la influencer compartió una tierna postal de su reencuentro. Allí aparece su mano junto a las de sus hijas y un significativo mensaje. “Regalitos para mamá”, escribió, mientras mostraba el dulce gesto de las niñas que le llevaron varios juguetes de moda como un peluche Baby Three Rabbit, un llavero Cry Baby y otro accesorio de My Melody y Kuromi, parte del universo de Hello, Kitty.

Tras una espera marcada por la presencia de numerosos medios y cámaras, Mauro Icardi retornó al edificio Chateau Libertador para entregar a sus hijas, cumpliendo con lo determinado por la Justicia. El procedimiento se realizó a las 19 horas, conforme a la disposición del juez Hagopian, quien autorizó la extensión del horario de la entrega tras modificar el acuerdo que inicialmente establecía las 11 de la mañana como momento para el reencuentro con su madre, Wanda Nara.

Acompañado por su abogada, Elba Marcovecchio, el futbolista de Galatasaray evitó la puerta principal, eligiendo un acceso lateral para ingresar con su camioneta, debido a la gran cantidad de periodistas apostados en la entrada principal del lujoso edificio ubicado en el barrio de Núñez. Vestido con campera gris y con su abogada en el asiento delantero, Icardi estuvo apenas un minuto en el lugar antes de retirarse, dando por concluida la entrega de las menores sin ningún contratiempo.

El regreso de las niñas al domicilio materno había generado una gran expectativa debido al contexto del conflicto previo ocurrido una semana antes, cuando la entrega demoró 10 horas y requirió la intervención tanto de la Policía de la Ciudad como del SAME. La cautela y las medidas especiales en el operativo de entrega se enmarcan en el objetivo de evitar la repetición de situaciones conflictivas previas, garantizando la privacidad y seguridad de todos los involucrados.

Wanda Nara llegó este viernes por la mañana de José Ignacio, Uruguay, lugar donde presentó la compra de su casa con vista al mar. La vivienda cuenta con una pileta al aire libre y acceso directo a una vista panorámica del mar, elementos exhibidos en los videos que la conductora subió a sus historias.

Además, mostró espacios decorados con fotos de sus cinco hijos, como un cuadro con una selfie familiar, enfatizando el carácter acogedor del entorno. En otra serie de imágenes registró su rutina matutina, empezando por el despertar en una habitación principal donde sobresalen detalles simples como mesas de luz en madera y un ramo de flores blancas acompañando varillas aromáticas.