La llamativa frase de Marley al opinar sobre la conducción de Nico Occhiato en La Voz Argentina

Desde que se conoció que Nicolás Occhiato estaría al frente de La Voz Argentina (Telefe) las críticas y las especulaciones comenzaron a circular en redes sociales. Rápidamente, las miradas se volcaron sobre Marley, histórico conductor del ciclo, quien acompañó muchas de sus ediciones. A partir de entonces la comparación fue inevitable y generó que muchos usuarios pidieran el regreso del papá de Mirko. Así las cosas, la figura de la televisión opinó del tema y habló del desempeño del joven.

Lejos de los elogios, o de cualquier tipo de crítica constructiva, Marley fue tajante al revelar qué es lo que había visto de la actual edición del certamen de canto. “Vi 10 minutos nada más. Al principio, el conductor solo está acompañando a las familias. Hay que esperar que llegue la parte de más show. Miré un ratito, amo a Lali, a la Sole, a Luck Ra no lo conozco pero me cae muy simpático. A los Miranda! también que estuve con ellos”, afirmó la celebridad en diálogo con Intrusos (América).

En ese marco, el periodista le consultó qué opinaba de las críticas que había recibido Occhiato debido a su falta de experiencia en televisión. Lejos de respaldarlo, Marley expresó: “Quienes lo eligieron lo hicieron sabiendo que estaba listo para eso. No soy quien para opinar. Yo ya lo hice muchas veces”.

En la misma línea, Marley le restó importancia a que el creador de Luzu se haya quedado con ese puesto, habló de su relación con el canal y destacó que está planificando su regreso a la televisión con otro programa: “Siempre tuve contrato, siempre estoy cobrando (risas). Telefe está en transición, vamos a hacer Survivor más adelante. Voy a estar con Por el mundo para agosto, estoy armando los viajes. Vamos a ir los fines de semana. Estoy viendo cómo voy a hacer para poder viajar con mis hijos, aunque sea un tiempo”.

Por último, Marley también dio detalles de su familia y contó cómo es el vínculo entre sus hijos. “Seis meses tiene Milenka ya, empezó a comer, habrá que prepararle más cosas. Mirko la ama un montón, la cuida, la protege un montón. Estamos ahí preparando, viendo cómo vamos a hacer con los viajes par air con ellos dos un tiempo, y después ver, él tiene que volver a la escuela”.

La situación llama la atención, más aún teniendo en cuenta que meses atrás, Marley visitó el programa de Occhiato en Luzu. En los primeros minutos de programa, la química entre el invitado y el resto del equipo traspasó la pantalla y no hubo rastros de Occhiato. El tiempo pasó, la puerta del estudio se abrió y apareció Nico con la computadora bajo el brazo sin creer lo que estaba sucediendo del otro lado del control. “¿Qué paso? ¿Quién es?“, fue lo primero que dijo el conductor estrella de Telefe al ver al dueño de la empresa, rápidamente, Flor Jazmín Peña, Santi Talledo y Momo Giardina se sumaron a la broma y fingieron no conocer a su compañero de trabajo.

El gracioso encuentro entre Nico Occhiato y Marley en Luzu

“No entiendo qué está pasando en mi programa”, agregó a los pocos segundos y agregó: “Mi amor, Estamos acá con Flor, mi vida”. Al escuchar su nombre, Jazmín Peña se sumó al chiste: “Perdón mi gordito, él forma parte del club de las millas y me parece que es por acá, él ya la hizo”. Como no podría ser de otra manera, no dejaron pasar el hecho de que es nuevo presentador de La Voz: “Hace tu promo y andate”.

“Caí como un bolu... con la computadora, de repente la historia larguísima del peluquero. Es mi programa Ale”, fue la respuesta del empresario a las bromas de sus compañeros y amigos. “Escuchó una voz, que retumba, que no sé de donde viene, algo raro esta sucediendo”, lanzó Alejandro ignorando la presencia de Nicolás en el estudio. Fue ahí cuando se dirigió directamente a su novia, que se sumó al chiste de ignorarlo.

Con la intención de simular que Flor y Alejandro era pareja, hablaron de la relación de la bailarina con los dos hijos de Wiebe. “Me invitaste a una maternidad que yo jamás había soñado, estoy en esta y no lo puedo creer”, dijo Flor a lo que el presentador respondió: “Mirko la ama, Milenka también, así que formamos una familia hermosa”.