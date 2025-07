Emanuel Ntaka, ex integrante de Mambrú, habló sobre el regreso de la banda: “Tenemos ganas de hacer música juntos”

Emanuel Ntaka, exmiembro de Mambrú, expresó sus ganas de volver a hacer música con sus amigos (Crédito: martamoreiras)

En las redes, en las calles, o hasta en el club de fútbol de su hijo, cientos de personas le preguntan por el regreso de Mambrú. Lejos de cualquier presión, Emanuel Ntaka se muestra tranquilo, recuerda lo mejor de aquellas épocas y alimenta las esperanzas de los fans confirmando sus ganas de volver a los escenarios con sus amigos.

A 20 años de convertirse en un fenómeno de la música popular, llenar teatros y estadios, el músico diálogo con Teleshow de aquella época de fama y sus consecuencias.

Emanuel Ntaka, exmiembro de Mambrú, contó cómo lidió con la fama luego del éxito del grupo (Crédito: laurent.legeradame)

Desde el éxito del grupo, Ntaka formó parte de espectáculos teatrales como Tin Pan Alley Noches de Broadway, Avenida Q, brilló en la comedia musical Hair y centró sus esfuerzo en el activismo y la gestión social. En paralelo, el artista lanzó sus propios discos y empezó a trabajar en producción.

Así las cosas, mientras mantiene la puerta del regreso abierta, Emanuel se prepara para volver a los escenarios con su disco La música en mi. Un show que invita a vivir una experiencia emotiva en la que contará, este 3 de julio en The Lift, su historia a través de canciones. Desde sus raíces afrolatinas hasta el soul, el funk, el pop y, por supuesto, su etapa en Mambrú.

Mambrú se convirtió en un fenómeno musical, llenó teatros y estadios

- ¿Cómo te sentís de cara a esta presentación?

- Estoy contento, re ansioso, con los detalles de último momento. Nunca me fui, pero siento que estoy volviendo a los escenarios, tengo muchas ganas. Encaro esta vuelta de una forma mucho más consciente, con ganas de contar pedacitos de mi vida.

- ¿Cómo nació también este proyecto?

- Nace de la necesidad de contar momentos de mi historia musical. Desde antes de Mambrú. Mi vida musical empieza de mucho antes. Siempre estuve conectado con la música a través de mi papá, que era cantante de jazz, de blues. Después fui al conservatorio, fui golpeando puertas y una terminó siendo la puerta que me abrió hacia Mambrú.

- ¿Qué lugar va a tener Mambrú en este recorrido?

- Va a haber un momento Mambrú. Fue una etapa muy importante. No duró mucho. Fueron tres años aproximadamente, pero de mucha intensidad. Con cosas positivas, otras negativas, pero el balance siempre me da positivo. Y para ese momento va a venir Germán.

El reencuentro de Mambrú, 20 años después

- Hace poco tuvieron un reencuentro, ¿siguen en contacto?.

Por suerte sí, porque nunca nos peleábamos. Nuestra separación no fue una disolución. Fue como un stand by. Un momento de frenar un poquito. Pero no hubo peleas ni nada que nos contaminó. Fue una decisión que nosotros acompañamos, pero la producción dijo de no seguir. No es algo natural que un grupo se junte y en tres meses un pibe de barrio pase a estar arriba de Gran Rex o Vélez y no poder caminar por la calle.

- ¿Cómo es el vínculo entre ustedes ahora?

- Seguimos hablando, hasta te diría que seguimos con ganas de hacer música juntos. No sé cuando va a ser. Tiene que ver con un montón de cuestiones, muchas cosas de agenda, proyectos individuales. Pero siempre las ganas de hacer algo juntos están. Las ganas de compartir eso que nos unió en su momento, que fue la música arriba de un escenario, volver a estar en esa situación y volver a vivir esas sensaciones después de tantos años.

- ¿Hace cuanto está ese sentimiento de volver a compartir todo?

Hace un par de años ya que venimos hablando. El año pasado nos juntamos para hacer un encuentro en un streaming que hizo el Mambrú Day. Fue una propuesta que trajo Germán Tripa. Propuestas siempre hay, tiene que llegar el momento en que se alineen los planetas y yo creo que las agendas, más que nada, y ver si podemos volver a transitar algo musical juntos. La gente en la calle lo pide todo el tiempo. Es como una sensación de: “¿Cuándo vuelven?“.

Después de su éxito en Mmabrú, Emanuel reconstruyó su carrera y formó parte de musicales

- ¿Sentís presión a raíz del pedido de la gente?

- No presión no. Ya tengo 47 años, estoy en un momento donde trato de vivir, la única presión que puedo llegar a tener son cuestiones con mi familia y mis hijos. Trato de no engancharme mucho en las ansiedades. No hay presión porque sabemos que en algún momento se va a dar, no sé cuándo, si va a ser este año, el año que viene, o dentro de tres años. Algo tiene que pasar para que esas energías vuelvan a estar a ese nivel y que todos estemos al 100% para volver a juntarnos, para hacer un show, una gira, una canción, un disco, lo que sea.

- ¿Te imaginás cómo hubiera sido vivirlo con redes sociales?

- Me imagino que sería impresionante. Me cuesta compararlo, fue otra época en la cual nuestro producto fue salido de un reality y salió de la tele y ahora la tele casi no existe. Esa televisión como la veíamos en esa época, que era un punto de conexión. No sé cómo funcionaría. Me agarra la nostalgia, fue hace un montón de años, pero bueno, mirá qué fuerza tuvo que seguimos hablando de eso y la gente todavía sigue recordándolo. Y a mí en la calle todavía me siguen parando para decirme estas cosas.

- ¿Cómo le hacés entender a tus hijos lo que fue Mambrú en su momento?

Ellos lo viven, no sé si tanto por lo que yo les digo, sino por lo que les cuentan sus compañeros en la escuela. Ellos les cuentan más desde cosas que van buscando y que le van pasando y conmigo obviamente. Yo les cuento que fue una parte de mi vida, de mi historia musical, pero lo viven más desde afuera que lo que yo les cuento.

- ¿Cómo reaccionás cuando te reconocen en la calle?

- Ayer estaba en el partido de fútbol de mi hijo, viéndolo jugar, y viene una persona y me dijo algo re lindo: “Fueron muy importantes en un momento muy difícil de mi vida y te lo quería agradecer”. Eso es muy emocionante porque uno no se da cuenta de lo que generó en su momento. Parece que Mambrú se sigue revitalizando.

Emanuel Ntaka contó qué falta para que la banda vuelva a reunirse

- ¿Cómo viviste el final de Mambrú?.

- Cuando terminó el grupo fue muy brusco. Fue brusco el ascenso y también el final. Lo que a mí me mantuvo firme fue la familia y lo que me inculcaron. Mi padre y mi madre trataron de que mantenga los pies sobre la tierra. Y cuando esto terminó eso que veníamos transitando también me ayudó a que lo viva de una forma más tranqui. Es un momento difícil porque pasás de un montón de ruido, mucha acción, y de un momento a otro se termina, es como que se baja un interruptor.

- ¿Cómo fue el momento post Mambrú?

- Difícil, porque si bien es algo que se veía venir, es algo que te agarra desprevenido. Cuando terminó me tomé un tiempo para pensar qué quería hacer realmente, y apareció un productor que me ayudó a conectar con lo que yo quería hacer. Con el tiempo empecé a componer nuevamente y hacer canciones y esas canciones son parte de un primer disco solista que se llama No pares. Yo venía haciendo música desde chiquito, tenía un grupo con mis hermanos desde antes, fue volver a conectarme con mi ser interior, para poder conectar también con la gente afuera.

Emanuel Ntaka, exmiembro de Mambrú, habló sobre el regreso de la banda (Crédito: martamoreiras)

- Hoy con el diario del lunes, ¿fue el mejor momento de tu vida?

No, el mejor momento de mi vida no. La verdad que fue una linda experiencia. Siempre me preguntan, “¿hiciste plata?“. Yo siempre digo que lo que más me dejó este proyecto fue aprendizaje. Aprendí a darme cuenta que lo que pasaba en la tele, en esos lugares a los cuales uno siempre, como artista, aspira a llegar, no era para tanto. Eso me tranquilizó para el resto del camino. Mis mejores momentos en mi vida fueron cuando nacieron mis hijos. Lo demás son etapas lindas, divertidas, donde la pasé muy bien en un grupo de amigos, pero un momento realmente bisagra para mí son otros.