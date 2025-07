Los días de descanso de Natalia Oreiro en Lisboa: entre tranvías, historia y literatura

En su paso por la capital portuguesa, Natalia Oreiro mostró algunos de los momentos destacados de su estadía (Video: Instagram)

Acostumbrada a combinar su carrera artística con una mirada introspectiva y cultural, Natalia Oreiro volvió a embarcarse en una travesía internacional. Esta vez, su destino fue Lisboa, Portugal, ciudad que eligió no solo por su historia y arquitectura, sino por una razón profundamente personal: su admiración por Fernando Pessoa, el poeta y dramaturgo portugués nacido en esa ciudad.

Desde sus redes sociales, la actriz y cantante documentó su paso por la capital lusa, recorriendo sus calles adoquinadas y las fachadas típicas con azulejos de Alfama, mientras compartió paseos en el tradicional tranvía 28 que recorre varios barrios históricos. Mientras, compartió una reflexión íntima acompañada por versos del autor que, según contó, la motivó a emprender este viaje al viejo continente.

La publicación, compartida en su cuenta de Instagram, estuvo acompañada por un mensaje que dejó claro la postura de la actriz: “Mi amor por Pessoa me llevó a Lisboa”. Con esas palabras, Oreiro introdujo una serie de imágenes que retratan su paseo por la ciudad.

En las fotos se la ve distendida, con ropa cómoda y expresión alegre, interactuando con el entorno urbano: fachadas con diseño clásico, balcones de hierro forjado, puertas con aldabas ornamentadas y escaleras empedradas. El foco no estuvo puesto en el turismo convencional, sino en captar los detalles cotidianos de la ciudad, en sintonía con la sensibilidad poética de Pessoa.

En el mismo posteo, Oreiro sumó un fragmento del poema “No sé cuántas almas tengo”, una de las obras más representativas del escritor lisboeta. “A cada instante cambié. / Continuamente me extraño. / Nunca me vi ni me hallé. / De tanto ser, solo tengo el alma. / Quien tiene alma no tiene calma...”, compartió la artista, reflejando un estado emocional de búsqueda y transformación personal.

Las imágenes refuerzan esa mirada. En una de las postales aparece saltando frente a una pared de azulejos azules, mientras que en otra se la ve apoyada sobre una puerta granate con marco de piedra. También capturó detalles arquitectónicos como un llamador con forma de mano en una puerta verde oscura y una toma en contrapicado de las escaleras empedradas del barrio. A modo de registro visual, agregó también un breve video de su recorrido.

La publicación fue celebrada por colegas y seguidores, quienes no tardaron en dejar mensajes en los comentarios. Entre las personalidades que reaccionaron se destacan Felipe Pigna, Celeste Cid y Gabriela Sari, mientras que cientos de usuarios escribieron elogios hacia la ciudad y el espíritu del viaje. “Qué hermosura de ciudad”; “Es un lugar muy bonito. Siempre querés quedarte más allá”; “Disfrutalo a full, reina”; “Todos esos paisajes son de ensueño”, fueron algunas de las frases que se leyeron en el posteo.

Este tipo de viaje no es nuevo en la vida de Oreiro. El año pasado, la actriz había compartido una experiencia similar durante una escapada a Japón, donde estuvo acompañada por su hijo Atahualpa. En aquella ocasión, Natalia subió una serie de imágenes en las que se la veía rodeada de sakuras y jardines típicos. También entonces reflexionó sobre el sentido de visitar otros lugares: “¿Qué es lo que más recordás de los viajes? A priori pensaría que ‘eso’ que deseé tanto conocer: una cultura, un paisaje. Siempre me gustó viajar y conocer jardines y arquitecturas diferentes. Pero lo que finalmente queda en mí, es su gente”.

Así como en Japón priorizó la contemplación de la naturaleza y los símbolos culturales, en Lisboa el foco estuvo puesto en lo urbano y lo literario. Su conexión con Pessoa le dio sentido al recorrido y permitió que su experiencia tomara una dimensión más profunda. Con su mirada sensible y estética, Oreiro volvió a demostrar que cada destino es también una excusa para reencontrarse con sus pasiones.