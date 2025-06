Mirtha Legrand recordó los inicios de su programa y confesó cuánto pensó que duraría: “Al principio era muy floja”

Mirtha Legrand recordo los inicios de su historico programa

Como cada sábado, Mirtha Legrand llevó adelante un nuevo programa de sus históricos ciclos. Con una variada mesa de invitados, la diva trató los temas más interesantes de la coyuntura actual. Sin embargo, en medio de la charla, la Chiqui también se dio el lugar para recordar cómo inició su programa.

Todo surgió cuando la conductora destacó el nivel de la mesa actual y expresó: “Hay mesas difíciles, hay mesas complicadas”.. Fue entonces cuando Karina Jelinek le preguntó: “Mirtha, la mesa es alegría. ¿Cuál mesa fue la más difícil de toda tu vida?”.

Queriendo esquivar el tema, Mirtha respondió: “No, no me acuerdo. No, no me quiero acordar”. Aún así, la influencer insistió: “La última de los últimos tiempos. Últimos años”. Fiel a su estilo, y a su humor, la Chiqui devolvió: “Yo te pregunto a vos, vos no tenés que preguntar a mi”.

Mirtha Legrand junto a todos sus invitados

Luego de algunas risas, Mirtha hizo lugar a la reflexión y recordó: “He borrado. Hay algunas que han sido difíciles. Complicadas. Hay que tener muñeca. A veces son difíciles, pero en general los invitados son encantadores. La mayoría. Yo los voy conquistando. Yo desde que me siento, desde que me ubico en mi lugar, yo ya sé quién me va a querer, quién va a estar en contra mío. No siempre acierto, lo deduzco, pero ya me doy cuenta. Este viene en contra. Este no me quiere”.

Siguiendo con la consulta, Jelinek quiso saber: “¿Y si viene alguien con mala energía también te das cuenta?“. Luego de asentir con la cabeza, la diva agregó: “También. Yo lo conquisto, intento conquistarlo. El invitado se tiene que sentir cómodo. A veces me critican porque hago preguntas un poco fuertes. Pero Bueno, ponerle un poco de pimienta también. Es apasionante hacer este tipo de pruebas”.

“¿En qué año empezaron los almuerzos?“, le preguntó Gabriela Toscano. Lejos de las bromas, la Chiqui dijo: “No sé, hace muchísimos años. Era jovencita, con eso te digo todo. Hace mucho querida. En Canal nueve fue y se llamaba Almorzando con las estrellas. Después le pusieron almorzando con Mirtha Legrand. Pero fue idea de Alejandro Romay. Él me llamó. Ay, lo conté tantas veces, me da pena contarlo otra vez”.

Con la atención de todos los presentes sobre ella, Mirtha continuó: “Después que hice el programa, nos invitó a subir a la sala donde tenía su oficina. Y yo estaba mirando, había un vidrio grande y miraba el estudio. ¿Qué estaba sucediendo? Y estaba un conductor que se llamaba Héctor Coire, haciendo un programa. Y yo dije: “Hay que cómodo hacer un programa donde pones tu vocabulario, donde sos vos mismo, mostrás tu personalidad”. Y lo escucho Romay, y me dijo: “¿Cómo decís que te gustaría?”. Qué lindo hacer un tipo de programa así. Era una conducción, era un concurso en realidad".

Mirtha Legrand recordó el inicio de su histórico programa

Continuando con la anécdota, Legrand sostuvo: “Y bueno, así quedó. Y a los pocos días me llama, me dice: “Mirtha, ¿querés hacer un programa de televisión donde se coma?”. ¿Cómo le dije yo”. ¿Comer en televisión, comer y hablar?. Bueno, empezamos a hablar. Se llamaba Almorzando con las estrellas y conversamos un tiempo. Que sí, ¿cuantas personas?, le digo. 12. ¿12? No. Él era muy católico. 12 eran los apóstoles”.

Al escuchar el número de invitados, Mirtha recordó su temor: “No. Imposible con 12 personas, imposible de manejar. A veces he hecho programas con mucha gente y finalmente acepté y se llamó Almorzando con las estrellas. Me criticaron muchísimo. Era formato nuevo y además me di cuenta que no era tan fácil, que hay que improvisar, que tenés que ser cariñosa con los invitados”.

Por último, la diva recordó las dudas que tenía luego del comienzo del ciclo: “Al principio era muy floja. Yo creí que me iban a sacar, pero el primer día tuve muy buena audiencia. Entonces ya me dejaron y así fue”.