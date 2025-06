Ingrid Grudke con Juanita Viale: “volver al fisicoculturismo y tratar de aprender japonés”

Ingrid Grudke: físicocultorismo y japonés

Domingo mediodía. Como viene siendo un rito ya, para los que gustan maridar chimentos y una rica comida, la modelo Ingrid Grudke, una de las invitadas a Almorzando con Juana, sorprendió a todos con su nueva pasión: aprender japonés.

En realidad, la anfitriona quiso saber si la modelo había abandonado fisicoculturismo -otra de sus pasiones-, y una cosa llevó a la otra... “No, lo que pasó es que el torneo Arnold Schwarzenegger se hace en octubre -comenzó explicando la modelo-, y a esa altura, el año pasado, yo estaba en plena crisis personal y al mismo tiempo se casó una de mis mejores amigas, Carmen Laurino, y yo era madrina de ese casamiento, entonces como coincidían las fechas y por eso no pude participar".

(Captura de video)

Lejos de abandonar la actividad, está en proceso de retomarlo, contó Grudke: “Después adelgacé mucho pero ahora estoy en recuperación y pienso prepararme para la próxima competición. Lo que pasa es que con mi trabajo de modelo, a veces se hace difícil. Requiere mucha disciplina. No es solo una cuestión muscular en el gimnasio, sino también con la alimentación. Yo comía hasta seis veces por día, mucha proteína y mucha disciplina. Hay que descansar bien, dormir bien. Ahora estoy en proceso de recuperar la alimentación. Y además en octubre me voy a Japón...”

Ingrid Grudke reveló el secreto de su entrenamiento intensivo: "Tomo licuados de carne"

¿A qué?, quiso saber Juana, sorprendida con el momento “nipón” se la charla. “Me voy por siete semanas a prender japonés...” ¿Y alcanzan siete semanas? “No sé, pero voy a vivir la experiencia. Ojo, es con una escuela, somos un grupo. Qué se yo, por o menos lo voy a intentar. Me encantan los desafíos. Con el fisicoculturismo me pasó igual. Ese desafío te obliga a a entrenar. Y también es una cuestión de salud: después de los 40, se sabe, a las mujeres nos cuesta mantener la masa muscular (bueno, a los hombres también). Por eso siempre digo: ‘El cuerpo es el vehículo del alma en la vida’. Y tiene que haber una responsabilidad ética nuestra de cuidarlo... Pero no por estética. Siempre lo predico: ¡olvídense de la estética!, les digo, ¡es por salud! Lo dicen todos los médicos y a mí me gusta repetirlo”.

Rebobinando...

“Y a esa altura, el año pasado, yo estaba en plena crisis personal...”, tiró así, con puntos suspensivos como al pasar, Grudke en su charla con Juana sobre su sorpresivo interés por el idioma oriental. Momento para hacer rewind entonces: en 2018, Ingrid inició una relación amorosa con Martín Colantonio, un comerciante al que conoció en Mar del Plata. El vínculo se fue consolidando, se volvieron socios en varios negocios y en A la tarde dieron a conocer el delicado momento que vive la modelo al descubrir que no solo él le fue infiel. Él la habría engañado con su sobrina política y estaría en pareja con ella.

Luis Bremer en el ciclo de América dio los detalles del dolor que está atravesando la misionera y su familia por una traición que, según adelantó, terminará en la Justicia de su pareja y Andrea, la exesposa de Santiago, el sobrino de la top model.

“Él tenía una pequeña empresa, un local de ropa en Mar del Plata que él tenía con su madre. Terminó siendo una empresa de siete locales, pero no porque él fuera una persona de una proyección económica importante, sino que fue por el impulso del nombre y del dinero de Ingrid Grudke. La mayoría de los locales se establecieron en Posadas, donde hay que decirlo, Ingrid es embajadora de marca desde hace años de Misiones”, comenzó contando el periodista.

“La puerta de entrada de esta película de terror es cuando la empleada doméstica del departamento donde se instalan tanto Martín como Ingrid en el 2020, en un complejo muy interesante de Posadas, le dice ‘Señora, discúlpeme el comentario, pero algo pasa con Andrea’. Andrea es el nombre de la esposa de su sobrino y era de tal confianza que dormía en el departamento de Ingrid y de Martín cuando se quedaba en Posadas porque vivía en otra localidad”, contó el panelista.