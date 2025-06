Luego de hablar de la enfermedad de Fede Bal, Fabián Medina Flores respondió la furia de Carmen Barbieri

En una mezcla de enojo y bronca desmedida, Carmen Barbieri arremetió contra Fabián Medina Flores luego de que el experto en moda criticara el look de su hijo en los Martín Fierro de Teatro. Sin embargo, no fue la opinión profesional lo que enfureció a la conductora, sino que el asesor hablara de la enfermedad de su hijo. Así las cosas, este jueves, el estilista decidió dar explicaciones y le respondió a la figura de la tele.

El paso de Fede Bal por la alfombra roja del evento dejó mucho de qué hablar. En ese sentido, Medina Flores comenzó a analizar su look: “Agradecé que la luz casi que lo dejaba en penumbra. Y yo me enojé mucho porque esto afuera (del país) no lo hacen. Pero de verdad no lo dejan entrar. Con las mujeres son tan severos. ¿Por qué decidió ir así? Un pibe joven, talentoso, con trabajo, muchas marcas lo siguen, hace programas muy buenos, no puede ser que no haya diseñadores que no tengan tener ganar de trabajar con él”.

Si bien había sido severo, lo peor vino después. “¿No tiene una madre, no tiene un gerente de un canal que le diga ‘no, no vayas así’?. Le escriben a Coco Fernández: ‘¿Voy así Coco?’, ‘No, quédate decí que estás enfermo’. Viste que la mamá siempre está enferma, bueno, que diga él también que está enfermo. Algo le pasa”.

Esas palabras provocaron la furia de Barbieri, quien aprovechó unos minutos de su programa para arremeter contra el asesor de moda: “Mezclaste la enfermedad con la moda y justo creo que pisaste el palito mal. No te me cruces, sabés. No te me cruces porque trabajamos juntos en el mismo canal. Va a ser duro y va a ser difícil todo lo que te quiero decir, porque va a ser en privado, no va a ser al aire. Pero sí quiero decirte que mi hijo no está enfermo. O sí está enfermo, está enfermo de cáncer. ¿Sabías? Él es un paciente oncológico, va a serlo toda la vida, hasta el día que se muera. Y ojalá viva muchos años. Cada dos o tres meses se hace estudios para ver si volvió el cáncer”.

“Estamos luchando con eso, como mucha gente que lucha. Cuando vos decís: “¿Qué le pasa a este pibe?, algo le pasa, está enfermo. O que diga que está enfermo”. Ya dijo que está enfermo. Ya dijo que tenía cáncer. Lo superamos. Ese cáncer y tenemos fe. Y esto fue un milagro que se curó de ese tumor. Y esperamos que no vuelva. Que no salga en otro lado porque es un paciente oncológico. Te metiste con la salud de mi hijo haciéndote el cómico. No sos cómico. No tenés cara de cómico, una cara de amargado. Nunca te reís. No sé si tenés dientes. Tendría que saber. Fuera de lugar”, comentó la figura e la televisión en su descargo.

Por último, Carmen apuntó contra el desempeño de Medina Flores como conductor: “Rezo por vos para que no te enfermes. Ni siquiera de un resfrío. Para que no sepas lo que es eso. Cuídate con las palabras. ¿Quién lo puso de conductor a este señor?. No podés conducir ni un auto. No podés conducir ni una bicicleta. Te metiste con la enfermedad. Pero además no lo podés hacer vos, que no sos cómico. Estuvo muy enfermo. Sí. Cáncer. La palabra se llama cáncer. Cuídate Medina, cuídate de decir cosas que después te arrepientas. Y cuídate de mí, de cruzarte por el pasillo. No es una amenaza. Porque ahí sí vamos a hablar”.

Fabián Medina Flores habló luego de la furia de Carmen Barbieri

Horas más tarde, el asesor de moda dialogó con Ángel de Brito en LAM (América). Sin embargo, en los primeros minutos de charla, Medina Flores habló sin entender el enojo de Barbieri: “Que suerte que ella no se dio una vueltita por TikTok por las redes, porque ahí también opinaron sobre el look de su hijo. Igual me parece que este enojo debería tenerlo él. Acá en este país yo le puedo decir ladrón, malversador de fondos, que fuiste corrupto y no pasa nada. Le llegás a decir a alguien que está mal vestido e explota”.

Luego, cuando los panelistas mostraron su enojo y explicaron la furia de la mamá de Bal, Fabián contestó: “No, es absurda. Primero, no tengo idea si está enfermo. Por qué tengo que saber la vida de ellos”. Fue Luciana Elbusto quien comentó: “Sabemos que atravesó por un cáncer”.

Mostrando su indignación, el experto en moda devolvió: “Todos no. ¿Vos sabés si yo estoy resfriado?. La gente de la televisión se cree que todo el mundo tiene que saber todo de todo. Es como absurdo. Qué suerte que todos ustedes saben todo de todo el mundo”.

Por último, Medina Flores se excusó diciendo: “Yo vivo dentro de un tupper. Sé de las cosas que me gustan a mí y no me importa. Seguramente ustedes saben todo sobre todo. Y las felicito por el talento que tienen, alguna vez habrán visto La jaula de la moda, no sé en qué momento voy a decir de que está enfermo. Lo único que dije es en referencia al TikTok, que hay un TikTok de ella que es re gracioso y es un meme que dice ‘estás enfermo nene’. Era como decir no vayas, no tiene a alguien que le diga ‘no, estoy enfermo y no voy’. Cómo a decir eso”.