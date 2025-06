Con un video de su viaje por el sur argentino, Lauty Gram y Luchi Patrone lanzaron su primer tema juntos

Lauty Gram presentó su nuevo sencillo “Lo que sientes x mí” junto a su pareja Luchi Patrone, marcando su primera colaboración oficial (Video: Instagram)

Lauty Gram presentó un nuevo adelanto de su EP Las que te dedico, que marca un punto de inflexión en su carrera tanto por el contenido emocional del proyecto como por la participación de Luchi Patrone, su novia y exparticipante de Gran Hermano (Telefe). El sencillo, titulado “Lo que sientes x mí”, es la primera colaboración oficial entre ambos artistas.

El lanzamiento estuvo acompañado por un videoclip grabado en el sur argentino, que muestra a la pareja en escenas de cotidianeidad. La canción, producida por Martín Vegas, fusiona bases de afrobeat con una letra romántica que refleja el vínculo que construyeron desde antes de que ella ingresara a la casa de Gran Hermano.

El EP completo, que Lauty definió como un proyecto personal dedicado a su pareja, incluirá más canciones inspiradas en Lucía Jazmín Patrone, conocida popularmente como Luchi. La joven de 18 años fue una de las participantes más populares de esta edición del programa y logró potenciar su exposición pública en redes, alcanzando más de 700.000 seguidores tras abandonar el ciclo.

Luchi Patrone, exparticipante de Gran Hermano, debutó en la música con Lauty Gram en una canción que resalta aspectos personales de su vida juntos

Lauty Gram venía de consolidar su figura en la escena urbana con temas como “Gatita Oficial” y “Qué cabrona”, este último también dedicado a su pareja. Según explicó en sus redes sociales, fue Luchi quien lo motivó a lanzar esa canción, incluso antes de “Lo que sientes x mí“, a pesar de que él no pensaba compartirla con el público. “Era un tema que no iba a salir, pero ella fue la que me motivó a sacarlo con muchísimos mensajes así. Te extraño mucho y esta canción es para vos”, escribió el artista en Instagram junto a una captura de pantalla de una conversación con ella.

En ese chat, que fue publicado como parte de la promoción del tema, Luchi le decía: “Bebé, estoy escuchando tu canción en el auto. Te juro, es un temón, está increíble. No dudes, sacala. Está buenísima, la viviría escuchando, está increíble”. Estas palabras motivaron a Lauty a dar un paso adelante, fortaleciendo la idea de que su carrera musical está atravesada por la emocionalidad de su vida privada.

En la letra de “Qué cabrona”, Lauty describía aspectos íntimos de la relación, como la intensidad emocional y los celos: “Ella es celosa, aunque no lo diga. Una story juntos pa’ que esté tranquila”. También incluyó frases más sensuales: “Ay, qué cabrona se pone el conjunto que me enamora. Ese que a mí me pone mal. Ese que me hace desearla cuando la noche cae”. Esa canción coincidió con el ingreso de Luchi a la casa de Gran Hermano, y su videoclip funcionó como una despedida antes del aislamiento que exige el formato del reality.

La canción “Lo que sientes x mí” refleja la relación sentimental entre Lauty Gram y Luchi Patrone y combina letras de amor con afrobeat

Desde ese momento, el vínculo entre ambos se convirtió en tema de conversación en redes sociales y programas de espectáculos. La despedida al aire, con beso incluido frente a cámaras en el estudio de Telefe, fue uno de los momentos destacados de aquella gala de presentación. Semanas después, durante una dinámica del programa, Luchi recibió una foto de su familia en la que también aparecían Lauty, su madre, su padre, su hermana Renata y sus mascotas León (gato) y Máximo (perro). Al verla, la joven se quebró emocionalmente y, entre lágrimas, dijo: “Lauty, te amo y te extraño con el alma”.

Respecto a su relación con Lauty, durante una entrevista en Agarrate Catalina, ciclo radial en La Once Diez, conducido por Catalina Dlugi, expresó que el aislamiento fortaleció el vínculo. “El amor como que creció también, como que nos fortaleció como pareja”, sostuvo. Según relató, oficializaron su noviazgo días antes de su ingreso a la casa. “Lo apreté, le dije que lo amaba y que esto era una oportunidad que quería disfrutar y aprovechar”, recordó. La distancia impuesta por el formato televisivo no debilitó la pareja, sino que pareció consolidarla a través del tiempo, la música y las redes sociales.

En esa misma charla, Luchi habló abiertamente del presente con Lauty y sus planes a futuro: “Es una persona muy incondicional para mí, mi pareja, mi mejor amigo, mi compañero, todo junto. Proyectos, todo con él”. De este modo, confirmó que seguirán trabajando juntos, tanto en lo personal como en lo profesional.