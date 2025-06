El descargo de Sofi Martínez ante las versiones de tensión con La Tora Villar por la cobertura del Mundial de Clubes

Sofía Martínez mostró cómo vivió el Mundial de Clubes

Desde su inicio, el Mundial de Clubes estuvo marcado por momentos de ansiedad y polémica. Es que más allá de la tensión que había en la cancha, los nervios también se trasladaron a quienes hacían la cobertura. En ese sentido, días atrás, Sofía Martínez y Lucila La Tora Villar protagonizaron un llamativo momento al aire luego de no poder ocultar su incomodidad en un programa. Así las cosas, la periodista deportiva se expresó en sus redes con una contundente carta.

“En los aviones sin wifi suelo escribir. Y ahora lo copio y pego acá con la seguridad de que pocos lo van a leer. Es que es demasiado largo para lo que Instagram está acostumbrado. Esta vez escribo y borro más de lo habitual porque leí algunas mentiras sobre esta cobertura, pero no me quiero dejar llevar por eso”, comenzó diciendo la comunicadora en relación a las versiones de confrontación con su compañera.

A lo largo de la cobertura, la incomodidad entre Sofía Martínez y La Tora Villar fue evidente

Luego, Martínez relató las experiencias que vivió, deportivamente hablando, en esta cobertura: “Me agarro entonces de la alegría que me produjo hacer lo que me gusta: hablar con los protagonistas de la historia que más disfruto contar, la del deporte. Hablé con jugadores, DT, hinchas. Me quedo, en este mundial de clubes, con la sonrisa de Russo al presentarlo, con los consejos familiares de Alan Velasco, la humildad de Merentiel mezclada con su timidez y alegría. El dolor de Lautaro Blanco. La profundidad de Cavani en cada respuesta, y la sinceridad de Marchesin. Los mano a mano te dan otra cosa. Y las preguntas en caliente inmediatamente post partido son siempre particulares”.

Aclarando la situación, Sofía resaltó qué era lo más importante para ella en este viaje: “Ni la rosca, ni el día a día, ni el esquema, ni las titularidades me vuelven loca. Qué tienen en la cabeza y en el pecho los jugadores antes y durante un partido me deslumbra. Que en los comentarios de las notas algunos se arrepientan de putear a un jugador porque ahora conocen el otro lado de la historia, a mí me paga la jornada. Ese es mi primer balance”.

Sofía Martínez mostró el detrás de escena de su cobertura del Mundial de Clubes (Instagram)

En ese sentido, la periodista también destacó el trabajo de quienes la acompañaron en la cobertura: “El segundo es que no hay nada mejor que estar bien rodeada. Y que cuando uno viene enroscada por cualquier cosa lo mejor es conectar con quien está con vos para salir del propio frasco. Mirar a los ojos y que te cuente sus cosas. En definitiva, llego a la misma conclusión siempre: lo más importante de la vida es la buena compañía, en cualquier cosa que hagas”.

Por último, la joven reflexionó, agradeció la oportunidad vivida y habló de su futuro: “Fue un viaje con un ambiente y una mística distinta, se sintió en el aire. Estar en el campo de juego de semejante competencia me deslumbró por completo, y fui muy consciente de eso. Qué privilegio enorme hacerlo para Telefe y Dazn. Me hubiese encantado cubrir River, pero no fui yo quien tomó la decisión. Me asignaron Boca en grupos y volver rápido para hacer La Voz Argentina”.

Sofía Martínez conoció a Ronaldo durante la cobertura del Mundial de Clubes (Instagram)

De esta manera, Sofía dejó atrás el episodio vivido con La Tora. En aquel momentos, ambas estaban haciendo la previa del partido entre River y el Monterrey de México y, más allá de las palabras, atravesaba la pantalla cierta tensión entre ellas. De hecho, así titulaba el graf de Intrusos (América) cuando se ocupó del tema: “Sofi vs. La Tora: incomodidad al aire”, titulaba el informe.

Sofía Martínez en el estadio de Miami en el Mundial de Clubes (Instagram)

Las imágenes mostraban un grupo de hinchas de River en plena euforia, a la espera del partido con los aztecas. “¡Ey!, así como la ven, nace una barra brava”, decía a cámara Sofi, mientras La Tora se iba perdiendo cada vez más entre la alegría millonaria, hinchas que parecían haber visto bastante Gran Hermano a juzgar por el canto que entonan en cuanto la reconocen. “¡Y dale, Tora, y dala, dale Tora!”, canta la hinchada.

Cuando la cámara volvió a Martínez, sus palabras -siempre entre sonrisas- tenían algo de dardo venenoso: “Ustedes saben que yo estaba acá conduciendo con la Tora”, decía, resaltando que ex GH abandonó su puesto para perderse en la euforia millonaria.

Sofía Martínez entrevistó al DT de Boca Juniors durante la competencia (Instagram)

De pronto, Sofi la vio entre la gente, y tiró otro dardito: “¡Tora, tenemos que hacer el programa!”, le expresó mientras la rescataba casi entre el gentío. “Me olvidé que estaba trabajando”, comentó La Tora, disculpándose. Tras el tape, Rodrigo Lussich pasó en limpio: “Vamos a reconocer, Adri, que acá se la ve más cómoda a La Tora que a Sofi”, le subrayó a Adrián Pallares, su socio en la conducción de Intrusos, quien a su vez celebra... ¿el germen de un nuevo escándalo? Por lo menos, así vende todo el asunto un nuevo graf: “La Tora en el Mundial de Clubes: nuevo frente de escándalo”.