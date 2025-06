El momento más emotivo de los Martín Fierro de Teatro: el homenaje para recordar a los que ya no están

El In Memoriam en los Martín Fierro de teatro

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) celebró la primera edición de los Premios Martín Fierro de Teatro, un hito que reunió a destacados protagonistas de las artes escénicas para homenajear la labor y excelencia del teatro argentino en el período que abarcó desde marzo de 2023 hasta marzo de 2025. La ceremonia, transmitida en vivo por la pantalla de América, se transformó en un escenario de reconocimiento y emoción, donde el arte teatral fue el centro de un merecido homenaje.

Uno de los pasajes más sentidos de la noche comenzó cuando el segmento In Memoriam cobró vida ante la expectante audiencia. El esperado tributo inició con el recuerdo de Antonio Gasalla, figura entrañable del teatro nacional y creador, entre otros personajes, de Mamá Cora, nacida en el Teatro Maipo con el propósito de retratar la vejez desde la autenticidad y el humor típicamente argentino. La influencia de Gasalla trascendió los escenarios cuando Alejandro Doria, con su mirada cinematográfica, llevó a la gran pantalla la esencia de Mamá Cora en Esperando la carroza, para consolidar un emblema de la identidad cultural del país.

Las luces tenues dieron paso a una serie de imágenes que llenaron las pantallas del recinto. A medida que los rostros de artistas inolvidables comenzaban a sucederse, Juan Rodó y Eluney Salazar embargaron el salón con su interpretación del tema de amor del musical Drácula, creación de Ángel Mahler, fallecido semanas atrás. Sus voces recorrieron las butacas con versos cargados de anhelo y ausencia: “saber que no están tus besos, que hoy no te abrazaré... soñar, hasta enloquecer, que estás a mi lado, más cuando despierte no te encontraré”. Esta combinación de música e imágenes envolvió al público en un emotivo silencio solo interrumpido por el aplauso constante.

Ángel Mahler junto con Tito Lectoure y Pepe Cibrián en momentos en que Drácula comenzaba a ser parte de la historia teatral argentina

Uno a uno fueron apareciendo los nombres y semblantes de Aldo Pastur, Alberto Mazzini, Chico Novarro y María Onetto, seguidos por el reconocimiento a figuras tan queridas como El Gato Peters, Guido Gorgatti, Julia Sandoval, Gladys Mancini, María Fux, Perla Santalla, Raúl Serrano y Tristán. El homenaje, que se extendió por más de cuatro minutos, tejió una atmósfera de recuerdo y respeto, mientras la sala permanecía conmovida y unida en un mismo sentimiento.

Los momentos de mayor intensidad y emoción colectiva se vivieron cuando las imágenes de Alejandra Darín y Ángel Mahler ocuparon el centro de las pantallas, provocando una ovación que se sintió como un abrazo colectivo del público hacia los homenajeados. El recorrido concluyó con la aparición de Cristina Murta -actriz y docente teatral fallecida hace exactamente un mes-, y de Toti Ciliberto -el pasado 1° de abril-, quienes cerraron la secuencia antes de que se repitieran todas las imágenes de los recordados en un círculo final de memoria.

La primera edición de los Premios Martín Fierro de Teatro quedó así marcada por la emotividad de un homenaje que celebró la historia, el compromiso y el arte de quienes desde el escenario regalaron sonrisas, enseñanzas y emociones profundas al teatro argentino.

Toti Ciliberto fue la última personalidad en recordarse en el homenaje

Respecto de los próximos pasos a seguir por parte de APTRA, en plena alfombra, Luis Ventura sorprendió al anunciar futuras premiaciones: “Se vienen los Martín Fierro de Fútbol y los Martín Fierro Inmobiliarios”, reveló ante la mirada atónita de los conductores. También adelantó la creación de los Martín Fierro de Portales, que serán conducidos por Pampita Ardohain y Esteban Trebucq. “Queremos seguir reconociendo a quienes trabajan todos los días desde distintos rubros”, sostuvo el presidente de Asociación.

Finalmente, el ganador del Martín Fierro de Oro fue Gabriel “El Puma” Goity, quien obtuvo, por primera vez en la historia, esta estatuilla. Emocionado por los aplausos que colmaron el recinto y ante el abrazo de sus seres queridos, subió al escenario, le agradeció a su abuelo, rememoró sus inicios y se mostró orgulloso por la educación pública que recibió.