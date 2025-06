Las perlitas de los Martín Fierro de Teatro 2025: todo lo que no se vio de la ceremonia

La Usina del Arte acogió la primera edición de los Martín Fierro de Teatro en una fiesta marcada por emociones y momentos memorables (Prensa Grupo America)

En la noche del helado 23 de junio, la Usina del Arte se transformó en el escenario para la primera edición de los Martín Fierro de Teatro, una ceremonia inédita organizada por APTRA y dedicada íntegramente a homenajear a la escena teatral argentina. Con una alfombra roja extendida sobre la emblemática escalinata del edificio de La Boca y ampliada hacia distintos sectores del centro cultural, el evento combinó tradición y despliegue escénico en su totalidad.

Desde las 20, actores, actrices, directores y figuras del espectáculo comenzaron a desfilar frente a las cámaras, mientras decenas de fotógrafos y camarógrafos registraban cada paso, y los periodistas conversaban con los protagonistas de la jornada.

La ambientación incluyó un sector inspirado en camarines teatrales, con espejos enmarcados en luces que escondían cámaras fotográficas: allí los invitados podían posar con máscaras y boas de colores, y llevarse una imagen impresa como recuerdo. También se destacó un puesto de pastelería de estilo vintage, con macarons, galletitas temáticas y botellas de vidrio decoradas con etiquetas alusivas a la premiación.

Guido Záffora y Gimena Accardi fueron los encargados de dar inicio a la alfombra roja con entrevistas y momentos para recordar (Crédito: RS Fotos)

Guido Záffora y Gimena Accardi fueron los primeros en aparecer en escena, marcando el inicio oficial de la alfombra roja. Él, con un traje negro clásico y camisa blanca, dio la bienvenida a los invitados. Ella, con un vestido negro con transparencias y apliques brillantes, se sumó a la conducción de la previa desde el ingreso al edificio, donde entrevistó a varios de los nominados. Juntos, encabezaron la cobertura inicial del evento y anticiparon lo que se venía.

Uno de los momentos tensos durante la transmisión fue protagonizado por Augusto “Tartu” Tartúfoli, quien, al recibir a Luciano Cáceres en la alfombra roja, cometió un error con el confundirlo con el ex de su compañera: “Luciano Cáceres, Luciano Castro… perdón”, soltó, mientras a su lado estaba Sabrina Rojas, expareja del segundo. El blooper no pasó inadvertido para la actriz, que reaccionó con una sonrisa incómoda y un elocuente: “Esto es tremendo”.

La ceremonia fue conducida por Martín Bossi y Karina Mazzocco, que mantuvieron el ritmo de la ceremonia desde el escenario principal. Mientras ella optó por una presentación sobria y ordenada, él alternó momentos de actuación con intervenciones que rompían con el protocolo habitual.

Martín Bossi y Karina Mazzocco llevaron adelante la conducción de una ceremonia que combinó emoción, música y homenajes al teatro nacional (Prensa Grupo América)

Uno de los momento más esperados fue al inicio con un número musical interpretado principalmente por el propio Bossi, acompañado por Ana María Cores, Diego Topa, Lucas Gerson, Natalia Cociuffo, Florencia Otero y el Coro de la Rivera. La canción elegida fue Quedan los artistas, un himno del teatro argentino que popularizó Enrique Pinti, y que resonó con fuerza en el imponente salón de la Usina.

Antes de los premios, se proyectó un homenaje audiovisual con imágenes de grandes figuras del teatro nacional y fragmentos de obras emblemáticas. El discurso de apertura estuvo a cargo del presidente de APTRA, Luis Ventura, que remarcó: “Estamos escribiendo una historia que va a quedar grabada en la memoria de la cultura nacional”. Además, agregó: “No nos dejemos vencer. Somos argentos, somos pueblo, somos medio, somos artistas. Vamos a pelearla con nuestras armas: el teatro”.

Boy Olmi, en diálogo con Teleshow, definió al teatro como “una bandera de resistencia cultural” y celebró que los Martín Fierro reconocieran esta actividad con una gala propia. También Pilar Gamboa, ganadora como Mejor Actriz Protagónica Off, destacó en exclusiva para este medio la importancia de la entrega: “Está bueno que el teatro tenga un lugar así”. Desde el escenario, además, reivindicó el trabajo del Instituto Nacional del Teatro y mencionó una intervención artística realizada en la puerta del evento: “A las 8 de la noche hubo una black carpet, una performance de jóvenes artistas diciendo que sin teatro no hay premiación. Sigamos defendiéndolo. El entusiasmo es lo único que no pueden quitarnos”.

Pilar Gamboa, premiada como Mejor Actriz Off, pidió seguir defendiendo el teatro como una herramienta cultural irremplazable

En la misma línea, Fede Bal y Nico Vázquez también ofrecieron testimonios a Teleshow destacando el valor del encuentro y el cruce entre generaciones. “Esto es una fiesta, reencontrarse con colegas, premiar temporadas anteriores y ver a amigos que uno admira”, resumió el hijo de Carmen Barbieri.

Aunque la gala contó con una nutrida presencia de figuras de todas las generaciones, algunas ausencias se hicieron notar, especialmente una: Mirtha Legrand, quien había sido convocada y agradeció la invitación, pero no asistió por compromisos laborales. En su lugar, Soledad Silveyra recibió el premio en homenaje a la obra 40 quilates que protagonizó la diva.

Uno de los cruces más tensos fue el que no sucedió: el reencuentro entre Fátima Florez y su expareja Norberto Marcos, que se encontraban a escasos metros en la alfombra roja. Él, sorprendido al enterarse en vivo de la presencia de Fátima, reaccionó con elegancia, aunque visiblemente incómodo: “No la vi, no sabía que estaba. Bienvenida sea”. Gimena Accardi, entre risas, resumió la situación con ironía: “Guido, sos una basura”, al ver que su compañero intentaba forzar un saludo entre ambos.

La ausencia de Mirtha Legrand y el tenso cruce evitado entre Fátima Florez y Norberto Marcos marcaron momentos claves de la noche

Por otro lado, se vivió una de las postales más divertidas cuando Accardi y Záffora fueron captados corriendo, casi en puntas de pie, en medio de uno de los sectores destinados a las entrevistas, para llegar a tiempo al cierre de la transmisión. “Perdón, perdón”, gritaban entre carcajadas mientras Paula Varela intentaba continuar con su nota, con humor.

Aunque la noche fue una verdadera fiesta, Roberto Moldavsky aportó una cuota de su destacado humor al advertir una omisión clásica: “Es sin cena, es un problema”, dijo entre risas. “Uno viene pensando en el lomo, la entrada, el milhojas de papa… y nada”, bromeó. La gala, a diferencia de otras ediciones televisivas, no ofreció servicio de mesa. Apenas algunas empanadas circularon por el foyer, además de los bocadillos mencionados en la previa.

En plena alfombra, Luis Ventura sorprendió al anunciar futuras premiaciones: “Se vienen los Martín Fierro de Fútbol y los Martín Fierro Inmobiliarios”, reveló ante la mirada atónita de los conductores. También adelantó la creación de los Martín Fierro de Portales, que serán conducidos por Pampita Ardohain y Esteban Trebucq. “Queremos seguir reconociendo a quienes trabajan todos los días desde distintos rubros”, sostuvo el presidente de APTRA.

Luis Ventura confirmó futuras premiaciones como los Martín Fierro de Fútbol e Inmobiliarios en la alfombra roja inaugural

Entre los ganadores destacados estuvieron Ángela Leiva como Revelación por School of Rock, Maida Andrenacci como Actriz de Reparto por Tootsie, y Javier Daulte en la categoría de Dirección. También hubo homenajes especiales y menciones históricas, como la que le dieron a Brujas. Moria Casán, al recibir el Martín Fierro Ícono del Teatro Argentino por su trayectoria junto a Nora Cárpena, improvisó un gesto fiel a su estilo: tomó la estatuilla como si fuera un micrófono y agradeció con el premio a escasos centímetros de su boca durante varios minutos, mientras provocaba sonrisas y ovaciones desde el público.

Moria Casán recibió el Martín Fierro como Ícono del Teatro Argentino y dio un discurso en su estilo característico (Captura de video)

Como si hiciera falta una perlita más, la dupla de la conducción protagonizó un blooper sobre el escenario al anunciar anticipadamente a Paola Barrientos como ganadora sin haber leído correctamente el sobre. “Nos pasó lo que pasó en los Oscar”, reconoció Karina Mazzocco entre risas, mientras el público acompañaba con aplausos. La situación se resolvió sin mayores sobresaltos y comenzó a darle un cierre con humor a una noche llena de emociones.

Finalmente, mientras todos los invitados esperaban expectantes, los conductores se encargaron de realizar la cuenta regresiva para determinar el ganador del Martín Fierro de Oro. Gabriel “El Puma” Goity obtuvo, por primera vez en la historia, esta estatuilla. Emocionado por los aplausos que colmaron el recinto y ante el abrazo de sus seres queridos, subió al escenario, le agradeció a su abuelo, rememoró sus inicios y se mostró orgulloso por la educación pública que recibió.

Crédito: RS Fotos