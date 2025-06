Georgina Barbarossa regresó a su programa y brindó detalles de su salud: “Me saltó la térmica”

Luego de retomar la conducción en su programa, Georgina Barbarossa brindó detalles sobre su salud (Video: A la Barbarossa – Telefe)

Hace tan solo unos días atrás, Georgina Barbarossa causó preocupación luego de su salida abrupta del estudio de A la Barbarossa (Telefe). La conductora abandonó el estudio sin previo aviso, lo que encendió las alarmas entre el equipo técnico, sus compañeros y la audiencia. Pese a que días más tarde intentó transmitir tranquilidad con un posteo en sus redes sociales, no fue hasta su regreso a la pantalla chica que la situación se aclaró por completo ante las cámaras.

Este lunes por la mañana, Georgina regresó a ocupar la conducción de su programa y brindó detalles sobre su situación. Luego del sacudón que provocó su abrupta salida del estudio la semana pasada, la actriz y conductora decidió comenzar el ciclo con una aclaración: “¡Estoy de cuerpo presente! No me pasó nada, me saltó la térmica, nada más”, dijo entre risas, fiel a su estilo.

Desde el primer minuto, la energía del estudio cambió. Sus compañeros, que ya habían mostrado preocupación en los días anteriores, se unieron a su alivio. Fue entonces cuando Paulo Kablan, uno de los panelistas, aportó un dato clave: “Te estabas tomando la presión y daba altísima. Y eso te asusta más, entonces, yo te hablaba y te decía: ‘No es nada’”.

Georgina, siempre espontánea, no esquivó los detalles: “Yo sentía que estaba con presión alta… Mientras estaba haciendo el programa, antes de ir al corte, yo dije ‘no voy a cortar ahora’. Pero, ¿viste cuando te ves de arriba? Me sentía como el cu…”. Sin eufemismos, sumó: “Fue presión alta y nada, estoy medicada. Estoy medicada de por vida. Yo tengo presión emotiva y como estoy muy emotiva siempre, me sube. Te pones nerviosa u algo…”.

La previa a este regreso tuvo lugar el viernes por la noche. En un intento por bajar la tensión, Barbarossa publicó en su cuenta de Instagram un mensaje para llevar tranquilidad: “Gracias a todos por los mensajes y la preocupación. Ya estoy mejor, nada grave. El lunes vuelvo con todo. Gracias por estar siempre cerca”. Con esas palabras, acompañadas de emojis de corazones, buscó calmar la incertidumbre de sus seguidores, que no dejaban de preguntar qué había sucedido.

El mensaje de Georgina luego de su salida abrupta del estudio (Instagram)

Pero todo había comenzado 24 horas antes. Fue el jueves pasado cuando el ciclo se tiñó de incertidumbre en pleno vivo. La conductora, notoriamente incómoda, respondió al aire “me duele la cabeza” cuando Pía Shaw le preguntó cómo se sentía. Sin dar más explicaciones, se levantó del sillón y abandonó el estudio. La emisión continuó con Analía Franchín al mando, mientras las cámaras evitaban mostrar el desconcierto tras bambalinas.

Esa decisión encendió todas las alarmas. No solo el equipo técnico y la producción, sino también sus compañeros y los televidentes comenzaron a especular sobre el estado de salud de Georgina. Nadie comprendía bien qué había pasado, y como no hubo explicaciones inmediatas, las teorías se multiplicaron entre los seguidores.

Flor de la V contó el motivo detrás de la abrupta salida de Georgina Barbarossa de su programa (Video: Los Profesionales de Siempre - El Nueve)

Minutos después del final del programa, una ambulancia llegó hasta el canal. Según informaron desde Los Profesionales de Siempre (El Nueve), la actriz se retiró “bajón y asustada”. No quiso dar declaraciones. “No estoy en condiciones de hablar”, respondió con un gesto cansado ante los periodistas que la aguardaban a la salida. Ese silencio fue lo que más preocupó. Para quienes siguen a Georgina, su energía, su locuacidad, su calidez natural, verla sin palabras fue una señal de alerta. Por eso, su vuelta al aire este lunes fue recibida con alivio y afecto. Volvió a reír, a bromear, a contar todo sin filtros como si el alma del programa hubiera regresado con ella luego de horas de incertidumbre sin su imagen ante las cámaras.