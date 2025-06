Preocupación por Georgina Barbarossa luego que abandonara su programa por una descompensación: qué le pasó

Georgina Barbarossa abandonó el estudio en vivo por un dolor físico que preocupó a sus compañeros de "A la Barbarossa" (Video: Los Profesionales de Siempre, El Nueve)

La mañana de este jueves 19 de junio, la emisión en vivo de A la Barbarossa en Telefe se vio interrumpida de forma abrupta cuando Georgina Barbarossa comenzó a sentirse mal en pleno aire. La conductora abandonó el estudio sin previo aviso, lo que encendió las alarmas entre el equipo técnico, sus compañeros y la audiencia. Aunque en un principio se desconocían los motivos exactos de su salida, con el correr de las horas comenzaron a trascender detalles sobre su estado de salud, su presente y la situación que atraviesa.

Durante los primeros minutos del programa, todo transcurría con normalidad. Sin embargo, Georgina empezó a evidenciar malestar físico y fue la periodista Pía Shaw quien, en vivo, le preguntó si se sentía bien. La respuesta fue sincera y directa: “Me duele la cabeza”. Acto seguido, se retiró del estudio, generando incertidumbre entre sus compañeros. La producción decidió continuar con la emisión sin brindar explicaciones inmediatas, y fue Analía Franchín quien ocupó el lugar central en el panel.

Poco después, se supo que una ambulancia acudió al canal y que la conductora fue asistida en el lugar. Según relató la periodista Julieta Roque en Los Profesionales de Siempre (El Nueve), Barbarossa salió “bajón y asustada”, visiblemente afectada por la situación. Al ser abordada por la prensa, pidió no brindar declaraciones debido a que no se sentía en condiciones de hablar. La recomendación médica fue que descansara, motivo por el cual no estará presente en la emisión del viernes 20. Su lugar será ocupado por Robertito Funes Ugarte, conductor habitual de Telefe. De todos modos, según le contó su representante Alejandra Benevento a Teleshow, la conductora ya tenía previsto ausentarse en esa fecha para viajar a Córdoba, cosa que no sucederá. Georgina, señaló, se encuentra bien por estas horas, pero permanecerá descansando en Buenos Aires.

Los primeros detalles sobre su salud fueron aportados por Estefi Berardi y Florencia de la V, que dieron cuenta de un cuadro complejo. “Viene pasando días difíciles. Está estresada, hace un tiempo perdió un familiar muy querido y además tiene otro familiar con problemas de salud. Eso la tiene bastante mal”, explicó Berardi en el ciclo de El Nueve. Además, reveló que sufre de presión alta, lo que podría haber sido determinante en su descompensación.

Según mencionaron en Los Profesionales, de acuerdo al entorno de la conductora, la conductora fue atendida en el canal, le tomaron la presión y luego se fue a su casa. Su cuadro no reviste gravedad, aunque se encendió una señal de alerta por las circunstancias que derivaron en el episodio.

Más allá del episodio sufrido en vivo, Barbarossa viene sosteniendo desde hace tiempo una rutina física rigurosa, que adoptó tras someterse a una cirugía de reemplazo de rodilla izquierda. La intervención, realizada hace dos años, fue el motivo que la llevó a iniciar un plan de entrenamiento supervisado por su personal trainer, Lucas Isusi, con quien trabaja tres veces por semana.

“La conocí sabiendo que en algún momento iba a necesitar un reemplazo total de rodilla. Por eso diseñamos un programa específico para que llegara a esa instancia en las mejores condiciones posibles”, explicó Isusi. Desde entonces, la actriz y conductora ha mantenido el compromiso con su entrenamiento, incluso después de la operación. “El rendimiento de Georgina mejoró notablemente post cirugía, lo que nos permitió incorporar ejercicios más exigentes”, detalló el entrenador.

Entre los ejercicios más destacados de su rutina figura un test físico recomendado por el Dr. Conrado Estol, que consiste en levantarse y sentarse de una silla durante 30 segundos sin usar los brazos. Georgina logró 13 repeticiones, lo que se considera un rendimiento óptimo para una mujer de su edad. Además, realiza planchas, trabajos de fuerza para piernas y pecho, y una caminata diaria de 30 minutos entre su casa y el gimnasio.

La prioridad, según su entrenador, fue siempre fortalecer el cuerpo para afrontar la operación y prevenir posibles complicaciones a futuro: “El entrenamiento de fuerza es clave en personas mayores para evitar caídas, fracturas y conservar la autonomía”, aseguró. La rutina se desarrolla en conjunto con un kinesiólogo que supervisa su evolución.