Wanda Nara explicó el enternecedor motivo por el que su hija usa siempre el mismo buzo

Wanda Nara enfrentó los cuestionamientos en redes sociales luego de que algunos usuarios notaron que su hija Francesca utilizaba el mismo buzo durante varios días consecutivos. El tema surgió a partir de imágenes compartidas por la empresaria en su cuenta de Instagram. Entre los comentarios de sus más de 17 millones de seguidores, algunos se centraron en el detalle de la vestimenta de la niña.

Así fue como este domingo, desde Jujuy en donde está pasando unos días de vacaciones con sus pequeñas, Nara decidió responder. Sin referirse directamente a las críticas, publicó una historia que generó empatía e invitó a la reflexión. “Le pedí a Fran que deje de usar su buzo celeste. Me contestó: ‘mamá, es el buzo que me dejó mi mejor amiga que se fue a vivir al exterior. Le prometí que lo usaría mucho, ya que me dejó su buzo favorito’”.

Wanda Nara aclaró el motivo por el que su hija mayor usa siempre el mismo buzo (Instagram)

El mensaje de Wanda circuló rápidamente y logró desviar el centro del debate, aportando un lado afectivo y personal que disipó la polémica iniciada en redes.

Wanda Nara respondió a las críticas por el uso de un buzo de su hija mayor (Instagram)

El contexto de la situación mostró a Wanda Nara disfrutando de unos días en Jujuy junto a sus dos hijas. La empresaria documentó su estadía en distintas publicaciones: los paisajes del norte argentino, la gastronomía local y varios momentos de excursión llenaron su perfil de Instagram.

El viaje coincide con el receso escolar, lo que le permite desconectar de la rutina porteña sin abandonar la actividad digital. Los seguidores observaron tanto los detalles familiares como las actividades recreativas. La empresaria exhibió su faceta maternal y la dinámica espontánea de su familia durante la estadía en el destino turístico. Pese a la distancia geográfica y la intención de relajarse con su círculo más íntimo, los comentarios y observaciones del público sobre su vida familiar mantienen una presencia constante en sus interacciones en línea.

(Fuente)

En medio del clima distendido, Wanda Nara dialogó en vivo con el equipo de TDT (Olga), donde respondió sin evasivas a preguntas sobre su situación sentimental. La empresaria narró su presente desde Jujuy y admitió que está soltera. Explicó que disfruta de la independencia que le otorga la soltería y menciona la abundancia de mensajes que suele recibir cada mañana en WhatsApp.

Durante la charla, Gianfranco Odoguardi, integrante del equipo, expuso su propio estado sentimental y se produjo un cruce divertido entre ambos. Wanda no dudó en comentar que su expareja tiene 25 años, detalle que aportó un matiz personal a la conversación.

En la entrevista, la empresaria describió las ventajas de no tener pareja y reconoció que le preocupa acostumbrarse a la vida en solitario. Relató situaciones cotidianas que ilustran esta nueva libertad, como conversar a cualquier hora sin que nadie le pida silencio o tener el control total sobre sus decisiones y su rutina diaria.

(Fuente)

La reflexión de Wanda Nara sobre su vida sin pareja se expande hacia múltiples aristas. Narra las diferencias que experimenta al no compartir responsabilidades con una pareja. Sostiene que la balanza personal se inclina a favor de la soltería y que, al hacer un recuento, siente que pierde más de lo que gana estando en pareja. Además, la empresaria describe la dinámica familiar actual, donde sus hijos, ya en una etapa más autónoma, pueden elegir libremente si la acompañan o si se quedan bajo el cuidado de su entorno familiar y amistades. La casa de Wanda asume la forma de un espacio abierto, con amigos que frecuentemente deciden quedarse a dormir y un ambiente similar al de una permanente “pijama party”. Los viajes improvisados y las valijas vacías se integran a su relato, revelando una estructura familiar flexible y adaptada a los ritmos de su estilo de vida. La convivencia diaria entre todos los hijos y el círculo de amistades refuerza la sensación de libertad personal y colectiva en el hogar de la empresaria.