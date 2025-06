Los mejores momentos de los Premios Gardel 2025: sorpresas, glamour y guiños a Diego Maradona

Una vez que el reloj marcó la hora señalada, cantantes, productores y compositores dijeron presente en el Teatro Coliseo para vivir la noche más importante de la música. Así, entre llamativos looks, glamour y cábalas, los Premios Gardel dieron rienda suelta a su edición número 27.

Créditos: RS Fotos

Turf celebró la obtención de su premio Gardel

Uno de los momentos más destacados llegó cuando Callejero Fino pisó la alfombra roja. Fiel a su estilo, el referente del RKT impactó con un look inspirado en Diego Maradona. “Lo pensé hoy temprano, no sabía qué ponerme y googlee. Me encontré con el Diego y dije ya está. Nada mejor que él”, expresó el cantante en diálogo con Teleshow luciendo un traje negro con un abrigo blanco en sus hombros.

Minerva Casero, hija de Alfredo Casero, en la alfombra roja

El look de Flor Vigna en los Grdel

Minutos después, Daniel Melingo arribó al lugar, nominado a Mejor canción de tango por Pesar junto al Pity Álvarez: “Pity es la punta del iceberg de este proyecto. Hace dos años estamos trabajando. Con Cristian, como le decimos nosotros, somos amigos hace muchos años, creo que de 1998. Desde ahí ya veía gran talento en él”. Respecto al estado de salud del músico, el artista comentó: “Está en un momento muy bueno, de mucha lucidez. Se hablaron tantas cosas, es un deseo profundo. Yo no soy quien para decirle nada”.

La alegría de La K'onga en los Gardel

Flor Álvarez deslumbró con su look

Otro momento estelar se dio durante el ingreso de Ca7riel & Paco Amoroso. Mientras los músicos recorrían la alfombra, David Lebon corrió a su encuentro. Al percatarse, el cantante del dúo abrazó el exintegrante de Pescado Rabioso y ambos mostraron su cariño con fuerza.

En ese momento, Lebón los felicitó por su éxito y les deseó suerte en su carrera. Los jóvenes llegaron a la fiesta de la música acompañados por sus dobles, sus doppelganger, quienes estaban lookeados como los cantantes en el Tiny Desk.

“Hay multiversos que van quedando, de repente uno se queda atrapado en cosas, lo importante es estar rodeado de amigos. Llegamos a donde llegamos porque nacimos en Argentina y eso hay que agradecerlo”, expresó el doble de Paco, respecto a su éxito, en diálogo con Teleshow.

El guiño de Callejero Fino a Diego Maradona en los Premios Gardel

Fue entonces cuando intervino el verdadero Ca7riel, y expresó ante las preguntas: “Chicos, ¿los están molestando?”. Rápidamente, los dobles dijeron: “La prensa siempre es buena, buena gente”.

Luego, David Lebón dialogó con Teleshow y expresó que está trabajando junto a Charly García en nueva música: “Me gustaría hacer otro disco con él, apenas se pueda, ya lo estamos charlando un poco, pero vamos despacio. Está ahí en el aire, los dos queremos y hay más que quieren”.

En cuanto a las nuevas generaciones, el músico expresó: “Los amo con todo mi corazón, porque yo también empecé ahí, y esta uy bueno, me encanta Ca7riel como toca la guitarra, me parece una bestia. Me gusta lo que hace. Me gusta Wos. A Lali la adoro, todavía no hicimos nada juntos, es una divina”

Fiel a su estilo, Valentino Merlo llegó a la alfombra roja en traje y con su clásico sombrero

Otro de los talentos que pasó por la alfombra roja fue Kevin Johansen, quien logró el galardón en la categoría Mejor álbum canción de autor por Quiero Mejor. "Tengo la cábala de no tener cábala, y a la vez asegurarse, como dice David Lebón, que la inquilina no te hable mucho a la noche para poder dormir. Los premios son una metáfora de un reconocimiento general hacia la gente que estamos haciendo música y le ponemos mucha energía a tratar de hacer un buen tema. Tratar de crecer. Este es un premio a álbum de autor, es muy importante para mi porque me siento cancionista. Hay tres formas de hacer canciones, bien, mal, como Charly García o como Gardel, la tercera sigo laburando", dijo el cantante en diálogo con Teleshow.

Respecto a las nuevas generaciones, Johansen comentó: “Levantas una piedra en Argentina y sale talento. mas allá del genero, vos te das cuenta que esta producido con calidad musical".

Yami Safdie posó para las cámaras en una nueva edición de los Premios Gardel

El look de La Joaqui al llegar a la alfombra roja de los Premios Gardel 2025

