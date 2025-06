La emotiva noche de Wanda Nara en la fiesta de graduación de su hijo Coki: “Por nosotros”

La graduación de Coki, el hijo de Wanda Nara y Maxi López (Video: Instagram)

La vida de Wanda Nara parece transcurrir bajo un cielo nublado de problemas, empujada al centro de una disputa judicial que la enfrenta con Mauro Icardi en un proceso de divorcio, cruzado además por la difícil batalla por la tenencia de sus dos hijas menores. En medio de esta tempestad sumamente expuesta, la empresaria encuentra su ancla en la familia. Sus hijos, que asisten a un colegio internacional con ciclo lectivo de septiembre a junio, avanzan rumbo al cierre de clases, y ella los acompaña en cada paso, aún cuando las exigencias personales la desbordan.

En sus redes sociales, por caso, dejó ver la emoción genuina que la atraviesa en esta etapa tan especial: compartió una imagen en la que el llanto no pudo disimularse. Se aprecia el brillo húmedo de sus ojos rojos y las lágrimas corriendo por las mejillas, en un gesto de orgullo y vulnerabilidad. “Graduación. No puedo sentir más orgullo, qué afortunada soy”, escribió junto a ese retrato, en el que deja entrever la alegría por el logro de su hijo Constantino, a quien llama afectuosamente Coki.

Momentos más tarde, publicó un video frente al espejo. Luce renovada y con una sinceridad desarmante explica: “Tercer look del día, y último, fiesta de egresados de Coki. Este es mi look. Me recauchuté un poco el maquillaje para que no se note el cansancio. Dicen que termina a las dos de la mañana, no sé si voy a aguantar. Bueno, fiesta de los papis de egresados de nuestros hijos”.

El look elegido por Wanda Nara para la fiesta de graduación de Constantino (Instagram)

Su elección de vestuario para la ocasión resalta su elegancia despojada y su sentido de la moda. Lleva una remera blanca ajustada, simple y atemporal, acompañada de un saco negro sastrero con hombros marcados y corte amplio, que suma impacto visual y modernidad. El jeans clásico de tiro medio y corte recto aporta una frescura desenfadada, sin perder el cuidado por los detalles: un cinturón negro con hebilla metálica y su inseparable mini Birkin roja de cuero, decorada con pequeños charmes azulados y plateados. El cabello, perfectamente alisado, enmarca su rostro con raya al medio, y el maquillaje, apenas retocado, enfatiza labios y ojos sin excedentes. El look dialoga entre lo sofisticado y lo casual, adecuado para una celebración escolar y para una mujer que atrapa las miradas en cada aparición.

Ya sumergida en el clima de fiesta, compartió videos que capturan la atmósfera de la noche: luces, música y complicidad. En una de las últimas imágenes brindó junto a otra de las madres y escribió: “Por la maternidad, por mi hijo y por mí. Por nosotros, Coki”. Son palabras que condensan el valor y el amor profundo que hoy la sostienen, recordándose a sí misma esa triple dimensión de su rol: madre, sostén y refugio. Al final: “Te amo”, le dio el broche a su mensaje emotivo.

Pero esa jornada no solo estuvo señalada por la emoción de la graduación. Horas antes, recibió una sorpresa que la conmovió: un ramo de flores la esperaba en la recepción del Chateau Libertador junto a una tarjeta de su club de fans, los “Bots de Wanda”.

Las flores que recibió Wanda Nara y compartió con sus seguidores (Instagram)

El mensaje, cargado de afecto y reconocimiento, sumó apoyo en días atravesados por la distancia y la polémica con Icardi, quien el domingo no vio a sus hijas por una decisión legal.

El texto del fans club la reconoce y la acompaña: “Que sepas que eres madre y padre a la vez, un ejemplo de fortaleza, amor y entrega. Este ramo simbólico te lo enviamos con todo nuestro cariño, porque detrás de tu belleza y estilo hay un corazón gigante que guía y protege. Gracias por inspirarnos con tu valentía, tu autenticidad y tu pasión. Nunca estás sola. Estamos contigo celebrándote en cada paso”.

En un escenario de exposición y adversidad, Wanda se muestra vulnerable y fuerte, capaz de conmoverse y reconectarse con sus afectos, celebrando los pequeños grandes logros familiares, mientras abraza el apoyo que recibe y asume el desafío de proteger a los suyos sin retroceder.