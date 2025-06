El abogado de Mauro Icardi habló del reencuentro del futbolista con sus hijas: “Él es adulto y toma sus decisiones”

Los looks de Julieta Poggio para recorrer Disney junto a sus hermanas: “Así se disfruta el verano” Con un vestuario acorde a las altas temperaturas, la influencer mostró las postales del viaje junto a Lolo y Camila

Damián Mahler, a 19 días de la muerte de su padre: “Pude hablar todo con él, eso me da paz” El músico, hijo del recientemente fallecido Ángel Mahler, habló con Teleshow y contó cómo fueron los últimos días compartidos. Este viernes, en una única función, dirige el espectáculo Back to the Rockestra